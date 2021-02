Frankfurt/Bad Homburg/Oberursel (ots)-(dr) – Die Frankfurter sowie die Bad Homburger Kriminalpolizei ermitteln aktuell wegen Verdachts von sexuellen Belästigungen, die sich Anfang Februar sowie in den vergangenen Tagen im nördlichen Stadtgebiet von Frankfurt sowie in Bad Homburg und Oberursel ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein männlicher Täter mit einem Fahrrad verschiedenen Frauen genähert und diese unsittlich berührt. Anschließend ließ er von ihnen ab und ergriff mit dem Rad die Flucht.

2 Taten ereigneten sich am 04.02.2021 in Frankfurt-Kalbach an der Unterführung der BAB 5 und in Oberursel-Bommersheim nördlich der A 661.

3 Taten gab es am 23.02.2021 in den Feldgemarkungen südlich von Bad Homburg-Gonzenheim, in den Feldgemarkungen zwischen Oberursel und Frankfurt-Kalbach und in Frankfurt-Kalbach an der Fußgängerbrücke der BAB 5.

1 weitere Tat geschah am 24.02.2021 in Ober-Erlenbach.

Die Taten ereigneten sich sowohl vormittags als auch am frühen Abend. Ob die einzelnen Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen oder ob die Taten einzeln zu betrachten sind, ist gegenwärtig Bestandteil der Ermittlungen.

Die Personenbeschreibungen weisen jeweils Ähnlichkeiten auf:

Der Täter soll etwa 20-35 Jahre alt und etwa 170-180 cm groß sein. Er soll eine normale Figur haben, einen Rucksack getragen haben und mit einem dunklen Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck. Es werden zielgerichtete Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger durchgeführt. Für die laufenden Ermittlungen können weitere Angaben aus der Bevölkerung entscheidend sein, weshalb Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte darum gebeten werden, sich mit sachdienlichen Hinweisen an ihre örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen