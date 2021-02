Gegen Laterne geprallt

Kaiserslautern (ots) – Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag auf

der L395 einen Unfall gebaut. Der Mann war mit seinem Pkw aus Richtung

Eselsfürth kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, als er kurz vor

dem Verkehrskreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach

links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne.

Der Fahrer gab an, unverletzt zu sein. An seinem Auto entstand allerdings ein so

großer Schaden, dass es abgeschleppt werden musste. Auch die Laterne wurde stark

beschädigt; sie wurde von der zuständigen Behörde abgebaut.

Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Auch die Unfallursache ist

unklar. |cri

Piepsender Rauchmelder

Kaiserslautern (ots) – Ein piepsender Rauchmelder in der Nachbarwohnung hat eine

Anwohnerin der Mennonitenstraße am Mittwochabend aufgeschreckt. Die 34-jährige

Frau verständigte gegen 20 Uhr die Polizei, weil sie sich sicher war, dass die

Nachbarin zu Hause ist. Es würde jedoch auf Klopfen und Klingeln niemand

reagieren.

Eine Streife schaute vor Ort nach dem Rechten und konnte die Bewohnerin der

betroffenen Wohnung auf sich aufmerksam machen. Wie sich herausstellte, hatte

die Seniorin lediglich ihr Essen anbrennen lassen – und dadurch den Rauchmelder

ausgelöst. Verletzt war die Dame nicht. Sie konnte auch in ihrer Wohnung

bleiben, die Räume rochen lediglich etwas nach dem „Koch-Malheur“. |cri

Unfallflucht – grüner Pkw gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Kratzer im Lack seines Autos hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Dienstagnachmittag festgestellt. Offenbar war der Pkw von einem

anderen Wagen gerammt worden. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu

sehen. Zurück blieben lediglich grüne Lackspuren an der linken Heckseite des

BMW. Unfallort war demnach die Eisenbahnstraße.

Einen Tag später entdeckte der BMW-Besitzer in der Eckelstraße einen grünen Pkw,

der mehrere Beschädigungen aufwies. Weil er vermutete, dass es sich hier um das

Verursacherfahrzeug handeln könnte, verständigte der Mann die Polizei.

Die Polizeibeamten überprüften beide Fahrzeuge und konnten auch mit der Nutzerin

des grünen Pkw sprechen. Demnach scheidet der Wagen als Verursacherfahrzeug aus.

Gesucht werden deshalb weiterhin Zeugen, die am Dienstagnachmittag in der

Eisenbahnstraße eventuell die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise auf

einen grünen Pkw geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Motorrad streift Auto und kippt um

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mangelnder Sicherheitsabstand dürfte

die Ursache eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Olsbrücken gewesen sein. Ein

Motorradfahrer war gegen 14 Uhr mit seiner Maschine gestürzt; der 71-Jährige kam

mit dem Schrecken davon.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Biker aus Richtung Sulzbachtal und

fuhr in Richtung Wolfstein durch die Hauptstraße. In Höhe des Hauses Nummer 107

streifte er ein geparktes Auto. Dadurch kippte das Motorrad zur Seite und fiel

dem Fahrer auf den Fuß.

Der vorsorglich verständigte Rettungsdienst untersuchte den 71-Jährigen vor Ort,

der Mann lehnte es ab, mit ins Krankenhaus zu kommen; er gab an, nicht verletzt

zu sein. Wegen der Beschädigungen an Motorrad und Auto tauschten die beiden

Fahrzeughalter ihre Personalien aus. |cri

Rettungsdienst-Mitarbeiter Gewalt angedroht

Kaiserslautern (ots) – Weil er bedroht wurde, hat ein Mitarbeiter eines

Rettungsdienstes am Mittwochnachmittag die Polizei verständigt. Der 56-Jährige

meldete gegen halb 3 über Notruf, dass er gerade den Rettungswagen geparkt habe,

als er von einem unbekannten Mann aufgefordert wurde, aus dem Fahrzeug

auszusteigen. Der Unbekannte habe sich Boxhandschuhe angezogen und ihm Gewalt

angedroht, falls er der Aufforderung nicht nachkommt.

Eine Streife rückte sofort aus, traf vor Ort allerdings nur noch den Mitarbeiter

des Rettungsdienstes an – der unbekannte Täter hatte sich aus dem Staub gemacht.

Von ihm ist lediglich bekannt, dass er ungefähr 20 Jahre alt ist, arabisches

Aussehen hat und schwarze Oberbekleidung trug; die Boxhandschuhe waren rot.

Bei der Suche in der Umgebung konnte kein Tatverdächtiger ausfindig gemacht

werden. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder ihn kennen, werden gebeten, sich

unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Ungebetene Besucher

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich mit einem Hebelwerkzeug haben sich Einbrecher

am Mittwoch Zugang zu einem Wohnhaus in der Kaisermühler Straße verschafft.

Zwischen 17 und 21.30 Uhr drangen die Unbekannten in das am Stadtrand gelegene

Haus ein. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges

beobachtet haben.

Als die Bewohner am Abend nach Hause zurückkehrten, stand ihre Haustür einen

Spalt weit offen. Sie waren sich jedoch sicher, die Tür beim Verlassen des

Hauses geschlossen zu haben – allerdings wurde sie nur zugezogen, nicht mit dem

Schlüssel verschlossen.

Im Haus öffneten die Täter offensichtlich Schränke und andere Behältnisse. Nach

den derzeitigen Erkenntnissen wurde aber nichts gestohlen. Ein Sachschaden wurde

bislang nicht festgestellt.

Für Zeugenhinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge unter Telefon

0631 / 369 – 2620 ist die Kriminalpolizei dankbar. |cri

Geschlagen, getreten und Handy geraubt

Kaiserslautern (ots) – Er sei Opfer einer Körperverletzung und eines Raubs

geworden, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend bei der Polizei

gemeldet. Wie der 51-Jährige – der stark alkoholisiert war und eine blutende

Wunde im Gesicht hatte – angab, sei er gegen 16 Uhr in der Stahlstraße von einem

Mann geschlagen worden. Und als er zu Boden ging, habe der Täter ihn auch

getreten und ihm anschließend sein Handy abgenommen.

Die Wunde des 51-Jährigen wurde im Krankenhaus ambulant versorgt; ein

Alkoholtest und eine weitere Befragung des Mannes waren aufgrund seiner

Alkoholisierung und seiner Verletzung nicht möglich.

Vage Hinweise auf den möglichen Täter und seinen Aufenthaltsort wurden von den

Beamten überprüft – allerdings ohne Erfolg. Am mutmaßlichen „Tatort“ konnten

lediglich Blutspuren festgestellt und gesichert werden. Die weiteren

Ermittlungen laufen. Zeugen, die eventuell gegen 16 Uhr die Auseinandersetzung

zwischen den beiden Männern beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer

0631 / 369 – 2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Nicht zugelassenes Motorrad und keinen Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Über die Ordnungsbehörde wurden am Mittwoch circa 20

Motorradfahrer gemeldet, die sich im Industriegebiet Nord aufhalten würden. Als

die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich um sechs Personen und

zwei Cross-Maschinen handelte.

Nach Rücksprache mit Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass drei

Personen mit einer Cross-Maschine die Marie-Curie-Straße mehrfach auf und

abfuhren. Einer der Dreien besitzt keine Fahrerlaubnis für die Maschinen.

Ebenfalls war eins der beiden Räder nicht zugelassen. Ob auch mit diesem

Motorrad gefahren wurde, wird noch ermittelt.

Den Beteiligten wurde ein Platzverweis für das Industriegebiet erteilt, welchem

sie auch nachkamen. Die nicht zugelassene Cross-Maschine wurde mit einem

Anhänger von der Örtlichkeit entfernt. |elz

40-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung hat

sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend eine Strafanzeige

eingehandelt.

Die Beamten wollten den 40 Jahre alten Mann gegen halb neun im Geranienweg

kontrollieren. Bei der Durchsuchung seiner Sachen, leistete er erheblichen

Widerstand, indem er mit einem Ellenbogen nach dem durchsuchenden Beamten stieß.

Letztendlich musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Den Beamten

schlug dann ein bunter Strauß an Beleidigungen entgegen. Der 40-Jährige wurde

auf die nächste Dienststelle gebracht, wo ihm nach richterlicher Anordnung eine

Blutprobe entnommen wurde.

Auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei nun

gegen ihn. Bei der Durchsuchung wurde eine kleine Menge Haschisch gefunden. Das

Betäubungsmittel wurde sichergestellt. |elz

Einbrüche in Wohnungen

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist am Mittwoch aus der Friedenstraße

gemeldet worden. Der Hausbesitzerin war bei Gartenarbeiten am Nachmittag

aufgefallen, dass die Wohnungstür an ihrer Mietwohnung offensichtlich

aufgebrochen wurde.

Erste Überprüfungen ergaben, dass sich nur noch wenige Möbelstücke und

persönliche Gegenstände in der Wohnung befinden. Ob etwas gestohlen wurde,

konnte zunächst nicht geklärt werden, da der letzte Mieter bereits umgezogen

ist. Eine Rückfrage bei dem Mann ergab lediglich, dass er zuletzt am Montag in

der Wohnung war. Er kam später vor Ort und stellte fest, dass von seinen

Habseligkeiten ein Bluetooth-Lautsprecher und ein Standventilator verschwunden

sind. Nähere Angaben zu den Geräten konnte er nicht machen.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich zwischen Montagabend, 19.30 Uhr,

und Mittwochnachmittag, 15.45 Uhr, jemand unbefugt und gewaltsam Zugang zu den

Räumen verschafft hat. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0631 / 369 –

2620 entgegen.

Die Abwesenheit der Bewohnerin haben unbekannte Täter auch im Benzinoring

genutzt, um am Mittwochnachmittag in eine Wohnung einzudringen. Die Frau hatte

gegen 13.45 Uhr das Haus verlassen – als sie am Abend zurückkehrte, fand sie

ihre Wohnungstür aufgebrochen vor. In der Wohnung wurden offensichtlich Schränke

durchwühlt, aber nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass Nachbarn gegen 14.20 Uhr ein lautes

Geräusch gehört hatten – sie dachten sich jedoch nichts dabei. Und ein weiterer

Zeuge gab an, dass ihm kurz nach halb 3 ein unbekannter Mann aufgefallen sei.

Die Ermittlungen dauern an. |cri

Schlechte Scherze als falscher Polizist

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen einen jungen

Mann aus dem Landkreis. Der 24-Jährige steht im Verdacht, sich mehrmals am

Telefon als Polizist ausgegeben zu haben. Seine Opfer: junge Frauen. Sein Ziel –

nach eigenen Angaben: ihnen zu „imponieren“.

Beide Frauen – eine 22-Jährige aus dem Stadtgebiet und eine 21-Jährige aus dem

Landkreis – berichteten, dass sie von einer unbekannten Handy-Nummer angerufen

wurden. In beiden Fällen behauptete der Anrufer, Polizist zu sein und etwas

klären zu wollen. Eine der Frauen forderte er auf, zu einer bestimmten Uhrzeit

vor dem Haus auf ihn zu warten; der anderen Frau kündigte er den Besuch der

Kripo an, um eine Zeugenaussage aufzunehmen. Nachfragen der Frauen, um was denn

eigentlich gehe, beantwortete er nicht, drohte sogar damit, mit Kollegen zu

kommen und die Tür gewaltsam zu öffnen, falls seine Anweisungen nicht befolgt

werden.

Anhand der angezeigten Handynummer konnte der 24-Jährige ermittelt werden. Er

gab an, er habe sich lediglich einen „Spaß“ erlauben wollen, um den Frauen zu

imponieren. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Exhibitionist im Volkspark

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am

Dienstag im Volkspark aufgefallen ist. Eine Frau wurde gegen 12 Uhr mittags im

hinteren Teil des Parks (Richtung Warmfreibad) auf den Mann aufmerksam, der dort

auf einer Bank saß und seinen erigierten Penis in der Hand hatte.

Als der Unbekannte die Zeugin bemerkte, habe er zunächst versucht, seinen Penis

zu verdecken. Und als die Frau ihr Handy in die Hand nahm, um die Polizei zu

verständigen, flüchtete der Mann in Richtung Warmfreibad.

Bei dem Exhibitionisten soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten Mann

handeln, der ungefähr 1,80 Meter groß ist und eine normale Statur hat. Er ist

hellhäutig, hat hellbraune Haare, die ihm seitlich ins Gesicht hängen, und eine

prägnante, lange Nase. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit Jeans, schwarzem

T-Shirt und einer stahlblauen Jacke.

Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 jederzeit

gern entgegen. |cri

Auto gerät in Brand

Kaiserslautern (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch im Zilleweg

ein Auto in Brand geraten. Das Fahrzeug war dort im Hof eines Anwesens

abgestellt. Anwohner bemerkten den Brand kurz vor 7 Uhr.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Höhe des Schadens ist

nicht bekannt.

Weil die Brandursache vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde das Fahrzeug

sichergestellt und für weitere Untersuchungen abgeschleppt. Da auch eine

Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Zeugen, die

möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag an mehreren

Autos die Außenspiegel beschädigt.

Im Rahmen einer Streifenfahrt, fiel den Beamten in der Straße „Fuchsberg“ ein

Fahrzeug auf, an dem der linke Außenspiegel beschädigt war. Im Keltenweg fanden

sie ein weiteres Fahrzeug mit beschädigtem linken Außenspiegel.

