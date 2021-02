Kaiserslautern – Lindgrün, Altrosa und Maisgelb, dazu ein helles Grau – das sind die Farben, die seit Anfang Februar den Wänden der Stadtbibliothek ein neues Aussehen verleihen.

Dazu kommt ein frisch abgeschliffener und aufpolierter Boden, der jetzt darauf wartet, nach Ende des Shutdows wieder betreten werden zu dürfen. „Wir freuen uns sehr, unsere kleinen und großen Nutzerinnen hoffentlich bald im neuen farbenfrohen Ambiente unserer Stadtbibliothek begrüßen zu können“, so Bürgermeisterin Beate Kimmel, die wie das Team um Bibliotheksleiter Franz-Josef Huschens begeistert vom abwechslungsreichen Anstrich der Räumlichkeiten ist.

„Wir haben die Zeit der Schließung sinnvoll genutzt“,

sind sich daher auch alle unisono einig.

Über 30 Jahre hatte sich den Besucherinnen und Besuchern stets das gleiche, inzwischen längst in die Jahre gekommene Bild im Inneren der Stadtbibliothek präsentiert. Ab Anfang Januar hieß es nun für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vier Wochen lang Bücher aus- und einräumen, Regale verschieben und das ein oder andere zu entsorgen. Mit den Arbeiten wurde in der Romanabteilung begonnen. Dort mussten sämtliche Werke und die Regale um den Bereich der Ausleihtheke bis hin zur Jugendabteilung geräumt und nach Abschluss der Renovierung wieder zurückgestellt werden. Danach waren die Kinder- und Jugendabteilung sowie die Sachbücher an der Reihe.

Ein Teil der Farben, darauf weisen Kimmel und Huschens hin, habe übrigens auch in der Ortsverwaltung in Morlautern, wohin die Stadtteil-Bibliothek umgezogen ist, ihren Einsatz gefunden.

„Jetzt müssen wir nur noch wieder Öffnen dürfen“,

sehnen alle das Ende des Shutdowns herbei. Bis dahin sei aber mit dem derzeit bestehenden Ausleih- und Rückgabe-Service auf Terminvereinbarung eine begeistert angenommene Alternative geschaffen. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Stadt unter www.kaiserslautern.de zu finden.