Korbach: Die Polizei-News

E-Scooter im Chopper Design “Marke Eigenbau” aufgefunden – Polizei sucht Eigentümer (siehe Foto)

Korbach (ots) – Am Mittwochabend 24.02.2021 kurz vor Mitternacht fuhr eine Streife der Korbacher Polizei auf dem Südring an einem Discounter vorbei. Auf dem dortigen Parkplatz bemerkten die Beamten in der Dunkelheit das Leuchten einer Taschenlampe. Die Streife wendete und fuhr auf den Parkplatz. Die Polizisten konnten das Leuchten nun nicht mehr sehen und auch keine Personen antreffen.

Sie fanden aber einen selbstgebauten E-Scooter, mehrere Akkus und eine Werkzeugtasche. Wahrscheinlich wurde mit dem selbstgebauten E-Scooter im Chopper Design im Bereich “Am Ellerbruch” gefahren und auf dem Parkplatz des Discounters an dem Fahrzeug geschraubt.

Eine Absuche nach dem “Bastler” führte nicht zum Erfolg. An der Selbstkonstruktion befanden sich weder Kennzeichen noch eine Fahrgestellnummer. Die Polizisten stellten den E-Scooter und die anderen aufgefundenen Gegenstände sicher. Die Polizei sucht nun den Eigentümer. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach unter der Tel.: 05631-9710.

Zwei Frauen und ein Mann stehlen Wahlplakat – Polizei bittet um Hinweise

Edertal-Buhlen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte in der Hauptstraße ein Wahlplakat der Partei AfD. Ein Zeuge konnte zwei Frauen und einen Mann beobachten, die Polizei bittet um Hinweise. Kurz nach Mitternacht wurde ein Zeuge durch Geräusche aufmerksam. Als er aus dem Fenster sah, konnte er beobachten, wie ein junger Mann eine Straßenlaterne hochkletterte und ein Wahlplakat der Partei AfD abriss.

Der junge Mann und zwei Frauen stiegen anschließend in einen dunklen BMW mit WA-Kennzeichen. Die drei Unbekannten flüchteten mit dem gestohlenen Wahlplakat.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise, die unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen werden.

