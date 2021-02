PKW fährt auf LKW – zwei Personen schwerverletzt

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Loreleiring, Donnerstag, 25.02.2021, 12:40 Uhr,

(jka)Heute Nachmittag ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf dem Loreleiring ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Kleinkind schwerverletzt wurden. Aus

bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW Polo auf einen

geparkten Pritschenwagen auf. In dem mit fünf Personen besetzten Polo befanden

sich zwei Erwachsene sowie drei Kleinkinder im Alter von eineinhalb bis fünf

Jahren. Bei dem Unfall wurden sowohl die 42-jährige Beifahrerin, sowie ein

eineinhalbjähriges Kind schwerverletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus

eingeliefert. Der Fahrer und die zwei weiteren Kinder wurden vorsorglich zur

Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur

Unfallursache, zu denen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein

Sachverständiger hinzugezogen wurde, dauern an. Der Loreleiring war zur

Unfallaufnahme zwischen Dotzheimer Straße und Oestricher Straße bis gegen 15:30

Uhr voll gesperrt. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 3.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2340.

Trick- und Taschendiebe machten Beute, Wiesbaden, Rheingauviertel, Fußgängerzone, Honeggerstraße, Mittwoch, 24.02.2021,

(jka)Gestern haben Trick- und Taschendiebe in Wiesbadener erneut ihr Unwesen

getrieben. Im gesamten Innenstadtbereich, insbesondere aber in der

Fußgängerzone, wurden bisher 4 Fälle polizeilich registriert. Die Spielarten der

Taschen- und Trickdiebe sind bekannt, führen jedoch aus Sicht der Täter immer

wieder zum Erfolg. Auch an diesem Mittwoch erbeuteten die Diebe Bargeld, Kredit

und EC-Karten sowie private Papiere im Wert von mehreren Hundert Euro. In

diesen Fällen gingen die Langfinger äußerst perfide vor, indem sie den

Geschädigten teilweise zunächst ihre Hilfe anboten und sie währenddessen

bestahlen.

Gegen 10:30 Uhr kam eine 79-Jährige mit ihren Einkäufen in der Hand nach Hause.

Vor der Haustür wurde sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen.

Die Person nahm ihr die Einkäufe unaufgefordert ab und wollte diese zu ihrer

Wohnung bringen. Die Seniorin lehnte dies ab und forderte den Mann auf, das Haus

zu verlassen. Beim Verlassen des Hauses drückte sich die Person sehr nah an der

Geschädigten vorbei, griff ihr dabei vermutlich in die Jackentasche und

entwendete ihre Geldbörse. Der Trickdieb wurde beschrieben als 165 cm groß und

sportlich-schlank. Er hatte schwarze, gewellte, kurze Haare und ein gepflegtes

Erscheinungsbild. Eine weitere 79-Jährige wurde gegen kurz vor 13:00 Uhr in der

Fußgängerzone bestohlen. Ein Taschendieb hatte ihr Portemonnaie aus der

Jackentasche geklaut. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als sie in einer

Drogerie ihre Einkäufe bezahlen wollte. An einer Bushaltestelle am Luisenplatz

gaukelte ein weiteres Duo einem Senioren Hilfsbereitschaft vor. Einem

85-Jährigen bot ein 25-30 Jahre alter, ca. 170 cm bis 175 cm großer Mann mit

dunklen Haaren und korpulenter Figur seine Hilfe beim Einsteigen in einen

Linienbus an. Er ergriff einen vom Geschädigten mitgeführten Trolley, um diesen

in den Bus zu heben. Dabei drängte der Dieb sich besonders eng an den Senior und

entwendete seinem Opfer aus der Jackentasche die Geldbörse. Ein möglicher

Begleiter des Unbekannten verdeckte währenddessen weiteren Fahrgästen die Sicht

auf das Tun des Langfingers. Anschließend verließen beide den Bus.

