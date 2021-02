Unvorhergesehene Sperrung Bahnübergang Starkenburger Hof

Bingen

Bingen, 25.02.2021 bis 26.02.2021. Durch eine Baumaßnahme der Deutschen Bahn ist der Bahnübergang am ´Starkenburger Hof´ in Bingen von Donnerstag, 25.02.2021 7.00 bis Freitag, 26.02.2021 um 16.00 Uhr gesperrt. Das Erreichen des Rheinvorgeländes mit dem Kfz ist in dieser Zeit nur über die Hafenbrücke möglich.

Üblicherweise kündigen Stadt oder Polizei Maßnahmen, welche mit Sperrungen und Umleitungen verbunden sind und einer straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen bedürfen, frühzeitig in der örtlichen Presse an. Leider war eine vorherige Ankündigung in diesem Fall nicht möglich, da die Deutsche Bahn im laufenden Verfahren vollendete Tatsachen geschaffen hat, bevor die notwendigen Abstimmungen abgeschlossen waren. Nunmehr haben sich Stadt und Polizei mit den nachvollziehbaren Bürgerbeschwerden auseinander zu setzen.

Polizei und Stadt bitten, die plötzlichen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und hoffen, dass die Baumaßnahme problemlos und zügig im angegebenen Zeitrahmen ausgeführt wird, damit am Wochenende der Bahnübergang wieder für die Öffentlichkeit geöffnet ist.

Polizeilicher Corona-Einsatz am Weiher

Bingen

Sprendlingen, 24.02., Am Weiher, 16:00 – 18:00 Uhr. Am Nachmittag wurden mehrere Personen auf einem Bolzplatz gemeldet, die dort grillten, Alkohol tranken und laut Musik hörten. Die Personen würden weder Abstand halten noch Masken tragen. Bei Eintreffen der Polizeibeamt*innen bestätigte sich dieser Sachverhalt. Einige Personen flüchteten. 10 der Anwesenden konnten kontrolliert werden. Hierbei fanden sich bei 4 Personen geringe Mengen Marihuana. Zudem wurde ein Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Drogenfahrt sichergestellt sowie das Fahrrad eines Flüchtigen, welches dieser zurückließ. Insgesamt wurden 10 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung eingeleitet. Daneben wurde 4 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsüberwachung

Bingen

Sprendlingen, 23.03., L 415 Landesstraße. Bei einer Lasermessung im Zeitraum von 15:00 – 17:15 Uhr fuhren 3 PKW bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h zu schnell. Die Fahrer mussten ein Verwarnungsgeld entrichten. 12 Motorräder wurden kontrolliert, dabei gab es keinerlei Beanstandungen.

Einbruchdiebstahl

Bingen

Waldalgesheim, 24.02., Provinzialstraße, 02:39-02:45 Uhr. Um 02:49 Uhr wurde der Filialleiter eines Edeka-Marktes von einer Sicherheitsfirma über einen Einbruchsalarm informiert. Als die Beamten eintrafen, stand die Schiebe-Eingangstür wenige Zentimeter offen. Bei Sichtung des Videomaterials wurden drei männliche Täter gesehen, die mittels Brecheisen vergeblich versuchten, die Türe zu öffnen. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

Widerstand

Bingen

Bingen, 23.02., Saarlandstraße, 22:03 Uhr. Bei Streitigkeiten in einem Garten innerhalb einer Gruppe verhielt sich ein alkoholisierter Beschuldigter gegenüber den Beamten und den anderen Anwesenden zunehmend aggressiver. Das Verhalten des 24-Jährigen zeigte sich äußerst sprunghaft, so dass die Beamten ihm zur Verhinderung körperlicher Angriffe Handfesseln anlegten. Auch nach einer Fahrt in ein Krankenhaus zur Versorgung seiner Platzwunde verweigerte er das Aussteigen, das Laufen oder versuchte noch mit gefesselten Händen die Beamten an empfindlicher Stelle zu treffen. Er wurde anschließend bäuchlings auf einer Liege abgelegt. Nach der medizinischen Versorgung wurde dem Gewahrsam zugeführt.

Wechsel-Betrug

Bingen

Bingen, 23.02., Basilikastraße, 16:22 Uhr. Ein Zeuge teilte mit, dass es zu einem Wechselbetrug in einem Schnellrestaurant gekommen sei. Zwei Frauen mit drei Kindern wollten zwei 20-Euro-Scheine und einen 10-Euro-Schein in einen 50-Euro-Schein gewechselt haben. Der Inhaber wechselte das Geld, daraufhin schrie ihn eine der beiden Frauen an, dass er ihr nur einen 10-Euro-Schein gegeben anstelle der 50 gegeben habe. Der Mann nahm an, einen Fehler gemacht zu haben, nahm den 10-Euro-Schein entgegen und gab einen 50-Euro-Schein heraus. Daraufhin verließen die Frauen das Geschäft und verschwanden in Richtung Speisemarkt. Erst später, bei Überprüfung der Kasse, fiel dem Geschädigten die fehlenden 40 Euro und damit der Betrug auf. Die Frauen wurden wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, südländisches Aussehen.

Fahrradsturz mit Personenschaden

Bingen

Oberdiebach, 23.03., 14:00 Uhr. Ein 69-jähriger Mann befuhr die K24 mit seinem Fahrrad. Als er seine Mütze verlor, bremste er stark ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte so unglücklich, dass er für einige Minuten bewusstlos liegenblieb. Neben Schrammen und einer leichten Gehirnerschütterung erlitt der Mann einen Jochbeinbruch. Drei Zeugen leisteten unmittelbar nach dem Sturz Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Verkehrsunfallflucht

Gau-Bischofsheim, Bahnhofstraße

Am Dienstag Vormittag, 23.02.21, 10:15 Uhr, befährt ein weißes Fahrzeug (Größe eines VW Golf) die Bahnhofstraße in Richtung Bodenheim. In Höhe des Anwesens Nr. 28 streift das Fahrzeug, beim Vorbeifahren, das rechtsseitig geparkte Fahrzeug und beschädigt den Außenspiegel. Der Fahrer des weißen Pkw fährt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca.400,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim unter 06133-9330 entgegen.

Tötungsdelikt am 24. Februar 2021 in Gensingen – Tatverdächtiger in psychiatrischer Klinik – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz – Am Mittwochmorgen hat ein 31-jähriger Mann aus Gensingen seinen

68-jährigen Vater getötet. Nach einer vorläufigen rechtsmedizinischen

Einschätzung ist der Vater durch massiver Gewalteinwirkung auf den Kopf sowie

scharfe Gewalteinwirkung gegen den Hals verstorben.

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde noch am 24. Februar 2021 vorläufig

festgenommen. Das Amtsgericht – Ermittlungsrichter – Mainz hat auf Antrag der

Staatsanwaltschaft heute wegen des Verdachts des Totschlags (§ 212

Strafgesetzbuch) gemäß § 126a Strafprozessordnung seine vorläufige Unterbringung

in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Der Tatverdächtige leidet nach einer

fachärztlichen Begutachtung an einer chronischen paranoid-halluzinatorischen

Schizophrenie.

Die Ermittlungen auch zu einem möglichen Motiv dauern an. Das für Tötungsdelikte

zuständige Fachkommissariat führt Zeugen- und Nachbarschaftsbefragungen im nahen

Umfeld zu möglichen Hintergründen der Tat durch. Am Tatort werden zudem durch

Kriminaltechniker die Tatspuren gesichert.

Trotz Bonbon – Autobahnpolizei ertappt Alkoholsünder

Rheinhessen/Gau-Bickelheim – Gleich zwei Kraftfahrzeugführer zogen Beamte

der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Vormittag des 25.2.2021 zwischen

10:45 Uhr und 11:20 Uhr bei Kontrollen rund um die Anschlussstelle zur A 61 bei

Gau-Bickelheim aus dem Verkehr. Ein 57-Jähriger versuchte noch erfolglos, die

Nasen der Beamten mit einem eilig gelutschten Bonbon zu täuschen. Die Beamten

kam ihm dennoch auf die Schliche und ein Alkotest ergab fast ein Promille. Bei

einem 47-jährigen Mann blieb die Anzeige bei ca. 0,52 Promille stehen. Bei ihm

stellten die Polizisten zusätzlich Hinweise auf Drogenkonsum fest. Der

47-Jährgie musste mit zur Dienststelle wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Für beide war die Weiterfahrt mit ihren PKW natürlich erstmal beendet. Beide

müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen, mindestens mit einem Bußgeld und

einem Fahrverbot.

Fahrten unter Drogeneinfluss und PKW nicht versteuert und versichert

Rheinhessen/Gau-Bickelheim – Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen, bei

denen am 24.02.2021 zwischen 15 und 22 Uhr Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim gemeinsam mit Beamten der Verkehrsdirektion und des

Polizeipräsidiums Einsatz-Logistik-Technik (PP ELT)im Bereich der A 61 an der

Anschlussstelle Bad Kreuznach und am Mitfahrerparkplatz bei Gau-Bickelheim

zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrollierten, wurden zwei Fahrzeugführer aus dem

Verkehr gezogen, die augenscheinlich unter Drogeneinfluss mit ihrem KFZ

unterwegs waren. An der Anschlussstelle Bad Kreuznach zur A 61 von der B 41

kommend stellten die Polizisten gegen 16:45 Uhr bei einem 24-jährigen Fahrer

eines Sprinters drogentypische Auffälligkeiten fest. Gegen 18:59 Uhr überprüften

die Beamten einen 26-Jährigen am Mitfahrerparkplatz Gau-Bickelheim, der mit

seinem PKW unterwegs war. Auch er zeigte während der Kontrolle Anzeichen auf

Drogenkonsum. In beiden Fällen waren auch die Vortests positiv. Die Fahrer

mussten mit zur Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Sie

erwartet nun mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Bei einem 23-jährigen

PKW-Fahrer ermittelten die Beamten, dass dieser keine KFZ-Steuer abführte. Ihn

erwartet eine Strafanzeige nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. Mit einer Anzeige

wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss ein 20-Jähriger rechnen,

da er seinen PKW nicht ordnungsgemäß versichert hatte. Ihn überprüften die

Beamten am Mitfahrerparkplatz bei Gau-Bickelheim. Ein 56-jähriger Mann muss mit

einem Bußgeld rechnen, da er ein Kind nicht ordnungsgemäß in einem Kindersitz

gesichert hatte. Insgesamt wurden noch fünf Mängelberichte ausgestellt, weil

Fahrzeuglenker entweder notwendige Papiere oder Ausrüstungsgegenstände nicht

mitführten

Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Subventionsbetruges durch ungerechtfertigte Beantragung von Corona-Soforthilfen und wegen Beschäftigung Scheinselbständiger

Erstmitteilung – 2050 Js 49160/20 –

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt gegen 15 männliche und 4 weibliche

Beschuldigte bulgarischer Staatsangehörigkeit im Alter von 33 bis 59 Jahren ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges und des

Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§§ 264 Abs. 1 Nr. 1, 266a

Abs. 1, Abs. 2 Strafgesetzbuch). Zwei der Beschuldigten, ein 58 Jahre alter

bulgarischer Staatsangehöriger und seine 59jährige Ehefrau, betreiben seit 2017

ein Raumausstattungs- und Bauunternehmen im Raum Mainz. Sie sind verdächtig, in

der Zeit von Januar 2019 bis November 2020 durchgängig mindestens zehn

Arbeitnehmer beschäftigt zu haben, ohne für diese Sozialversicherungsbeiträge an

die gesetzlichen Krankenkassen abzuführen. Es besteht der dringende Verdacht,

dass die beschuldigten Eheleute zur Vermeidung von Sozialversicherungsbeiträgen

die tatsächlich vollständig weisungsgebundenen Arbeitnehmer als

Scheinselbständige behandelt und zur Stellung von Subunternehmerrechnungen

veranlasst haben. Der auf der Basis der fingierten Rechnungen bislang ermittelte

Schaden der gesetzlichen Krankenkassen liegt bei circa 150.000 Euro. Des

Weiteren wird dem Ehepaar vorgeworfen, sie hätten sich mit den als

Scheinselbständigen tätigen weiteren 17 Beschuldigten zusammengeschlossen, um im

April des vergangenen Jahres ungerechtfertigte Anträge auf Corona-Soforthilfe

bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz zu stellen. Die

gestellten Anträge sollen unrichtige oder unvollständige Angaben hinsichtlich

subventionserheblicher Tatsachen enthalten haben. Formale Antragsteller waren

die 17 Arbeitnehmer, die nach den durchführten Ermittlungen einen Gewerbebetrieb

jeweils nur vortäuschten, so dass keine Antragsberechtigung für die

Corona-Soforthilfe vorlag. Diese 17 Beschuldigten sind daher des

Subventionsbetruges gemäß § 264 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch verdächtig. Den

beschuldigten Eheleuten wird zur Last gelegt, dass sie ihre Arbeitnehmer zu

dieser Antragstellung jeweils angestiftet haben, die Anträge per E-Mail von dem

Account ihres Unternehmens absendeten und auch als Ansprechpartner bei

Rückfragen des Subventionsgebers zur Verfügung standen. Gegen diese beiden

Beschuldigten besteht der dringende Verdacht der Anstiftung zum banden- und

gewerbsmäßigen Subventionsbetrug (§§ 264 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Strafgesetzbuch).

In 16 Fällen zahlte die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Beträge

zwischen 3.000,- und 12.750,- EUR aus. Der Gesamtschaden beläuft sich nach

derzeitigem Ermittlungsstand auf 89.250,- EUR. In dem Verfahren haben in den

frühen Morgenstunden des 24.02.2021 Beamte der Polizeipräsidien Mainz, Trier und

Westhessen, der Polizeiinspektion Stendal sowie des Hauptzollamtes Koblenz,

Finanzkontrolle Schwarzarbeit Standort Mainz, umfangreiche Durchsuchungen von

Wohn- und Geschäftsräumen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen-Anhalt

durchgeführt. Es konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden.

Außerdem wurden vorläufige vermögensabschöpfende Maßnahmen ergriffen. Gegen die

beschuldigten Eheleute wurden Haftbefehle des Amtsgerichts Koblenz vollstreckt.

Die beiden Beschuldigten wurden im Verlauf des 24.02.2021 dem zuständigen

Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Auswertung der erhobenen Beweismittel wird noch einige Zeit in Anspruch

nehmen.

Rechtliche Hinweise:

Gemäß § 264 StGB macht sich wegen Subventionsbetruges strafbar, wer einer für

die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde über subventionserhebliche

Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben

macht, die für ihn oder einen anderen vorteilhaft sind. Das Delikt ist mit

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bedroht. Der banden- und

gewerbsmäßige Subventionsbetrug wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 263 Abs. 5 StGB mit

Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Gemäß § 26 StGB wird

als Anstifter gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu

dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Gemäß § 266a Abs.

1 StGB macht sich wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt

strafbar, wer als Arbeitgeber der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers zur

Sozialversicherung einschließlich der Arbeitsförderung, unabhängig davon, ob

Arbeitsentgelt gezahlt wird, vorenthält. Gem. § 266a Abs. 2 StGB wird bestraft,

wer als Arbeitgeber der für den Einzug der Beiträge zuständigen Stelle über

sozialversicherungsrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige

Angaben macht oder die für den Einzug der Beiträge zuständige Stelle

pflichtwidrig über sozialversicherungsrechtlich erhebliche Tatsachen in

Unkenntnis lässt und dadurch dieser Stelle vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge

zur Sozialversicherung einschließlich der Arbeitsförderung, unabhängig davon, ob

Arbeitsentgelt gezahlt wird, vorenthält. Das Delikt ist mit Geldstrafe oder

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht. Die Staatsanwaltschaft hat

Ermittlungen aufzunehmen, sofern ihr zureichende tatsächliche Anhaltspunkte

dafür bekannt werden, dass eine verfolgbare Straftat begangen worden ist. Ein

Haftbefehl wird erlassen, wenn gegen einen Beschuldigten ein dringender

Tatverdacht und ein Haftgrund bestehen. Der Haftbefehl dient allein der

ordnungsgemäßen Durchführung des staatsanwaltschaftlichen und, sofern es zur

Anklageerhebung kommt, des gerichtlichen Verfahrens. Weder die Aufnahme von

Ermittlungen noch der Erlass eines Haftbefehls bedeuten mithin, dass gegen den

Verhafteten bereits ein Tatnachweis geführt ist oder zu führen sein wird. Für

alle Beschuldigten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Angriff auf die Lernplattform des Landes und ein Konferenzsystem im Januar 2021: Durchsuchung bei einem Verdächtigen

Mainz – Nach den Weihnachtsferien traten bei der Erreichbarkeit der

Lernplattform moodle@RLP und des Web-Konferenzsystems BigBlueButton, die an

rheinland-pfälzischen Schulen weit verbreitet sind, Schwierigkeiten auf, die den

Zugang zu den Systemen erschwerten und zu langen Ladezeiten für den Up- bzw.

