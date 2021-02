Groß-Gerau

33-Jähriger tritt Polizisten in den Rücken

Groß-Gerau (ots) – Ein 36-jähriger Mann, der mit einem Kettcar vor einem Einkaufsmarkt in der Darnstädter Straße auf der Fahrbahn umherfuhr und auf Passanten einen aggressiven Eindruck machte, wurde der Polizei am Mittwochnachmittag 24.02.2021 gemeldet. Beim Erblicken der Streife flüchtete der Mann in eine nahe gelegene Bankfiliale.

Der anschließenden Aufforderung, die Beamten zwecks Durchsetzung des Platzverweises und zur Personalienüberpüfung nach draußen zu begleiten, widersetzte sich der Mann und griff die Polizisten an. Nach dem daraufhin folgenden Gerangel sollte der Mann am Boden liegend von der Polizei fixiert werden.

In diesem Moment kam ein unbeteiligter 33-jähriger Mann hinzu und sprang einem am Boden liegenden Beamten mit einem gezielten Fußtritt in den Rücken. Der 33-Jährige soll zuvor zudem mehrfach gegen einen am Geschehensort abgestellten Streifenwagen gespuckt haben.

Beide Männer wurden anschließend vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen, weil sie offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Insgesamt drei Polizeibeamte wurden im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt, konnten den Dienst aber fortsetzen.

Die beiden Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Berauscht zum Ladendiebstahl

Bischofsheim (ots) – Ein 36-jähriger Mann wurde am Mittwochmittag 24.02.2021 von einem Mitarbeiter eines Marktes für Heimtierbedarf “Neben dem Mühlweg” dabei beobachtet, als er mit Artikeln im Wert von rund 500 Euro das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Anschließend stellte sich heraus, dass der 36-Jährige offenbar bereits am vergangenen Samstag 21.02.2021 in dem Markt für etwa 900 Euro Artikel entwendete.

Den hinzugezogenen Polizeibeamten fiel rasch auf, dass der mutmaßliche Ladendieb mit dem Fahrzeug gekommen war. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und zudem hegten die Ordnungshüter den Verdacht, dass der Wagenlenker unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Im Fahrzeug des Mannes fanden sie zwei Joints.

Der 36-Jährige wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun neben den Anzeigen wegen Ladendiebstahls noch Strafverfahren wegen fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Groß-Gerau (ots) – Am Mittwoch 24.02.2021 gegen 19:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Südring/Ecke Nordring im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer, ein 26-jähriger Rüsselsheimer, wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Darmstadt verbracht werden. Der Pkw-Fahrer, ein 28-jähriger aus Büttelborn, erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unversehrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern derzeit noch an. Durch die Einsatzmaßnahmen musste der Verkehr zeitweise umgeleitet werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei sucht Zeugen. Augenzeugen des Unfalls können sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle, der Polizeistation Groß-Gerau, unter der Telefonnummer 06152 / 175-0 melden.

Verkehrsunfallflucht

Nauheim (ots) – Zwischen Dienstag 19.02.2021 um 19:00 Uhr und Mittwoch 24.02.2021 um 07:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Opel Crossland X (SUV), der in der Goethestraße abgestellt war, im Bereich des vorderen linken Kotflügels.

Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 / 175-0 entgegen.

Darmstadt

85-Jähriger von falschen Handwerkern in Wohnung bestohlen / Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ist ein 85 Jahre alter Mann am Dienstag (23.2.) von mutmaßlich zwei noch unbekannten Männern in seiner Wohnung bestohlen worden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Zwischen 9-11 Uhr hatte einer der Kriminellen an der Wohnungstür des älteren Herren in der Heinrichstraße geklingelt und vorgegeben, ein Handwerker zu sein.

Er sei beauftragt, Messungen in den Räumen vorzunehmen und bat um Einlass. Im guten Glauben ging der Senior der Bitte nach und ließ den Unbekannten in seine Wohnung. Während der falsche Handwerker den Senior in ein Gespräch verwickelte, nutzte vermutlich ein weiterer Komplize die Gelegenheit, betrat ebenfalls die Wohnung und schnappte sich Geld aus einer Tasche. Danach flüchteten beide.

