Verdächtige Anrufe

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 24.02.2021 kam es im Laufe des Tages im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal erneut zu vermehrten Anrufen, deren Zielrichtung Betrügereien sein dürften. So gaben sich die Anrufer ohne entsprechende Legitimierung mehrfach als Polizeibeamte, Bankangestellte und Enkel aus. Bei den polizeilich bekannten Anrufen kam es zu keinen Schäden.

Immer wieder missbrauchen Betrüger den Namen der Polizei für kriminelle Zwecke. Dabei nutzen sie gefälschte Dienstausweise, versenden raffiniert gefälschte E-Mails oder geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen der Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233/313-0 für Sie da. Verwenden sie beim Rückruf, wenn möglich, bitte auch ein anderes Telefon. Wir wollen, dass Sie sicher Leben – Ihre Polizei Frankenthal.

Verkehrsunfallflucht in der Lucas-Cranach-Straße – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 25.02.2021 gegen 12:25 Uhr kam es in der Lucas-Cranach-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein hellblauer PKW mit Aufschrift befuhr die Straße und touchierte den Seitenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten grauen BMWs. Offenbar bemerkte die Fahrzeugführerin den Zusammenstoß, da sie wendete und den Schaden begutachtete. Sie entfernte sich hierauf jedoch von der Örtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Beschädigte Werbeaufsteller

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 24.02.2021 gegen 23:10 Uhr schmeißen drei bislang unbekannte jugendliche Täter Gegenstände in der Speyerer Straße in Frankenthal umher. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Personen nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden mehrere Werbeaufsteller aus der Verankerung gerissen, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand.

Sturz mit dem Fahrrad?

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 24.02.2021 gegen 14:30 Uhr wird eine 25-Jährige im Neumayerring in Frankenthal im bewusstlosen Zustand neben einem Fahrrad liegend gemeldet. Beim Eintreffen der Streife und des Rettungsdienstes war die junge Dame wieder ansprechbar, allerdings fehlte ihr die Erinnerung an die letzten Minuten. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort konnte letztlich nicht abschließend geklärt werden, ob die Frau beim Fahrradfahren stürzte oder anderweitig auf den Boden gelangte.

