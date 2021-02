Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 25.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Zeugen gesucht – Einbruch in Wohnung

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 25.02.21, zwischen 09.45 – 11.45 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Chemnitzer Straße in Bad Dürkheim ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume, durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen Schmuck. Wer hat in dem zweistündigen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Chemnitzer Straße gesehen? Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise: Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Meckenheim: Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Meckenheim (ots) – Für nur anderthalb Stunden stand am Donnerstagvormittag (25. Februar 2021, 9:00 – 10:30 Uhr) eine silberfarbene Mercedes B-Klasse in der Straße In der Froschau in Meckenheim, als Unbekannte den Lack zerkratzten. Der Schaden, der sich über beide Türen der Beifahrerseite erstreckt, wird auf 2.000,- EUR geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Sprayer überführt

Haßloch: L 530 wegen Unfall kurzzeitig gesperrt

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):