Der Gesprächsführer wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug Handwerkerkleidung und sprach akzentfrei Deutsch.

Weitere Details hinsichtlich der Personenbeschreibungen liegen den Beamten derzeit nicht vor. Die Ermittler des Kommissariats 24 schließen nicht aus, dass die Täter bereits im Vorfeld oder anschließend bei weiteren Anwohnern in der Straße geklingelt haben. Möglicherweise konnte sie dabei beobachtet werden? Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, gebeten, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Kopfbedeckung entrissen und zugeschlagen – Polizei ermittelt und sucht Augenzeugen

Darmstadt (ots) – Ein 17-jähriger Darmstädter und sein 18-jähriger Begleiter aus Groß-Gerau sind am Mittwoch 24.2.2021 von mehreren unbekannten Jugendlichen gegen 17 Uhr auf dem Georg-Büchner-Platz attackiert worden. Hierbei traf den 17-Jährigen ein Schlag ins Gesicht und wurde durch diesen leicht verletzt. Im Zuge dieser Attacke rissen die Täter dem Jugendlichen die Basecup vom Kopf und flüchteten.

Der verletzte 17-Jährige wurde noch vor Ort in einem Rettungswagen ärztlich versorgt. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubens aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer das Geschehen beobachten konnte und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Glastür von Lebensmittelgeschäft mit Axt-Kopf eingeworfen

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen hat ein 20-30 Jähriger, etwa 1,70 bis 1,80 Meter großer, blonder Mann mit schlanker Statur eine Axt in die Glastür eines Lebensmittelgeschäftes geworfen und sich danach entfernt. Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend 24.2.2021 gegen 23.40 Uhr in der Schleiermacherstraße. Der verursachte Schaden an der Tür wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem flüchtenden Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Werkzeuge aus Werkstattraum entwendet – Wer hat den Abtransport der Maschinen bemerkt?

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 25.2.2021 haben Eigentümer einer Werkstatt “Im Elfreicher Weg” bemerkt, dass offenbar ungebetene Gäste in den zurückliegenden Tagen ihr Unwesen auf dem Gelände getrieben und unter anderem diverse Werkzeuge aus dem Lagerraum entwendet haben.

Über ein rückwärtig gelegenes Fenster hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Raum verschafft, ihre Beute, deren Wert auf über 6.000 Euro geschätzt wird, gestohlen und sich damit auf und davon gemacht. Aufgrund der Art und des Umfanges des Diebesgutes dürften die Kriminellen für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdieblchen Hinwiese entgegengenommen.

Navi aus weißen Multivan ausgebaut – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Auf ein Navigationssystem, verbaut in einem weißen Multivan des Herstellers VW, hatten es noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstag (23.2.), 21 Uhr und Mittwochnachmittag (24.2.) abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in den Innenraum des in der Martinstraße geparkten Fahrzeuges und bauten die Elektronik aus. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

14-Jähriger von Zeugen bei versuchten Einbruch erwischt und festgehalten

Babenhausen (ots) – Ein 14-jähriger Junge und sein noch unbekannter Begleiter hatten am Donnerstagnachmittag 25.2.2021 nichts Gutes im Sinn, als sie mit einem Hammer die Scheibe eines Gartenhauses einschlugen. Gegen 13 Uhr war der Junge bei dem Einbruchsversuch auf dem Gelände einer Kleingartenanlage in der “Amtsgasse” von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt und sofort beherzt angesprochen worden. Hierauf ergriff das kriminelle Duo die Flucht.

Der Junge aus Babenhausen konnte jedoch von dem hinterhereilenden 53-jährigen Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festgehalten werden. Dabei beleidigte und bedrohte der Junge fortwährend seinen Verfolger und schlug ihm zudem mit einer Metallplatte auf den Kopf. Nur weil der Festhaltende einen Fahrradhelm trug wurde er dabei glücklicherweise nicht verletzt.

