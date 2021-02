Versuchter Einbruch in Jugendkeller

Römerberg (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten unbekannte Täter in einem Zeitraum vor dem 20.02.2021, 19:20 Uhr, in den Jugendkeller in der Berghäuser Straße in Römerberg einzudringen. Der Einbruchsversuch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in den Tagen vor dem 20.02.2021 verdächtige Personen im Bereich des Jugendkellers beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots) – Am Mittwoch 24.02.2021 stellten zwei Beamte der Polizeiwache Maxdorf, gegen 16:15 Uhr, im Rahmen einer Streifenfahrt in Lambsheim an der Aral Tankstelle einen stark alkoholisierten Mann fest, welcher im Begriff war auf sein Fahrrad zu steigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,04 Promille, sodass ihm die Weiterfahrt auf seinem Fahrrad von den Beamten untersagt wurde.

Da der 59-jährige Mann im Laufe der Maßnahme anfing die Kunden der Tankstelle zu belästigen, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Nachdem sich der Mann zunächst entfernte, wurde die Polizei wenige Minuten später erneut zu der Örtlichkeit gerufen, da der Mann nun in den gegenüberliegenden Grünstreifen seine Notdurft verrichtete und weiterhin die Passanten anpöbelte. Er wurde in die Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Frankenthal verbracht, in der er die Nacht über ausnüchterte.

Warnmeldung der Polizei Speyer in Bezug auf Betrugsmaschen

Römerberg und Hanhofen (ots) – Nachdem eine 46-Jährige aus Römerberg bei einem “Online”- Gewinnspiel teilgenommen hatte, erhielt sie am Dienstag 23.02.2021 einen Anruf einer unbekannten Person, welche ihr zu einem Gewinn in Höhe einer fünfstelligen Summer gratulierte und die weitere Vorgehensweise erläuterte. Bei der Übergabe des Gewinns in einem “Geldkoffer”, würden zudem eine Notarin sowie zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter bei ihr erscheinen. Im Vorfeld erhielt sie bereits eine sechsstelligen Code, um den Koffer öffnen zu können. Zur Deckung der Auslagen solle sie 1.000 EUR in Form von “google-Play-Karten” bereithalten.

Die Frau folgte diesen Anweisungen nicht, sondern verständigte die Polizei.

Ein weiterer Betrugsversuch fand am Mittwoch 24.02.2021 in Hanhofen statt. Auf dem PC einer 34-jährigen Frau erschien ein “Pop-Up-Fenster” von unbekannten Täter, welche sich als “Bundespolizei” ausgaben und ihr vermeintliche Straftaten vorwarfen. Die Betrüger forderten von ihr die Einlösung sogenannter “Paysafecards” in Höhe von 200 EUR, um die Einleitung eines Strafverfahrens zu verhindern. Auch diese Frau erkannte die Betrugsabsicht, sodass ihr kein finanzieller Schaden entstanden ist.

Die Polizei weist daraufhin:

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Geldbeträge oder Wertsachen herauszugeben.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle wenn sie verdächtige Anrufe erhalten.