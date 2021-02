Lkw-Unfall am Stauende – Autobahn voll gesperrt

Karlsruhe – Schwer verletzt wurde ein 25-jähriger Lkw-Fahrer bei einem

Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 5 am Donnerstagmittag.

Ein Sattelzug musste gegen 11.25 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der BAB5 auf

Höhe der Anschlussstelle Kronau staubedingt anhalten, der hinter ihm fahrende

Laster fuhr auf und schob den zweiten auf einen weiteren, schon zuvor stehenden,

Autotransporter mit Anhänger. Der mutmaßliche Unfallverursacher war eingeklemmt

und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Das Führerhaus seines Lkw wurde

komplett zerstört. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

gebracht. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben nach jetzigem Stand der

Ermittlungen unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 euro.

Die Autobahn in Richtung Heidelberg musste bis 12.20 Uhr voll gesperrt werden,

der rechte und der mittlere Fahrstreifen wegen umfangreicher Reinigungsarbeiten

bis gegen18 Uhr.

Im Stau, der durch die Absperrmaßnahmen verursacht wurde ereignete sich noch ein

Auffahrunfall bei dem eine Person verletzt wurde.

Bruchsal – Kradfahrer fährt gegen geparkten Pkw und wird leicht verletzt

Bruchsal – Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 12.30

Uhr in der Bruchsaler Beethovenstraße wohl aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts

gekommen und gegen einen geparkten Pkw gestoßen.

Glücklicherweise wurde der Zweiradfahrer, der nach dem folgenden Sturz noch

einige Meter über die Fahrbahn schlitterte, nur leicht verletzt. Der

Gesamtschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

Karlsdorf – Neuthard – Streifenwagen kollidiert mit Golf

Karlsruhe – Beim Zusammenstoß eines Einsatzfahrzeuges der Polizei mit

einem Golf wurde am Mittwochabend in Karlsdorf glücklicherweise niemand

verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 40.000

Euro geschätzt.

Die Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 20:45 Uhr auf der Tullastraße. Im dortigen

Kreisverkehr driften zwei Pkws umher und verlassen diesen in Richtung

Bismarckstraße. Um beide Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen, versuchte die

Streifenwagenbesatzung zu den Fahrzeugen aufzuschließen. Die mit überhöhter

Geschwindigkeit fahrenden Autos biegen am Ende der Bismarckstraße rechts in die

Ostendstraße ein und gingen flüchtig. Das Dienstfahrzeug gerät beim

Abbiegevorgang in die Ostendstraße in den Gegenverkehr und prallte frontal

versetzt mit dem entgegenkommenden Golf zusammen.

Bruchsal – Zwei Beschuldigte nach Schlägerei identifiziert

Bruchsal – Nach einer Schlägerei am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr am

Bahnhofsplatz Bruchsal, laut Zeugenangabe unter Beteiligung von 20 bis 30

Personen, konnte das Polizeirevier Bruchsal zwei Beschuldigte im Alter von 22

und 24 Jahren vor Ort antreffen. Beide wiesen diverse Verletzungen auf und

hüllten sich bezüglich der Vorhalte in Schweigen.

Sie kamen zunächst mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine

Klinik. Darüber hinaus stellten die Beamten an der Örtlichkeit mehrere Waffen

beziehungsweise verbotene Gegenstände, beispielsweise Schlagring, Schlagstock,

Quarzhandschuhe und ein Messer sicher, die eine Schlägerei unter Mehreren

indizierten.

Die beiden Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen schweren

Landfriedenbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 24-Jährige hatte

mutmaßliches Amphetamin bei sich und wird zudem wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Im Übrigen dauern die weiteren Ermittlungen

noch an.

Ettlingen – Einbrecher entwendeten Schmuck

Ettlingen-Bruchhausen – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum

Mittwoch in der Lindhardter Straße in Ettlingen-Bruchhausen in ein

Einfamilienhaus ein.

Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten in der Folge die

Räume nach Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Schmuck gestohlen

dessen Wert noch nicht feststeht. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 300

Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ettlingen unter Telefon

07243/32000.

Karlsruhe – Aufpassen – Telefonbetrüger treiben im Bereich Malsch ihr Unwesen

Karlsruhe – Verstärkt wurden im Laufe des Tages beim Polizeiposten Malsch

betrügerische Anrufe gemeldet. Die bislang unbekannte Täterschaft gibt sich bei

dem sogenannten „Enkeltrick“ meist gegenüber älteren Menschen in einem

Telefongespräch als deren nahe Verwandte aus. Ziel ist es unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen oder Notlagen an deren Bargeld oder Wertgegenstände zu

gelangen.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht selber mit Namen

melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie dazu auf,

den Namen selbst zu nennen.

melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie dazu auf, den Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich

Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als

solche nicht erkennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige

Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren

familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich

nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um

entsprechende Angaben zu überprüfen.

nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um entsprechende Angaben zu überprüfen. Wenn ein Anrufer Geld oder

andere Wertsachen fordert, raten wir dies mit Angehörigen zu

besprechen.

andere Wertsachen fordert, raten wir dies mit Angehörigen zu besprechen. Niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen

übergeben.

übergeben. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei, unter der Nummer 110.

Karlsruhe – Streiterei löste Polizeieinsatz aus

Karlsruhe-Rintheim – Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren am Mittwoch

gegen 24 Uhr zu einer Streiterei mit vermeintlichen Messereinsatz nach Rintheim.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass sich mehrere Personen in der Grünanlage

in der Heilbronner Straße heftig streiten würden, wovon eine eventuell mit einem

Messer bewaffnet sei. Die eintreffenden Streifen konnten vor Ort noch zwei

Streithähne feststellen. Bei dem Duo konnte allerdings kein Messer aufgefunden

werden. Bei der Befragung der 18- und 19-jährigen Verdächtigen konnte

schließlich kein Hinweis auf eine Straftat erlangt werden.

Karlsruhe – Täter erbeuteten Elektrogeräte

Karlsruhe-Durlach – Mutmaßlich mehrere Täter brachen zwischen Montag,

18:30 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, in der Gärtnerstraße in Karlsruhe-Durlach in

eine Kraftfahrzeug-Werkstatt ein.

Auf noch unklare Art und Weise gelangten die Einbrecher auf das umzäunte Areal

und drangen gewaltsam in die Firmenräume ein. Es kamen diverse Elektrogeräte,

Laptops, Werkzeuge und Poliermaschinen abhanden. Der Diebstahlsschaden beträgt

mehrere Tausend Euro, kann aber derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der

Einbruchsschaden beträgt etwa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter Telefon

0721/49070.

Forst – Kontrollen des Schwerverkehrs an der A5 bei Bruchsal

Forst/Bruchsal A5 – Viele Beanstandungen ergaben sich bei einer Kontrolle

des Schwerverkehrs durch den Verkehrsdienst der Autobahnpolizei, die am Mittwoch

zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr an der Tank- und Rastanlage Bruchsal-Ost

durchgeführt wurde.

Von sieben näher begutachteten Sattelzügen und einem Omnibus mussten fünf

Fahrzeuge beanstandet werden, drei Fahrern wurde gar die Weiterfahrt untersagt.

An zwei Lastfahrzeugen waren wegen mangelnder Ladungssicherung sehr aufwändige

Umladungsaktionen notwendig geworden. An einem Sattelzug überhitzte ein

schadhafter Reifen, sodass der Fahrer vor Behebung der Panne seine Fahrt nicht

fortsetzen durfte.

Allein 17 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten nebst Fahrens ohne Fahrerkarte

stellten die Beamten bei einem Sattelzugführer fest, der sich über die Kontrolle

empörte und dies auch sehr aggressiv wie auch lautstark äußerte. Nahezu täglich

hatte er unter anderem gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Er und sein

Arbeitgeber müssen nun mit einem Bußgeld von mehr als 5.000 Euro rechnen. Zudem

wird wegen seines Verhaltens eine entsprechende Meldung bezüglich seiner Eignung

als Berufskraftfahrer vorgelegt.

