Neustadt: Stadt beteiligt sich am landesweiten Corona-Kontrolltag

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 28. Februar 2021, findet ein weiterer landesweiter Corona-Kontrolltag statt. Daran wird sich auch die Ordnungsbehörde Neustadt an der Weinstraße in guter Abstimmung mit der Polizei beteiligen.

Kontrolliert und konsequent geahndet werden Verstöße gegen die Schutzbestimmungen (Abstandsgebot, Kontaktbeschränkungen, öffentliches Alkoholverbot, Maskenpflicht). Die Überprüfungen sollen dabei aber nicht den Zweck haben, Menschen von (erlaubten) Freizeitaktivitäten an der frischen Luft abzuhalten. Vielmehr geht es um größere Menschenansammlungen und offensichtliche Verstöße. Die Ordnungsbehörde wird zudem auch wieder auf dem Wochenmarkt unterwegs sein.