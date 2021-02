Ohne Führerschein, dafür unter der Wirkung von Alkohol und Drogen unterwegs

Edesheim (ots) – Soeben wurde am Donnerstag 25.02.2021 gegen 15:40 der 38-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades auf der L516 von Edenkoben kommend kurz vor Edesheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist.

Zudem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auch gab der Fahrer an, dass ein Urintest positiv auf THC ausfallen wird. Dies konnte bestätigt werden. Daher wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf den 38-jährigen Fahrer werden nun mehrere Strafanzeigen zukommen.

Auch wird die Führerscheinstelle von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Versuchter Einbruch – Zeugenaufruf

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von Dienstag 23.02.2021 auf Mittwoch 24.02.2021, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einer Montagehalle einer Werkstatt in der Landauer Straße auf. In den Innenbereich gelangten die Täter nicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Bereich Landauer Straße 22 Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion

Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Jugendliche beschädigen Holzzaun

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben auf dem Schulhof der Realschule Plus in der Weinstraße einen Holzzaun beschädigt und Sachschaden verursacht. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Jugendgruppe, die sich in den Abendstunden immer mal wieder

auf dem Schulhofgelände aufhält.

Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.