Eine auf der Autobahn mobil eingesetzte Streife stellte zudem weitere 13

Verstöße gegen die Gurtpflicht und zwei Ordnungswidrigkeiten wegen der Nutzung

von Kommunikationsgeräten während der Fahrt fest.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf Südtangente

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund

10.000 Euro entstand, kam es am Mittwochabend auf der Kreisstraße 9657.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 38 Jahre alter Seat-Fahrer die Auffahrt

zur Südtangente von der Bannwaldallee kommend und wollt in der Folge den

Fahrstreifen wechseln. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem auf dem rechten

Fahrstreifen der Südtangente fahrenden Skoda. Beide Unfallbeteiligten machten

zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben, weshalb das Polizeirevier

Karlsruhe-West auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter

der Telefonnummer 0721 6663611 melden können.

Philippsburg – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 52 Jahre alter

Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 555 zu, als er mit

seinem Motorrad zu Fall kam. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird

auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer auf der L 555 in Richtung

Philippsburg und musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand

abbremsen. Der hinter ihm fahrende Fiat-Fahrer erkannte die Situation zu spät

und fuhr in der Folge auf den Opel auf. Auch der 52-jährige Motorradfahrer

konnte ein Auffahren auf den Fiat nicht mehr verhindern. Durch die Kollision

wird der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber

in eine Klinik geflogen werden. Das Fahrzeug des 52-Jährigen war nicht mehr

fahrbereit und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe – Ein Sachschaden von circa 3.000 Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls den ein 54-jähriger Audi-Fahrer mit über 2,6 Promille am

Mittwoch angerichtet hat.

Gegen 12:30 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der Schwarzwaldstraße. An einer

dortigen Lichtzeichenanlage erkannte er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen

Beeinflussung, den vor ihm stehenden Toyota zu spät und fuhr auf diesen auf.

Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb der

54-Jährige erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe – (KA) Karlsruhe – 21-Jähriger nach Einbruch in Apotheke dem

Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwochnachmittag ein

21-jähriger Marokkaner dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dem Beschuldigten, der ohne festen Wohnsitz ist, wird Diebstahl und

Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll am Mittwoch kurz nach 01:00 Uhr die

Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Marienstraße mit einem Feuerlöscher

eingeschlagen und sich anschließend in den Verkaufsraum begeben haben. Dort soll

er drei Kassen geöffnet und das darin befindliche Bargeld entnommen haben. Vor

einer von einem Zeugen verständigten Polizeistreife versteckte sich der Mann

zunächst im Verkaufsraum, konnte aber durch einen Polizeidiensthund aufgespürt

und von den Beamten sodann widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Karlsruhe – Lkw-Kontrollen durch die Verkehrspolizei

Karlsruhe – Am Mittwochvormittag führte die Verkehrspolizei auf der Tank-

und Rastanlage Bruchsal Kontrollen des Schwerverkehrs durch. Zwischen 09.00 Uhr

und 13.00 Uhr wurden 11 Fahrzeuge überprüft. Zwei Fahrer müssen mit einer

Anzeige rechnen, da sie die Lenk- und Ruhezeiten nicht beachtet hatten. Zwei

Fahrer hatten mit ihren Sattelzügen trotz Überholverbot überholt. Dem Fahrer

eines Langholztransporters wurde die Weiterfahrt untersagt, da sein Fahrzeug

erheblich überladen war. Neben einem übergroßen Schwerfahrzeug, dessen Fahrer

keine Genehmigung vorweisen konnte, wurde noch die Weiterfahrt eines Lkw

untersagt, dessen Reifen erhebliche Mängel aufwiesen.

