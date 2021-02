Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund einer Versammlung mit Aufzug von der Dammstraße über die Schlossstraße zum Hambacher Schloss wird am Sonntag, 28.02.2021, in der Zeit von ca. 13:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr die Zufahrt zum Hambacher Schloss (Schlossstraße) für den Verkehr gesperrt. Darüber informierte die Polizeiinspektion Neustadt.

Die Stadtverwaltung (Versammlungsbehörde) teilte auf Nachfrage mit, dass die Partei „Die Partei“ Veranstalter ist. Das Motto der Versammlung ist „Hambi bleibt!“.