Download von Materialien führten. Auslöser der Störungen waren auch DDoS-

(Distributed Denial of Service) bzw. DoS- (Denial of Service) Angriffe auf die

relevante EDV-Infrastruktur.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz – Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) –

und das Dezernat Cybercrime des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz nahmen

deshalb Anfang des Jahres 2021 Ermittlungen gegen mögliche Verantwortliche der

Attacken auf.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen gelang es nunmehr, den für einen rund

zwei Tage andauernden DoS-Angriff in der Zeit vom 19. bis 21. Januar auf das

Web-Konferenzsystem BigBlueButton Verantwortlichen zu identifizieren. Durch

diesen Angriff war die Anmeldung zu BigBlueButton und damit auch der

Online-Unterricht an den Schulen in Rheinland-Pfalz in diesem Zeitraum erheblich

gestört.

Der Tatverdächtige, ein 14-jähriger deutscher Jugendlicher aus dem Landkreis

Bernkastel-Wittlich, hat die Tat im Anschluss an die Durchsuchung eingeräumt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Angriffe auf Moodle und BigBlueButton

im Januar 2021 dauern an.

Bundespolizei in Mainz hat viel zu tun…

Mainz – Am 23. Februar 2021 gegen 19:00 Uhr begann die Nachtschicht der

Beamten des Bundespolizeireviers Mainz eigentlich ruhig; dies änderte sich kurze

Zeit später schlagartig. Bei einer Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz mit

mindestens 10 beteiligten Personen, unterstützten die Beamten die Landespolizei

bei Personalienfeststellungen. Auch waren die Beamten mit zwei Widerständen

konfrontiert, dabei mussten Zwangsmaßnahmen angedroht werden. Beim zweiten

Widerstand wurde ein junger Beamter an seinem ersten Tag im Praktikum leicht

verletzt, konnte allerdings seinen Dienst weiter fortsetzen. Ein weiterer Mann

pöbelte alkoholisiert Reisende im Bahnhof an und wurde daraufhin des Bahnhofes

verwiesen, kehrte aber kurze Zeit später zurück, um die Beamten lautstark zu

einem Kampf „Mann gegen Mann“ herauszufordern. Die Beamten behielten kühlen

Kopf, nahmen den Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn zu seiner Wohnstätte. Ein

weiterer Mann hörte Stimmen und bat die Beamten um Hilfe; diese verständigten

den Rettungsdienst, der den Patienten in die Uniklinik Mainz verbrachte.

Anschließend staunten die Beamten nicht schlecht als ein 28-jähriger Mann ohne

Fahrschein einen Zug benutzte. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholgerät

eingesetzt, dass stolze 5 Promille anzeigte, wobei sich der Beschuldigte noch

klar artikulieren konnte. Nicht nur, dass der Mann eine lebensgefährliche

Alkoholkonzentration im Blut hatte, bei der Personalienfeststellung randalierte

er in der Wache, so das ein Ausweislesegerät und eine Glasscheibe beschädigt

wurden. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in die Klinik in Mainz

gebracht. Neben weiteren Gewahrsamnahmen und einer Beleidigung zum Nachteil

eines Beamten konnten die Beamten- bis auf den einen Fall – unverletzt nach

einer arbeitsreichen Nacht wohlbehalten nach Hause zurückkehren.