Am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr nutze eine 91-Jährige einen Bus, um in die

Honeggerstraße zu fahren. Am „Tränkweg“ sei sie ausgestiegen. Kurz nach dem

Ausstieg aus dem Bus fiel ihr ein junger Mann auf. Der Unbekannte folgte ihr

eine Weile und kam ihr mehrfach sehr nahe. Kurz darauf stellte die Seniorin

fest, dass die Fächer ihres Rucksacks geöffnet und ihr Portemonnaie gestohlen

wurde. Der mutmaßliche Taschendieb war ca. 40 Jahre alt und 180 cm. Er hatte

eine schlanke Statur, ein schmales Gesicht und lockige, kurze, dunkle Haare. Der

Mann hatte ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, trug dunkle Kleidung und

schwarze Turnschuhe mit dickerer Sohle und weißem Absatz.

Hinweisgeber, Zeugen, sowie weitere Geschädigte melden sich bitte beim 1.

Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 3452140.

Nächtlicher Einbruch in Supermarkt – Tabakwaren gestohlen,

Wiesbaden, Stiftstraße, Donnerstag, 25.02.2021, 01:05 Uhr,

(jka)In der Nacht zum Donnerstag drangen mehrere Einbrecher gewaltsam in einen

Supermarkt in der Stiftstraße ein und entwenden Tabakwaren im Wert von mehreren

Hundert Euro. Gegen 01:05 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen

Discounter ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren

Tausend Euro. Anschließend wurden ausschließlich Tabakwaren gestohlen. In diesem

Zusammenhang fahndet die Polizei nach mindestens zwei Männern im Alter von 25

bis 30 Jahren. Beide waren ungefähr 180 cm groß und schlank. Bekleidet waren die

Diebe mit blauen Jeans und schwarzer Oberbekleidung. Wer in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich

bitte bei der Kriminalpolizei Wiesbaden unter 0611 / 345-0.

Beim Einbruch in Kindertagesstätte gescheitert – Sachschaden entstanden,

Mainz-Kostheim, Linzer Straße, Montag, 22.02.2021, 00:00 Uhr bis Mittwoch,

24.02.2021, 07:00 Uhr,

(jka)In der Zeit von Montagabend bis Mittwochmorgen, versuchten Unbekannte in

eine Kindertagesstätte in der Linzer Straße gewaltsam einzubrechen und

verursachten dabei Sachschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen

Einbrecher von ihrem Vorhaben ab, sodass es ihnen offenbar nicht gelang,

Gegenstände zu entwenden. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 0611 / 345-2240 entgegen.

Dieb räumt Auto aus – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, Mittwoch, 24.02.2021, 15:00 Uhr,

(jka)Am Mittwochnachmittag wurde ein Dieb dabei beobachtet, wie er ein Auto

ausräumte und mit seiner Beute im Wert von mehreren Hundert Euro flüchtete. Das

offen in Fahrzeugen abgelegte Jacken und Taschen auf Autoknacker und Diebe

unwiderstehlich wirken, musste gegen 15.00 Uhr die betroffene Autobesitzerin in

der Wolfram-von-Eschenbach-Straße feststellen. Sie ließ ihr unverschlossenes

Fahrzeug nur einen kleinen Moment aus den Augen. In dieser Zeit nutzte ein

Unbekannter die Gelegenheit, um eine Umhängetasche aus dem PKW zu stehlen. Bei

dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen ca. 175 cm großen und schlanken

Mann um die 40 Jahre handeln. Er hatte dunkelblonde Haare und war mit dunkler

Jacke und Hose bekleidet. Er floh nach dem Diebstahl von der

Wolfram-von-Eschenbach-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Zeugen melden

sich beim 5. Polizeirevier unter 0611 / 345-2540.