Beide Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund der Parksituation der

Autos geht die Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus.

Einen weiteren Fall der mutwilligen Sachbeschädigung nahmen die Beamten in der

Von-Miller-Straße auf. Hier wurde bei einem blauen Opel Corsa am Mittwoch

zwischen 7 Uhr und 17:30 Uhr die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde

nichts.

Zeugen, die in beiden Fällen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden an einem VW Golf hat ein Autofahrer am

Mittwoch verursacht. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg.

Die Halterin des Wagens gab an am Mittwoch zunächst an der Medicusstraße geparkt

zu haben, anschließend fuhr sie auf einen Parkplatz in der Maxstraße Höhe des

Anwesens Nummer 17. Als sie dort wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte

sie den Schaden an dem linken Kotflügel. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf

einem der beiden Parkplätze beschädigte der Unbekannte den Golf.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Die Beamten bitten um Hinweise:

Wem ist zwischen 9:50 Uhr und 11:50 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat

den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Das Polizeipräsidium Westpfalz veröffentlicht die Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 – Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Kriminalität

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Die Einschränkungen im Zusammenhang mit der

Bekämpfung der Corona-Pandemie hatten 2020 maßgeblich Einfluss auf die

Kriminalitätsentwicklung. Die Kriminalitätslage im Bereich des Polizeipräsidiums

Westpfalz stellt sich insgesamt als äußerst positiv dar.

Noch nie in den vergangen 20 Jahren war die Gesamtzahl der durch die Polizei

bearbeiteten Straftaten so gering und die Aufklärungsquote so hoch wie im

vergangenen Jahr. „Das statistische Risiko, in der Westpfalz Opfer einer

Straftat zu werden, war gleichzeitig noch nie so niedrig“, sagt Polizeipräsident

Michael Denne mit Blick auf die Auswertung zur Kriminalitätsentwicklung in

Corona-Zeiten.

Ohne Berücksichtigung der ausländerrechtlichen Verstöße bearbeitete die Polizei

28.849 Straftaten und damit fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit

30.372 Fällen. Diese Entwicklung schlägt sich auch bei der Häufigkeitszahl

nieder, welche die Zahl der Kriminalitätsopfer pro 100.000 Einwohner zeigt. Sie

reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 305 auf 5.967 Fälle.

Besonders erfreulich ist, dass der Rückgang der Fälle mit einer weiteren

Steigerung der bereits hohen Aufklärungsquote einhergeht. 2020 erzielte die

Polizei eine Aufklärungsquote von 70,3 Prozent. Es handelt sich hierbei um einen

historischen Höchstwert. Noch nie zuvor in der Geschichte des Polizeipräsidiums

Westpfalz, das nach einer Polizeireform seit 1993 besteht, war die

Aufklärungsquote so hoch.

2020 bearbeitete die Polizei elf Straftaten gegen das Leben. Alle Fälle wurden

aufgeklärt. Im Schnitt der letzten 20 Jahre waren es 18 Straftaten pro Jahr. Im

Fall der Mitte Dezember in Kaiserslautern aufgefundenen Frauenleiche sind die

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die statistische Erfassung erfolgt daher

erst im laufenden Jahr.

Die Zahl der Sexualdelikte stieg um 57 auf 543 Fälle. Im Wesentlichen verursacht

durch den Anstieg der Fallzahlen im Bereich des so genannten Ausnutzens

sexueller Neigungen um 80 auf 223 Fälle. Dabei handelt es sich vor allem um

Fälle der Verbreitung pornografischer Schriften (Erzeugnisse). Sie stiegen um 81

auf 221 Fälle. In 199 (rund 89 Prozent) dieser Fälle diente das Internet als

Tatmittel.

In einem solchen Fall suchte der bislang unbekannte Täter via Instagram Kontakt

zu einem elfjährigen Mädchen, um dessen sogenannte „Internet Beste Freundin“

(IBF) zu werden. Nachdem dies gelungen war, forderte der Täter das Kind auf, ihn

über WhatsApp zu kontaktieren und Nachrichten zu tauschen. Das Mädchen ließ sich

darauf ein und verschickte Videos und Lichtbilder mit sexuellem Inhalt. Im

Gegenzug erhielt das Kind von dem Unbekannten ebenfalls ein Video mit eindeutig

sexuellem Hintergrund. Bei der Akteurin in dem übermittelten Video handelte es

sich um ein etwa gleichaltriges Mädchen. Die vom Täter verwendete Rufnummer

gehört einem Anschlussinhaber in Großbritannien, der bisher noch nicht ermittelt

werden konnte.

