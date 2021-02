Verkehrsunfallstatistik 2020 der Polizeiinspektion Worms veröffentlicht

Worms – Knapp 10% weniger Unfälle als im Vorjahr konnte die

Polizeiinspektion Worms 2020 registrieren. Auch wenn die Anzahl der

Verkehrsunfälle mit Personenschaden leicht zurück gegangen ist, gab es im

vergangenen Jahr zwei Verkehrsunfalltote zu beklagen. Die

Unfallursachenforschung hat ergeben, dass auch 2020 fehlender Abstand die

Unfallursache Nr. 1 gewesen ist, die Ursache Trunkenheit am Steuer war in knapp

70% weniger Fällen als im Vorjahr ausschlaggebend. Die Gruppe der „jungen

Fahrer“ stellt auch 2020 die größte Risikogruppe dar, sie sind an 650 der knapp

3000 registrierten Verkehrsunfälle beteiligt gewesen, in 62% der Fälle setzten

sie die Hauptursache. In nur 4,6% der registrierten Verkehrsunfälle sind

Fahrradfahrer beteiligt gewesen, eine angesichts des zunehmenden Fahrradverkehrs

in Worms positiv stimmende Zahl. Dennoch ist an jedem vierten Verkehrsunfall mit

Verletzten ein Radfahrer beteiligt gewesen. In fast der Hälfte aller

Verkehrsunfälle wird überdies die Hauptunfallursache durch die Fahrradfahrer

selbst gesetzt. Die genauen Zahlen zur Verkehrsunfallstatistik sehen Sie hier

(https://s.rlp.de/ylvg8). Auch in diesem Jahr wird die Polizei in Worms durch

zielgerichtete Maßnahmen (Die Polizeiinspektion Worms konnte im Jahr 2020

insgesamt 905 Verstöße im Zusammenhang mit Fahrradkontrollen feststellen.)

versuchen, den Straßenverkehr in Worms sicherer zu machen.

Wenn Sie Fragen zur Verkehrsunfallstatistik haben, wenden Sie sich an uns. Gerne

helfen wir Ihnen weiter. Ihre Polizei Worms

Worms – Einbruch in Hotel – Fahndung nach gestohlenem Fahrzeug

Worms – In der Zeit vom gestrigen Tag auf heute Nacht wurde in das

Asgard-Hotel in der Gutleutstraße eingebrochen. Wie eine Mitarbeiterin um 04:30

Uhr feststellte, wurde die Tür zu den Büroräumlichkeiten gewaltsam aufgebrochen

und im Innern durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Bildschirme

und eine Kaffeemaschine gestohlen. Darüber hinaus wurde später festgestellt,

dass das hoteleigene Firmenfahrzeug, ein weißer Peugeot „Partner“, mit

Originalschlüssel aus der Tiefgarage entwendet wurde. Wer sachdienliche Hinweise

zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion

Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickdieb in Alzey

Alzey

Am Dienstag, 23.02.2021, wurde ein Alzeyer Opfer eines Trickdiebes. Der 82-Jährige hob gegen 09.30 Uhr auf seiner Bank in Alzey Geld ab und lief durch die Antoniterstraße. In Höhe des Rossmarktes wurde er von einem Mann angesprochen und um den Wechsel von Münzgeld für den Parkautomaten gebeten. Der Alzeyer wechselte hilfsbereit die Münze und steckte seine Geldbörse wieder ein. Beim späteren Bezahlvorgang in einem Geschäft stellte er dann fest, dass aus der Geldbörse mehrere hundert Euro fehlten. Der Alzeyer vermutete, dass er beim Geldwechsel zuvor abgelenkt worden war. Der Täter wurde als männlich, 35-40 Jahre alt und 180 – 185 cm groß beschrieben. Der Mann hatte mittellange, dunkelbraune Haare und war mit einer blauen Jeans und dunklen Lederjacke bekleidet. Er hatte von sich selbst behauptet Niederländer zu sein. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Worms – Ohne Führerschein

Worms – Bereits am Sonntagabend wurde der 51-jährige Wormser in der

Ludwigstraße kontrolliert, weil er als Fahrer des PKW nicht angegurtet war. Da

er im Rahmen der Verkehrskontrolle seinen Führerschein nicht vorzeigen konnte,

wurden ihm hierfür zwei Tage eingeräumt, dies nachzuholen. Gestern erschien der

Wormser dann auf der Polizeidienststelle und gestand, gar nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In einem weiteren Fall wurde eine Polizeistreife am gestrigen Abend auf einen

Kleinkraftradfahrer aufmerksam, als dieser an der Kreuzung Klosterstraße /

Scheidstraße das Rotlicht der Ampel missachtete. Der 18-jährige Fahrer gab

direkt zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch gegen ihn wird

ermittelt.

Osthofen – Räuberischer Angriff auf Autofahrerin

Worms – Gestern Abend haben Unbekannte eine 22-jährige Wormserin nahe

Osthofen in ihrem PKW gestoppt und versucht, diese zu berauben. Die junge Frau

befuhr um 19:20 Uhr von einer Kleingartenanlage kommend auf einem Feldweg in

Richtung L439, um dort in Richtung Worms abzubiegen. Hier erkannte sie drei

junge Männer, die sich ihrem Fahrzeug näherten. Einer stellte sich ihr in den

Weg, um die Weiterfahrt zu verhindern, ein weiterer Täter riss die Beifahrertür

auf und griff nach der Handtasche des Opfers, welche auf dem Beifahrersitz lag.

Die Frau hielt ihre Tasche fest, als der Täter versuchte ihr diese zu entreißen.

Als ihm dies misslang, ließ er ab und schloss die Beifahrertür energisch.

Währenddessen öffnete der dritte Täter die Fahrertür und versuchte die Frau am

Arm zu packen und aus dem Auto zu ziehen. Nach einem intensiven Gerangel ließ

auch er wieder von ihr ab und sie konnte mit ihrem PKW flüchten. Die Geschädigte

klagte über Rückenschmerzen infolge des Gerangels. Sie beschrieb die Täter: 16

bis 20 Jahre alt, dünne Statur, osteuropäische Erscheinung. Ein Täter trug einen

lila-weiß-grauen Pullover und eine dunkle Hose. Der Zweite hatte einen weißen

Kapuzenpullover und graue Handschuhe und der Dritte einen grauen Kapuzenpullover

und weiße Turnschuhe getragen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der

Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.