Kleinkraftrad nach Diebstahl im Wald zurückgelassen- Hoher Sachschaden,

Wiesbaden, Langendellschlag/Triftstraße, Dienstag, 23.02.2021, 18:00 Uhr bis

Mittwoch, 24.02.2021, 08:30 Uhr,

(jka)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Diebe ein Kleinkraftrad

in der Straße „Langendellschlag“ und ließen es nach missglückten Startversuchen

in einem Waldgebiet zurück. Gewaltsam überwandten die Täter die vorhandenen

Sicherungseinrichtungen des Kleinkraftrades der Marke Super Soco und verbrachten

dieses in die Triftstraße. Dort versuchten die Fahrzeugdiebe vergeblich das

Zweirad zu starten, was jedoch misslang. Ungenutzt, aber stark beschädigt wurde

das Fahrzeug in einem angrenzenden Waldgebiet an der Triftstraße abgestellt. Der

Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber,

die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim 5.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2540.

Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 24.02.2021 zwischen 10: PKW fährt auf LKW – zwei Personen schwerverletzt

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Loreleiring, Donnerstag, 25.02.2021, 12:40 Uhr,

(jka)Heute Nachmittag ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf dem Loreleiring ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Kleinkind schwerverletzt wurden. Aus

bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW Polo auf einen

geparkten Pritschenwagen auf. In dem mit fünf Personen besetzten Polo befanden

sich zwei Erwachsene sowie drei Kleinkinder im Alter von eineinhalb bis fünf

Jahren. Bei dem Unfall wurden sowohl die 42-jährige Beifahrerin, sowie ein

eineinhalbjähriges Kind schwerverletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus

eingeliefert. Der Fahrer und die zwei weiteren Kinder wurden vorsorglich zur

Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur

Unfallursache, zu denen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein

Sachverständiger hinzugezogen wurde, dauern an. Der Loreleiring war zur

Unfallaufnahme zwischen Dotzheimer Straße und Oestricher Straße bis gegen 15:30

Uhr voll gesperrt. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 3.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2340.

Rheingau-Taunus

Bargeld aus Mittelkonsole gestohlen,

Taunusstein, Neuhof, Fabriciusstraße, 23.02.2021, 18.00 Uhr bis 24.02.2021,

14.30 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter in

Taunusstein-Neuhof aus einem geparkten Audi A6 Bargeld gestohlen. Die Täter

drangen auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des in einem

Verbindungsweg zwischen der Keplerstraße und der Fabriciusstraße abgestellten

Pkw ein. Anschließend durchsuchten sie die Fächer der Mittelkonsole, schnappten

sich das darin aufgefundene Bargeld und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt

die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Berauscht mit dem Auto unterwegs,

Bad Schwalbach, Schmidtberg, 24.02.2021, 22.45 Uhr,

(pl)Polizisten haben am Mittwochabend in Bad Schwalbach einen 24-jährigen

Autofahrer kontrolliert, der berauscht mit seinem VW Golf unterwegs war. Gegen

22.45 Uhr überprüften die Beamten den Mann am Schmidtberg und stellten dabei

drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Nachdem ein Drogenvortest bei dem Fahrer

positiv verlief, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Er

muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Leichtkraftradfahrer gestürzt,

Hohenstein, Hennethal, Landesstraße 3032, 24.02.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Beim Sturz mit seinem Leichtkraftrad wurde am Mittwochnachmittag ein

18-jähriger Mann verletzt. Der 18-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem

Leichtkraftrad die L 3032 von Hennethal kommend in Richtung Aarbergen. In einer

Kurve verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der

Fahrbahn ab und stürzte. Der verletzte Leichtkraftradfahrer wurde mit dem

Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Geparktes Auto bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein, Bleidenstadt,

Philipp-Reis-Straße, 23.02.2021, 17.00 Uhr bis 24.02.2021, 08.00 Uhr,

(pl)In Taunusstein-Bleidenstadt wurde zwischen Dienstagnachmittag und

Mittwochmorgen ein grauer Skoda Kamiq bei einer Unfallflucht beschädigt. Der

betroffene Pkw war auf einem Parkplatz in der Phillip-Reis-Straße abgestellt und

wurde von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert. Die

unfallverursachende Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich

um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche

Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.