Die Zahl der Vergewaltigungen und des sexuellen Missbrauchs gingen zurück.

Die vielfach vermutete deutliche Zunahme der häuslichen Gewalt aufgrund von

Isolation zu Hause durch Kontaktbeschränkungen, geschlossene Kindergärten und

Schulen und den sich daraus erwachsenden Belastungen und Spannungen innerhalb

der Familie, hat sich glücklicherweise so nicht bestätigt.

Die Zahl der Fälle, bei denen „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ (Gewalt in

der Partnerschaft) eine Rolle spielte, stieg lediglich um drei Fälle auf nunmehr

1.089. Einen großen Anteil haben dabei Körperverletzungsdelikte mit 788 Taten.

Der Anteil dieser Fälle hat sich auf diesem Niveau stabilisiert. Entwarnung kann

also nicht gegeben werden. „Die Polizistinnen und Polizisten des

Polizeipräsidiums Westpfalz werden deshalb gemeinsam mit den

Staatsanwaltschaften, Interventionsstellen, Frauenhäusern,

Täterarbeitseinrichtungen, der Bewährungshilfe, dem Jugendamt, den

Opferschutzbeauftragten und anderen Hilfsorganisationen weiterhin große

Anstrengungen unternehmen, um Gewalt in engen sozialen Beziehungen frühzeitig zu

erkennen und ihr zu begegnen“, so Michael Denne.

Die Straftaten im öffentlichen Raum, die das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen

und Bürger besonders beeinflussen, gingen 2020 um 481 Fälle auf 4.983 zurück.

Darunter zum Beispiel Körperverletzungsdelikte um rund 19 Prozent,

Taschendiebstähle um rund 16 und Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen um rund

zwölf Prozent. Auch diese Rückgänge sind im Zusammenhang mit den Einschränkungen

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu sehen. Die Lockdown-Phasen mit

geschlossenen Gaststätten und Geschäften, abgesagten Veranstaltungen sowie die

Mobilitätseinschränkungen und das Alkoholverbot im öffentlichen Raum haben diese

Entwicklung begünstigt.

2020 ging die Zahl der von der Polizei bearbeiteten Wohnungseinbrüche um 122 auf

324 Fälle zurück. Das ist der niedrigste Wert in der Zehnjahresbetrachtung und

nochmals ein Rückgang von rund 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu

2016, dem Jahr mit dem Höchststand an Wohnungseinbrüchen, beträgt der

Fallzahlenrückgang sogar etwa 63 Prozent. Neben den intensiven Maßnahmen der

Polizei dürfte auch hier die Pandemie eine Rolle spielen. Die Menschen

verbrachten deutlich mehr Zeit zuhause und somit verringerten sich die Chancen

für Einbrecher, unbemerkt in Wohnungen einzudringen. Bei der Hälfte der

Wohnungseinbrüche blieb es – auch aufgrund verbesserter Sicherungsmaßnahmen –

beim Versuch. Die Aufklärungsquote konnte um 7,4 auf 28,7 Prozent gesteigert

werden.

Aber auch bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten ist ein Rückgang um rund 19

Prozent festzustellen. Insbesondere verursacht durch den Rückgang der Fallzahlen

im Betrugsbereich. Hier gingen die Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um 764 auf

3.277 Fälle zurück. Bei den Betrugstaten im Zusammenhang mit der Nutzung des

Internets machte sich der Fallzahlenrückgang hingegen nicht so deutlich

bemerkbar. Er betrug hier rund drei Prozent.

Zumindest auf die Kriminalitätslage hat die Pandemie mit all ihren

Beeinträchtigungen und Folgewirkungen einen eher positiven Einfluss.

Die Polizei bedankt sich bei den Menschen der Westpfalz für die gute

Zusammenarbeit und die vielen Hinweise, die zur Aufklärung von Straftaten

beigetragen haben. Polizeipräsident Denne dankt allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern für die guten Leistungen im vergangenen Jahr. „Dass es trotz der

besonderen Herausforderungen der Pandemie möglich war, eine solche

Aufklärungsquote zu erreichen, ist auch dem hohen Engagement jeder einzelnen

Kollegin und jedes Kollegen zu verdanken“, so der Behördenleiter.

Wie alle Menschen hoffen auch die Angehörigen der Polizei, dass die Pandemie

bald vorbei ist und freuen sich auf Begegnungen und Kontakte mit den Bürgern.