Die eintreffenden Beamten nahmen den 14- Jährigen fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme mit der Einleitung gleich mehrerer Strafverfahren. Der junge Babenhausener wird sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des versuchten Einbruchs verantworten müssen. Die Ermittlungen zu seinem flüchtenden Begleiter dauern derzeit an.

Er wurde als etwa 14-20 Jahre alt und circa 1,50-1,60 Meter groß beschrieben. Seine Statur wurde als schlank wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem weißen T-Shirt, getragen über einer dunklen Jogginghose, bekleidet.

Hinweise, die Aufschluss über die Identität des Komplizen geben könnten, werden von der ermittelnden Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) unter der Rufnummer 06151/9690, entgegengenommen.

Geparkter Jeep bei Unfall schwer beschädigt – Zeugen gesucht

Münster (ots) – Am Mittwoch 24.02.2021 gegen 18:30 Uhr kam es in der Goethestraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Hierbei wurde ein geparkter Jeep von einem vorbeifahrenden hellen Kleinwagen erheblich beschädigt. Der Zusammenstoß soll lautstark zu hören gewesen sein, allerdings fuhr der FahrerIn des hellen Autos ohne Anzuhalten weiter.

Nach ersten Schätzungen ist alleine am geparkten Jeep ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstanden. Die Polizei Dieburg bittet Personen, die Hinweise zum flüchtigen Auto bzw. FahrerIn geben können, sich unter 06071 9656-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Einbrecher nehmen Wechselgeld mit

Lampertheim (ots) – Rund 200 Euro Wechselgeld konnten Einbrecher am Mittwoch (24.2.) aus einem Bäckereibetrieb in der Otto-Hahn-Straße erbeuten. Die Täter haben dafür zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr die Tür zur Produktionsstätte und zum Büro aufgehebelt, bevor sie mit dem Wechselgeld verschwunden sind.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ermittelt in dem Fall weiter und nimmt unter der Rufnummer 06252 / 706-0 Zeugenhinweise entgegen.

Falscher Microsoft-Support-Mitarbeiter erbeutetmehrere Tausend Euro

Bensheim (ots) – Kriminelle haben vergangene Woche einen älteren Mann aus Bensheim mit der “Microsoft-Mitarbeiter” Masche um mehrere Tausend Euro gebracht. Das Zentralkommissariat 50 hat die Ermittlungen übernommen und warnt vor den Betrügern.

Vergangene Woche nahm der Mann einen Anruf entgegen. Am anderen Ende der Leitung war ein englisch sprechender Mann mit einem asiatischen Akzent, der sich als “Microsoft-Support-Mitarbeiter” ausgab. Unter dem Vorwand, eine Störungsmeldung auf seinem Computer zu beseitigen, forderte der Unbekannte den Mann auf, seinen PC hochzufahren und eine Fernwartungssoftware runterzuladen. Im Glauben an die Rechtmäßigkeit des Service gewährte der Bensheimer dem Anrufer den Zugriff auf seinen Computer, meldete sich beim Online-Banking an und generierte mehrere TANs für angebliche Testüberweisungen. Unheil ahnend wandte sich der Geschädigte anschließend telefonisch an seine Hausbank. Hier erfuhr er, dass mittlerweile mehrere Tausend Euro überwiesen wurden.

Immer wieder werden Bürger von Betrügern kontaktiert, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Wie im aktuellen Fall kommt es dabei nicht selten vor, dass die Kriminellen mehrere Tausend Euro erbeuten.

Um den Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, rät die Polizei daher:

Microsoft tätigt nie unangemeldet oder unangekündigt Support-Anrufe

PopUp-Fenster, die zu einem Rückruf auffordern, deuten auf einen Betrugsversuch hin

Beenden Sie soche Telefonate umgehend & gestatten Sie niemals Fremden Zugang zu Ihrem Computer

Sollten Änderungen erfolgt sein, trennen Sie umgehend die Internetverbindung & lassen Sie Ihren PC fachkundig überprüfen

Nehmen Sie keine Zahlungen vor!

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen