Neustadt: Fördermittelbescheid Roßlaufstraße übergeben

Neustadt an der Weinstraße – Die WBG Wohnungsbaugesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH Wohnraum in Neustadts Stadtteil Branchweiler schafft bezahlbaren Wohnraum.

Die WBG ist Eigentümer des Grundstücks in der Roßlaufstraße 5, welches 2003 mit einem leerstehenden Discount-Markt erworben und anschließend für ein Sozialkaufhaus und die RegioPost umgebaut wurde. Auf einer rd. 2.400 m2 großen Teilfläche, die zuvor als Parkplatz genutzt wurde, sind zwei Gebäude mit insgesamt 16 Kleinwohnungen geplant.

Derzeit ist die Nachfrage nach Single-Wohnungen sehr hoch. Gleichzeitig wird die ausgelastete soziale Infrastruktur im Stadtteil nicht weiter belastet.

Die Planung wurde zusammen mit dem Architekturbüro Gooss auf Basis der zuvor durch die HEBERGER Gruppe realisierten Neubauten im Harthäuserweg 32, 34 entwickelt.

Geplant sind zwei Gebäude mit jeweils 8 Kleinwohnungen auf insgesamt 771 m2 Wohnfläche sowie 16 Stellplätze.

Der Wohnungsmix besteht ausschließlich aus 1,5-Zimmer-Wohnungen mit jeweils ca. 48 m2 Wohnfläche. Der funktionale, moderne und offene Grundriss hat sich bereits im Harthäuserweg bewährt, wurde aber in der Roßlaufstraße um einen großzügigen Balkon ergänzt.

Die Einheiten im Erdgeschoss sind barrierefrei bzw. uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar. Die Wohnungen in den Obergeschossen werden je Gebäude durch zentrale Außentreppen und Laubengänge erschlossen.

Nach einer Funktionalausschreibung im Jahr 2019 wurde die HEBERGER Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH aus Schifferstadt als Generalübernehmer mit der Errichtung der Neubauten in der Roßlaufstraße beauftragt.

Nach einem anfangs hohen Aufwand aufgrund eines komplexen Bodenmanagements ist die Bezugsfertigkeit und Fertigstellung für Anfang 2022 geplant.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Neubau über die Investitions- und Strukturbank Rheinland- Pfalz (ISB) mit einem Darlehen in Höhe von rd. 1,7 Millionen Euro und einem Tilgungszuschuss von rd. 0,36 Millionen Euro. Die Darlehenssumme entspricht fast 50% der voraussichtlichen Gesamtbaukosten. Alle 16 Wohnungen werden 25 Jahre lang an Haushalte mit geringem Einkommen zweckgebunden vermietet.

Am Donnerstag, dem 25.02.2021 fand um 11:00 Uhr ein offizieller Termin zur Übergabe des Förderbescheids statt. Staatssekretär Herr Dr. Stephan Weinberg übergab gemeinsam mit Herrn Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstandes der ISB, im Beisein des Oberbürgermeisters Herrn Marc Weigel den Förderbescheid an den Geschäftsführer der WBG, Herrn Dietmar Kurz.

Dieser sprach seinen Dank für die Förderzusage aus und lobte die Zusammenarbeit mit der ISB.