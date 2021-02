Höchst (ots) – Acht junge Männer im Alter zwischen 14-20 Jahren befanden sich am Donnerstagabend 25.02.2021 gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dusenbacher Straße. Sie standen dicht an dicht, Schulter an Schulter, im Kreis und schauten auf ein Smartphone. Einer vorbeifahrenden Polizeistreife stach das Zusammentreffen, ohne Wahrung des Mindestabstandes und ohne Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, ins Auge.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass alle Personen aus verschiedenen Haushalten stammen. Die jungen Männer erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die derzeit geltenden Coronaregeln.

