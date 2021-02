Frankfurt-Bockenheim (ots)-(mc) – Am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau vor ihrem Zuhause von 2 Männern überfallen, die eine hochwertige Armbanduhr und eine Handtasche raubten. Dabei rissen die Täter den Kinderwagen um. Nach einem Spaziergang mit ihrem 4-monatigem Baby war die 36-jährige Mutter im Begriff die Tiefgarageneinfahrt ihres Zuhauses zu betreten, als sie urplötzlich von hinten überfallen wurde.

Ein Täter umklammerte sie von hinten und hielt ihr das Gesicht mit einer Hand zu. Der 2.te Täter riss dabei heftig an Ihrem Handgelenk und stahl ihr die Uhr.

Des Weiteren ergriff der Mann noch die Handtasche die am Kinderwagen hing, woraufhin der Wagen samt Säugling umstürzte.

Im Anschluss flohen die Täter mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung. Sie waren dunkel bekleidet.

Die Mutter erlitt oberflächliche Verletzungen am Handgelenk. Der Säugling blieb bei dem Sturz glücklicherweise unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 069 / 75551499 zu melden.

