Kaiserslautern – „Wir dürfen unter besonderen Voraussetzungen ab dem 1. März wieder unseren Zoo öffnen“, freut sich Matthias Schmitt, Direktor des Zoos in Siegelbach.

Die Restriktionen erfordern nun kurzfristig eine gute Vorbereitung. Laut der Vorgaben des Landes ist die Anzahl der Gäste, die den Zoo zeitgleich besuchen dürfen, begrenzt. Um das regulieren zu können, wurde eine Tickethotline unter 0171/25123658 eingerichtet. Die Hotline ist am Montag, 1. März ab 8 Uhr erreichbar und ab Dienstag dann im Regelbetrieb unter der Woche von 10 Uhr bis 14:30 Uhr besetzt.

„Wir vergeben die Plätze für die Zoobesucher in zwei Schichten. Es wird morgens von 10 Uhr bis 13:15 Uhr und nachmittags von 13:45 Uhr bis 17 Uhr möglich sein, unsere Tiere wieder hautnah zu erleben.“ Auf eine Online-Anmeldung verzichtet der Zoo, da die Internetverbindung aktuell leider noch recht schwach ist. „Das würde das System zum Erliegen bringen. Wir sind aber schon in Gesprächen, dies zu optimieren“,

beteuert der Zoo-Chef.

Das Zoo-Personal hat nun alle Hände voll zu tun, um eine Wiederöffnung bis Montag organisatorisch umzusetzen. Es gilt, trotz der reduzierten Besucheranzahl alle Abstands- und Hygieneregeln im laufenden Betrieb einzuhalten. Es wird Personal abgestellt, damit keine größeren Menschenansammlungen – zum Beispiel auf dem Spielplatz – zusammen kommen. Es gibt an verschiedenen Stellen im Zoo die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Das Tropenhaus bleibt weiterhin geschlossen und die Toilettenanlagen werden in regelmäßigen Abständen gereinigt. Auf die Erholungspause im Restaurant oder auf die Greifvogelschau muss vorerst noch verzichtet werden. Das Restaurant bietet jedoch Snacks, kleine Gerichte und Getränke „to go“ an.

Auf eine Sache ist Schmitt aber besonders stolz: die enorme Spendenbereitschaft, die der Zoo seit einiger Zeit erlebt.

„Wir sind derzeit bei 72.000 Euro, die an Spenden eingegangen sind. Es haben insgesamt 335 Personen, 196 Familien und 35 Firmen gespendet. Das ist unglaublich und zeigt, dass die Menschen mit ganzem Herzen hinter unserer Einrichtung stehen. Dafür ein riesengroßes Dankeschön im Namen der gesamten Zoo-Belegschaft“,

erklärt Schmitt ergriffen.