Karlsruhe: 15-Jähriger wurde durch Unbekannte schwer verletzt

Karlsruhe – Zwei bislang Unbekannte schlugen am Dienstag, gegen 17 Uhr,

einen Jungen, so dass dieser schwer verletzt wurde. Das Opfer ging mit Freunden

auf dem Kronenplatz in Karlsruhe. Hierbei wurden sie von einer Personengruppe

vermeintlich provoziert und es eskalierte zu einem Streit. Zwei Täter aus der

Gruppe schlugen anschließend mehrfach auf das Opfer ein. Der 15-Jährige

verletzte sich durch die Schläge schwer und musste im Krankenhaus behandelt

werden. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen verlief

negativ. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Marktplatz unter

Telefon 0721/666-3311.

Waldbronn: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsruhe – Bislang Unbekannte versuchten zwischen Freitagabend und

Dienstagmorgen in der Mannheimer Straße in Reichenbach in ein Wohnhaus

einzubrechen. Die Täter begaben sich offensichtlich über den Garten an das

Anwesen und probierten vergeblich mit Gewalt durch ein Fenster in das Haus zu

gelangen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Sachdienliche

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243/32000.

Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe – Ein alkoholisierter Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag

nach einer Kontrolle in Bruchsal aus dem Verkehr gezogen.

Der 55-jährige Pkw-Fahrer war gegen 17:50 Uhr auf der Industriestraße in

Richtung Karlsdorf-Neuthard unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann

wahr und unterzogen ihn daher einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von

über 1,5 Promille, weshalb der 55-Jährige zur Blutentnahme auf das Polizeirevier

gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Karlsruhe – Unfall mit mehreren Beteiligten auf der Autobahn

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Beteiligten

Fahrzeugen kam es am Dienstag auf der Autobahn 5 zwischen dem Autobahndreieck

Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsbad.

Gegen 17:20 Uhr fuhr der 25 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Skoda von

Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart und erkannte ein Stauende zu spät. Trotz

einer Vollbremsung sowie eines Ausweichmanövers touchierte er den rechten

hinteren Stoßfänger eines VW-Busses. Durch die Kollision wird der VW nach rechts

abgewiesen und kollidiert mit dem auf der mittleren Spur fahrenden Sattelzug.

Dieser wiederum wird ebenfalls nach rechts abgewiesen und kollidierte hier mit

dem auf der rechten Fahrspur fahrenden Tanklastzug. Für die Dauer der

Unfallaufnahme musste der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der

durch den Unfall entstandene Gesamtschaden liegt bei geschätzten 30.000 Euro.

Unbekannter klettert auf Güterzug – Aufmerksamer Lokführer verhindert schlimmeres

Schwetzingen – Eine bislang unbekannte Person ist gestern Abend (23.

Februar) leichtsinnig auf einen Güterwaggon geklettert und hat dort vermutlich

eine wichtige Verbindungsstange zwischen zwei Waggons gelockert. Dem Lokführer

fiel gegen 17:30 Uhr zunächst eine Personengruppe am Bahnhof Schwetzingen auf.

Bei seiner Weiterfahrt wenige Minuten später, sah er eine dunkel gekleidete

Person aus der Gruppe heraus auf den Wagenrahmen des Zuges springen. Umgehend

leitete er eine Schnellbremsung ein. Verletzt wurde in diesem Zusammenhang

niemand.

Am Waggon konnte er anschließend weder die dunkel gekleidete Person, noch die

Personengruppe feststellen. Pflichtgemäß überprüfte er anschließend den Zug. Er

stellte dabei eine gelockerte Kupplungsstange fest, die zur sicheren Verbindung

der einzelnen Waggons benötigt wird. Es besteht der Verdacht, dass diese Stange

beim Betreten des Waggons durch die unbekannte Person gelockert wurde.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs

in den Bahnverkehr. Hierzu werden Zeuge gesucht und gebeten, sich unter 0721

120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de mit der

Bundespolizei in Verbindung zu setzen.