Dann werden auch wieder vermehrt Präventionsveranstaltungen stattfinden können.

Weitere Schwerpunkte setzt die Polizei bei der Aufklärung, der Prävention, im

Bereich der Intensivtäter und dem Internet zum Beispiel bei der Bekämpfung von

Hasskriminalität.

Der Polizeipräsident bekräftigt: „Das Ergebnis der Polizeilichen

Kriminalstatistik gibt keinen Anlass, in unseren Bemühungen nachzulassen. Die

Polizei wird weiterhin dafür sorgen, dass die Bürger in der Westpfalz sicher

leben können.“

Schmierfink entlarvt

Kaiserslautern (ots) – Einem Graffiti-Schmierfink ist die Polizei auf die

Schliche gekommen. Der junge Mann steht im Verdacht, an zahlreichen Stellen im

Stadtgebiet seine Spuren mit Sprühfarbe hinterlassen zu haben.

Dem 23-Jährigen konnte ein sogenanntes „Tag“ – eine Art Namenskürzel –

zugeordnet werden. Aufgrund dieser Signatur werden dem Mann mehrere

Sachbeschädigungen an Hausfassaden, Mauern und Stromkästen zugeschrieben.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen

dauern an. |cri

Aggressiver Jugendlicher mit 2,4 Promille

Kaiserslautern (ots) – Eine vornüber gebeugte Person mit dem Kopf zwischen den

Knien hat am Dienstagabend an einer Bushaltestelle in der Innenstadt die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Um den jungen Mann herum

hielten sich mehrere Menschen auf.

Als die Beamten nach dem offensichtlich alkoholisierten Jugendlichen schauen

wollten und ihn ansprachen, reagierte er sofort aggressiv und beleidigend. Im

weiteren Gespräch stand er auf und hob drohend einen Arm in Richtung der

Beamten. Um einen Angriff zu verhindern, wurde der Junge gefesselt, wobei er

Widerstand leistete.

Für weitere Maßnahmen wurde der 17-Jährige mit zur Dienststelle genommen; auf

dem Weg dorthin stieß er unaufhörlich Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte aus

und forderte sie zum „Kampf“ auf. Wenig später auf der Dienststelle setzte der

Jugendliche auch mehrmals zu Schulter- oder Kopfstößen gegen die Polizisten an,

die Angriffe konnten jedoch abgewehrt werden. Verletzt wurde niemand.

Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 17-Jährigen einen Alkoholpegel von 2,4

Promille. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt, um den Jungen auf der

Dienststelle abzuholen. Auf den Jugendlichen kommt ein Strafverfahren wegen

versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands zu. |cri

E-Scooter brauchen Versicherungsschutz!

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen ist einer

Polizeistreife am Dienstagabend in der Bremerstraße aufgefallen. Die Beamten

stoppten das Gefährt und überprüften die beiden Männer, die damit unterwegs

waren. Einer von ihnen war der Halter des Elektrollers. Er gab an, nicht gewusst

zu haben, dass für den Roller eine Versicherung erforderlich ist. – Seine

„Unwissenheit“ schützt den 35-Jährigen jedoch nicht vor einer Strafanzeige wegen

Fahrens ohne Versicherungsschutz… |cri

Sturzbetrunken auf der Mauer

Kaiserslautern (ots) – Einem sturzbetrunkenen Mann ist die Polizei am

Dienstagabend in der Burgstraße zu Hilfe gekommen. Eine Streife hatte ihn dort

auf einer etwa vier Meter hohen Mauer entdeckt. Er war offenbar nicht in der

Lage, eigenständig wieder herunterzukommen.

Weil die Gefahr bestand, dass der Mann abstürzt und sich verletzt, wurde die

Feuerwehr verständigt. Mit Hilfe der Drehleiter gelang es den Einsatzkräften,

den stark alkoholisierten 53-Jährigen unverletzt wieder auf den Boden

zurückzubringen. Wie er auf die Mauer gekommen war, blieb unklar.

Der ebenfalls hinzugezogene Rettungsdienst brachte den Mann zu seiner

Wohneinrichtung, wo er von einem Mitarbeiter in Empfang genommen und ins Bett

gebracht wurde. |cri

Mehrere Strafanzeigen bei allgemeinen Kontrollen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – An mehreren Orten im Stadtgebiet sowie im

Landkreis haben Polizeibeamte am Dienstag allgemeine Verkehrskontrollen

durchgeführt. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Eine Kontrollstelle richteten die Beamten am frühen Abend in der Mainzer Straße

ein. Unter anderem wurde hier ein junger Mann aus dem Landkreis gestoppt. Er

wurde aufgefordert, seine Warnweste, Warndreieck und den Verbandskasten

vorzuzeigen. Als der 23-Jährige ausstieg und den Kofferraum öffnete, um die

Sachen dort herauszuholen, entdeckten die Polizisten einen Leitpfosten. Der

junge Mann gab an, den Leitpfosten in Mehlingen entdeckt und einfach mitgenommen

zu haben; er habe an der Sporthalle auf dem Gehweg gelegen. Der Leitpfosten

wurde sichergestellt. Der 23-jährige Mann muss mit einer Strafanzeige wegen

Unterschlagung rechnen.

Gleich zwei Verstöße leistete sich der Fahrer eines Pritschen-Lkw, der gegen

18.45 Uhr in Otterbach angehalten und kontrolliert wurde. Weil die Ladung auf

dem 7,5-Tonner nicht vorschriftsmäßig gesichert war, wurde dem Mann die

Weiterfahrt untersagt. Außerdem wird gegen den 57-Jährigen wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt, nachdem die Überprüfung seiner Papiere ergab, dass die

erforderliche Erlaubnis abgelaufen war.

Bereits gegen 18.15 Uhr war einer Streife in Mehlingen im Gegenverkehr ein

Fahrzeug mit roten KL-Kennzeichen aufgefallen. Die Beamten drehten und fuhren

dem Lkw hinterher, bis sich die Gelegenheit für eine Kontrolle ergab. Dabei

stellte sich dann heraus, dass der Fahrzeughalter das gleiche Kennzeichen auch

noch an einem anderen Wagen benutzte. Danach befragt, räumte der 56-Jährige ein,

dass er das (reguläre) Kennzeichen nachstanzen ließ und auf dem nachgemachten

Kennzeichenpaar alte Landeswappen aufklebte. Auf den Mann kommt jetzt eine

Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs zu. Die Schilder wurden

sichergestellt, und die Zulassungsstelle wird über das Kontrollergebnis

informiert. |cri

Joint auf Spielplatz geraucht

Kaiserslautern (ots) – Eine Gruppe junger Leute ist einer Polizeistreife am

Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz in der Kanalstraße aufgefallen. Als die

Beamten auf die Gruppe zuliefen, um sie zu kontrollieren, stieg ihnen

Cannabis-Geruch in die Nase.

Neben der Überprüfung der Personalien wurden die jungen Männer und eine Frau

auch durchsucht. Dabei wurde in der Tasche der 18-jährigen Frau eine kleine

Menge Marihuana gefunden. Darauf angesprochen, äußerte sie spontan, unmittelbar

vor der Kontrolle einen Joint geraucht zu haben.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen die 18-Jährige ein Verfahren wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Wenn aus einem Unfall eine Strafanzeige wird…

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eigentlich „keine große Sache“ war ein

Unfall am Dienstagvormittag in der Fabrikstraße in Otterbach. Für den

Verursacher endete es jedoch mit einer Strafanzeige.

Der 19-Jährige war mit einem Lkw unterwegs und wollte gegen 10 Uhr in Höhe des

Hauses Nummer 8 in einer Parklücke längs zur Fahrbahn rückwärts einparken.

Gleichzeitig wollte eine Pkw-Fahrerin, die ein paar Meter weiter hinten, quer

zur Fahrbahn, auf einem Parkplatz stand, rückwärts ausparken. – Offenbar sah

keiner den anderen, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. An beiden

entstanden Schäden am Heck, verletzt wurde zum Glück niemand.

Bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten

fest, dass der Lkw im europäischen Ausland zugelassen ist, obwohl der Halter mit

erstem Wohnsitz in Deutschland gemeldet ist. Gegen den 19-Jährigen wird jetzt

wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

ermittelt. |cri

Gefundene EC-Karte zum Einkaufen benutzt

Kaiserslautern (ots) – Stutzig geworden ist ein Mann aus Kaiserslautern, als er

am Montag sein Bankkonto überprüfte: Seit dem Wochenende waren mehrmals kleinere

Geldbeträge von verschiedenen Tankstellen im Stadtgebiet abgebucht wurden. Der

43-Jährige konnte sich dies zunächst nicht erklären, weil er selbst weder etwas

gekauft, noch die Abbuchungen veranlasst hatte.