Ingelheim – Täter nach Einbruch festgenommen

Ingelheim – 22.02.2021, 04:47 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montagmorgen kam es gegen 04:47 Uhr zu einem

Einbruch in das Bahnhofsgebäude in Ingelheim. Nachdem der Täter die Eingangstür

aufbrach, öffnete er im Inneren mehrere Spinde und konnte Wechselgeldkassetten

von einigen Busfahrern entwenden. Dabei handelte es sich um Bargeld in

vierstelliger Höhe. Einem Busfahrer fiel der Einbruch am frühen Morgen auf und

meldete ihn der Polizei. Die Beamten konnten in der Nähe des Tatortes einen

Tatverdächtigen kontrollieren und fanden dabei das Diebesgut auf. Der 23-jährige

Beschuldigte wurde festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen

Mann wurde eingeleitet.

Sicherheitsabstände und Überholverbote missachtet

Rheinhessen – Gleich mehrfach beanstandeten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in den Nachmittagsstunden des 23.2.2021

nicht ausreichende Sicherheitsabstände oder unzulässige Überholmanöver von

LKW-Fahrern. Auf dem Streckenabschnitt der A 61 zwischen Gau-Bickelheim und

Worms zogen die Beamten in vier Fällen LKW-Fahrer aus dem Verkehr, die den

erforderlichen Mindestabstand zum Vorausfahrenden Kraftfahrzeug nicht

einhielten. In einem Fall war der Abstand so gering, dass die Streife mit dem

Polizeifahrzeug nicht in die Lücke einfahren konnte und sich erst mittels

Blaulicht neben dem LKW bemerkbar machen musste. Zwei weitere LKW-Fahrer, die

das bestehende Überholverbot zwischen Alzey und Worms nicht beachteten, wurden

ebenfalls angehalten und kontrolliert. In allen Fällen müssen die Fahrer mit

entsprechenden Bußgeldern rechnen.

Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Mainz – Dienstag, 23.02.2021, 08:10 Uhr

Als eine 83-Jährige Autofahrerin von der Pfarrer-Dorn-Straße auf einen Parkplatz

abbiegt, kommt es zur Kollision mit einer 30-jährigen Fahrradfahrerin, die den

Gehweg der Pfarrer-Dorn-Straße in Richtung Kreuzung Im Borner Grund befährt. Die

Radfahrerin wird in ein Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang ist

derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl aus Auto

Mainz – Samstag, 20.02.2021, 00:15 Uhr bis Dienstag, 23.02.2021, 08:00 Uhr

Zwischen Samstagnacht und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter einen 3er BMW

aufgebrochen, der in der Essenheimer Straße geparkt war. Sie haben das Lenkrad,

Navigationssystem, Bordcomputer, Schaltknüppel und eine Sonnenbrille entwendet.

Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Holzstück bohrt sich in PKW

Rheinhessen/Gau-Bickelheim – Weil von einem LKW eine große Kabeltrommel

aus Holz gefallen war, kam es am 22.2.2021 gegen 18:35 Uhr auf der A61 bei

Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Köln/Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Folge

waren zwei stark beschädigte PKW. Die große Kabeltrommel blieb nach dem Sturz

vom LKW auf der Fahrbahn stehen und rollte nicht weg. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer

konnte der Trommel nicht mehr ausweichen und fuhr in diese hinein. An seinem PKW

entstand ein vermuteter Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die

Seitenplatte der Trommel bohrte sich förmlich in die Front des PKW hinein. Durch

den Aufprall mit dem PKW des 19-Jährigen zerbrach die Kabeltrommel und ein

weiterer nachfolgender PKW-Fahrer fuhr über die Bruchstücke. Der PKW des

28-Jährigen wurde an der Windschutzscheibe und an der Beifahrerseite beschädigt.

Der Schaden hier dürfte ebenfalls mehrere tausend Euro betragen. Die beiden

PKW-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Anhand der

umherliegenden Teile der Kabeltrommel konnten die aufnehmenden Beamten der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim als mutmaßlichen Verursacher einen

52-jährigen Fahrer eines LKW ermitteln. Dieser war weitergefahren und befand

sich bereits am Ziel seiner Fahrt in Simmern. Er gab an, nicht gemerkt zu haben,

dass die Kabeltrommel vom LKW gefallen war. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim

ermittelt nun, ob möglicherweise mangelnde Ladungssicherung zum Unfall geführt

hat. Weitere Zeugen oder gar Geschädigte werden gebeten sich bei der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190 oder

pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de zu melden.