Die unbekannte Person hatte großes Glück, als sie auf den Waggon stieg. Ein

näherer Kontakt zur Oberleitung hätte lebensgefährlich oder im schlimmsten Fall

sogar tödlich ausgehen können. Bereits bei größerem Abstand zur Oberleitung sind

sogenannte Spannungsüberschläge möglich. Dabei gelangt der Strom von der

Oberleitung über in den Körper und verursacht schlimme Verletzungen.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Rund 9.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines

Verkehrsunfalls der sich am Dienstagnachmittag in der Karlsruher Weststadt

ereignete.

Gegen 15:15 Uhr fuhr die 83 Jahre alte Unfallverursacherin auf der

Wilhelm-Baur-Straße. Beim Queren der Eisenlohrstraße kollidierte sie mit dem von

rechts kommenden Audi. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligte dabei

unverletzt.

Karlsruhe – Einladung zur virtuellen Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Karlsruhe zur Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2020

Karlsruhe – Verkehrsunfallbilanz und Verkehrssicherheitsarbeit im Stadt-

und Landkreis Karlsruhe – Einladung zur virtuellen Pressekonferenz des

Polizeipräsidiums Karlsruhe

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen findet die Vorstellung der

Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2020 für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe im

Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz am 26.02.2021 um 10.30 Uhr statt.

Polizeivizepräsident Hans Matheis und Polizeidirektor Martin Plate werden dabei

als Ansprechpartner die Unfallstatistik und die Verkehrssicherheitsarbeit des

Polizeipräsidiums Karlsruhe im vergangenen Jahr darstellen.

Interessierte Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen und werden

gebeten, sich bis zum 24.02.2021 bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

(E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de) für eine Teilnahme anzumelden.

Nach Anmeldung erhalten Sie für den Zugang zum virtuellen Konferenzraum eine

Stunde vor Beginn der Konferenz einen Link und ein persönliches Passwort. Aus

ablauforganisatorischen Gründen würden wir Sie bitten, Ihre Fragen erst nach der

Präsentation zu stellen. Hierfür können Sie gerne auch die Chatfunktion der

Seite nutzen. Die Moderation wird die im Chat gestellten Fragen aufgreifen.

Für Rückfragen steht Ihnen in gewohnter Weise die Stabsstelle

Öffentlichkeitsarbeit unter Telefon 0721 666-1111 zur Verfügung.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Kriminalstatistik 2020 des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Kriminalstatistik unter Einfluss der Pandemie – Gesamt- und insbesondere Eigentumskriminalität gesunken

Karlsruhe – Auch auf die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres hat die

Corona-Pandemie ihren Einfluss. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gingen mit den

Einschränkungen im öffentlichen Leben auch die beim Polizeipräsidium Karlsruhe

verzeichneten Straftaten um 1,5 Prozent zurück.

Die Aufklärungsquote konnte sehr zum Positiven, von 59,6 Prozent auf 63,8

Prozent und damit gleich um beachtliche 4,2 Prozentpunkte gesteigert werden. Die

Häufigkeitszahl verringerte sich mit 5.781 Straftaten pro 100.000 Einwohner auf

den niedrigsten 10-Jahreswert.

In der Hauptsache trägt hierzu ein Rückgang der Eigentumskriminalität als

wesentlicher Teil der Massendelikte bei. Einfacher und schwerer Diebstahl haben

mit 12.580 Fällen den größten Anteil an der Gesamtkriminalität. Sie gingen im

Jahr 2020 zum fünften Mal in Folge zurück und erreichten mit einem Minus von

11,3 Prozent oder 1.596 auf 12.580 Fälle den tiefsten Stand seit 10 Jahren.

Beim Wohnungseinbruch war diesmal nur ein leichter Rückgang von elf Fällen auf

nunmehr 450 Einbruchsdiebstähle mit einem erneuten Tiefststand zu verzeichnen.

Bereinigt um die nicht dauerhaft bewohnten Objekte waren es 390 Taten, wobei

sich die Vorzeichen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe vertauscht haben. Während

im Landkreis ein sehr erfreulicher Rückgang von 33,2 Prozent festzustellen ist,

stieg der Wert im Stadtbezirk von Karlsruhe um 34,1 Prozent an. Dieser Quote

liegt unter anderem eine noch ungeklärte Einbruchsserie zugrunde, die gleich zu

Jahresbeginn im Karlsruher Westen verübt wurde. Darüber hinaus waren im

September und Oktober vermehrt Wohnungseinbrüche in der südlichen Peripherie von

Karlsruhe zu verzeichnen.

Auch die Straßenkriminalität, also Straftaten auf öffentlichen Straßen, Wegen

oder Plätzen einschließlich jenen in öffentlichen Verkehrsmitteln, war

rückläufig und bewegt sich auf einem Zehnjahrestief. Insbesondere die „sonstigen

Raubüberfälle auf Straße“, die für die Bevölkerung eine hohes gefühltes

Unsicherheitspotential in sich bergen, sind auf einen der niedrigsten Werte der

letzten zehn Jahre gesunken.

Erfreulicherweise fiel auch die Jugendkriminalität in allen Altersgruppen unter

21 Jahren noch unter den niedrigsten Wert der letzten Dekade.

Leider gab es aber einen Anstieg bei den Körperverletzungsdelikten, die entgegen

einem sinkenden Landestrend (-3,6 Prozent) in der Region Karlsruhe um 5,8

Prozent beziehungsweise um 197 auf nunmehr 3.575 Fälle angestiegen sind. Dazu

zählen auch die Körperverletzungsdelikte, die unter „Häusliche Gewalt“ fallen,

also jene unter Ehe- oder Lebenspartnern. Diese sind bei einem Anstieg von 79

Fällen auf 445 beziehungsweise um 21,6 Prozent gestiegen.

Insgesamt gab es bei den Delikten, die unter die häusliche Gewalt fallen

(beispielsweise auch Sexualstraftaten, Nötigungen und Bedrohungen) einen Anstieg

von 72 Fällen auf 514, respektive um 16,3 Prozent.

Ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen ist auch bei der „Cyberkriminalität“

festzustellen. Im vergangen „Corona-Jahr“ liegt der Anstieg insbesondere bei der

„Cyberkriminalität mit Tatmittel Internet“ bei einem Plus von 84,7 Prozent

begründet, die Fälle haben sich fast verdoppelt. Einen wesentlichen Anteil an

der Steigerung der Fallzahlen hatten die darin enthaltenen Warenbetrügereien

mittels Internet (+127,2 Prozent, von 320 auf 727). Hier ist zu vermuten, dass

mit zunehmenden Internetnutzern auch das kriminelle Milieu in Zeiten von

Ausgangs- und Kontaktsperren für sich eine Geldquelle mit geringem

Entdeckungsrisiko erschlossen hat. Die Schadenshöhe liegt bei knapp einer

Million Euro.

Bei den Tatbeständen „Exhibitionistische Handlungen“ und „Verbreitung

pornographischer Schriften“ ist gar mit 240 Fällen nach einem Anstieg um 78

Fälle ein Zehnjahres-Höchstwert zu verzeichnen.

In der Gesamtschau der Kriminalitätsentwicklung sind darüber hinaus auch

deutliche Anstiege beim „Hausfriedensbruch“ (+47,6 Prozent, von 403 auf 595

Fälle) sowie beim „Besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen“

(+9,6 Prozent, von 520 auf 570 Fälle) zu erkennen.

„Enkeltrick“ und „Falsche Polizeibeamte“

Trotz intensivster Bemühungen in der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit

gelingt es den zumeist aus dem Ausland agierenden Betrügern immer wieder, ältere

Menschen um ihre Ersparnisse oder Altersrücklagen zu bringen.

Präventionsaktionen durch Vorträge in Zielgruppen, mit Warnhinweisen auf

Bäckertüten, Sensibilisierung von Taxifahrern, Bankbediensteten und Angehörigen,

stete Berichterstattung mit Verhaltenstipps über die Print-, Online- und

TV-Medien konnten nicht verhindern, dass skrupellose Täter große Beute machten.

Bei diesen Delikten wird nicht zuletzt aufgrund großer Scham mutmaßlicher Opfer

mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet.

In zehn vollendeten Fällen der Betrugsvariante „Angeblicher Polizeibeamter“ lag

der Gesamtschaden im Polizeipräsidium Karlsruhe bei 90.337 Euro. Neun davon

gelten als geklärt. Beim Betrugsphänomen „Enkeltrick“ waren es auch zehn

vollendete Fälle mit einem ausgewiesenen Schaden von 270.000 Euro, wovon ein

Fall geklärt ist.

„Gewalt gegen Polizeibeamte“

Möglicherweise hat auch hier die Corona-Krise zu einem Rückgang der Fallzahlen

von 360 Fällen auf nunmehr 295 und damit wieder auf das Niveau von 2018 geführt.

Eine geringere Zahl des Einsatzaufkommens, Ausfall von Fußballspielen und nur

wenige Demonstrationsgeschehen dürften hierzu beigetragen haben. Insgesamt 606

Polizeibeamtinnen und -beamte des Karlsruher Polizeipräsidiums waren Geschädigte

einer Straftat. Oft spielt in solchen Fällen Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

oder falsch verstandenes Heldentum innerhalb von Gruppen eine gewichtige Rolle.

Dennoch ist jeder einzelne Übergriff gegen Uniform- oder sonstige Hoheitsträger

einer zu viel, nicht hinnehmbar und im Übrigen völlig sinn- und zwecklos. Neben

möglichen gesundheitlichen Folgen für beide Seiten kommen noch strafrechtliche

Konsequenzen in der Spanne von Geld- bis zu Haftstrafen hinzu.

Polizeipräsidentin Caren Denner:

„Unsere Kriminalstatistik scheint im vergangenen Jahr ganz im Zeichen der

Corona-Pandemie zu stehen.

Neben einem besonders erfreulichen Rückgang der Gesamtkriminalität steht für

mich auch die gefühlte Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger an oberster

Stelle. In diesem Zusammenhang halte ich es für besonders bedeutsam, dass die

Straßenkriminalität und auch die Eigentumsdelikte deutlich zurückgingen. Es ist

zu vermuten, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der

Corona-Maßnahmen hier wesentlich dazu beigetragen haben.

Aber auch unsere Beamtinnen und Beamten mussten sich ständig neuen Aufgaben und

in rascher Abfolge neuen rechtlichen Gegebenheiten stellen. Dazu zählten auch

die im öffentlichen Raum zur Einhaltung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen

durchgeführten Überwachungsmaßnahmen, die ihre Wirkung nicht verfehlt und die

Sicherheit im öffentlichen Raum aber zusätzlich auch verstärkt haben.“

Pfinztal – Zwei Brüderpaare gehen aufeinander los

Karlsruhe – Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstagnachmittag, gegen

14:25 Uhr, in Berghausen. Dabei wurden alle vier Beteiligte nicht unerheblich

verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnten sie jedoch allesamt ab.

Nach ersten Ermittlungen zufolge soll eine Geldforderung ursächlich für die

Auseinandersetzung gewesen sein. Diesbezüglich wurde ein Übergabetermin und Ort

vereinbart. Als die Brüder an der vereinbarten Örtlichkeit eintrafen und man

sich nicht einigen konnte, kam es erneut zu gegenseitigen Bedrohungen in

Beleidigungen in deren Folge die Brüder die Örtlichkeit verließen. In Höhe der

Einmündung Tannenstraße Ecke Alte Pfarrhausgasse wurden sie von den Kontrahenten

eingeholt, die sie von hinten mit mitgeführten Kunststoff-Besenstielen

angriffen. Hieraus entwickelte sich eine massive körperliche Auseinandersetzung,

die nur durch eine hinzugerufene Streife unterbunden werden konnte.