Als der Mann der Sache auf den Grund ging, stellte er fest, dass eine seiner

beiden EC-Karten verschwunden ist. Möglicherweise hatte er sie bei seinem

Wochenend-Einkauf am Samstag in einem Supermarkt in der Innenstadt verloren. –

Und offenbar hatte der „Finder“ die Karte unberechtigt behalten und sie in den

Tagen danach immer wieder zum Bezahlen seiner Einkäufe in den jeweiligen

Tankstellen-Shops eingesetzt.

Die Karte wurde inzwischen gesperrt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet,

um dem „unbefugten Benutzer“ auf die Spur zu kommen. Auf den Unbekannten wartet

ein Strafverfahren… |cri

Polizisten beleidigt und Parolen skandiert

Kaiserslautern (ots) – Weil er verbotene Parolen skandierte und Polizeibeamte

beleidigte, hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend eine

Strafanzeige eingehandelt. Die Polizisten waren gerade in der Burgstraße mit

Personenkontrollen beschäftigt, als der Mann an der Bushaltestelle mehrmals

herumgrölte. Als er aufgefordert wurde, sein Verhalten zu ändern, wurden seine

Äußerungen noch ausfälliger und beleidigender.

Wegen seines aggressiven Verhaltens und seiner drohenden Haltung den Beamten

gegenüber wurde der Mann aus Gründen der Eigensicherung gefesselt. Unter

Alkoholeinfluss stand der 18-Jährige – laut Schnelltest – zwar nicht, bei der

Durchsuchung seiner Sachen fanden die Einsatzkräfte allerdings ein Tütchen mit

einer geringen Menge eines Betäubungsmittels. Dieses wurde sichergestellt.

Auf den bereits amtsbekannten Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen

Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Ermittlungen wegen Widerstand und Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei unterstützte am Dienstagnachmittag am

Fackelrondell einen Einsatz der Ordnungsbehörde. Die Mitarbeiter der

Stadtverwaltung wollten gegen 16 Uhr eine Gruppe Jugendlicher und junger

Erwachsener kontrollieren. Personen aus der Gruppe hatten gegen aktuelle

Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung verstoßen. Noch vor der Kontrolle

durch die Ordnungsbehörde flüchteten einige Personen. Vier junge Erwachsene

konnten angehalten werden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

verweigerten zwei Personen ihre Personalienfeststellung, eine davonleistete bei

der Durchsetzung der Maßnahme Widerstand gegen die Mitarbeiter der

Ordnungsbehörde, die dabei zum Teil nicht unerheblich verletzt wurden. Der

20-Jährige wurde leicht verletzt. Ihn erwartete eine Strafanzeige wegen des

Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann erstattete

seinerseits Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen einen

Ordnungsbeamten der Stadtverwaltung. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Transporter gerammt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist am Dienstag aus der Augustastraße

gemeldet worden. Demnach wurde gegen 10.30 Uhr das geparkte Fahrzeug einer

Post-Zustellerin von einem anderen Wagen im Vorbeifahren beschädigt. Der

Verursacher fuhr jedoch, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Zeugen sprachen die Postbotin auf den Unfall an. Sie hatten einen weißen

Transporter beobachtet, der auf seinem Weg in Fahrtrichtung Fabrikstraße das

Post-Fahrzeug, das in einer Parkbucht abgestellt war, touchierte. Obwohl dabei

Sachschaden entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Am Post-Fahrzeug blieben Schäden am Außenspiegel sowie am vorderen Kotflügel

zurück. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Die Postbotin meldete den Unfall der Polizei. Sie selbst konnte jedoch keine

Hinweise auf den Unfallverursacher geben und leider auch die Namen der Zeugen

nicht nennen. Die Polizei bittet deshalb die Personen, die den Unfall beobachtet

haben, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion

1 zu melden. |cri

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Ein 39-Jähriger ist am Dienstagabend im Stadtpark mit

mehreren Personen in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug

ihm ein Unbekannter mehrfach ins Gesicht. Der 39-Jährige erlitt leichte

Verletzungen. Der unbekannte Schläger flüchtete. Dem Geschädigten ist er vom

Sehen her bekannt. Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß und von sportlicher Statur.

Zeugen, die den Vorfall kurz nach 20.30 Uhr im Bereich der Pirmasenser Straße

beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Unfall: Zwölfjähriger übersieht Bus

Kaiserslautern (ots) – Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag in der Talstraße mit

einem Linienbus kollidiert. Der Junge fuhr mit seinem Tretroller durch den

Heideweg. An der Einmündung Talstraße / Heidestraße erkannte er einen

herannahenden Bus zu spät. Der Junge versuchte zu bremsen, verlor aber die

Kontrolle über den Tretroller und krachte in eine Seite des Busses. Auch das

Bremsmanöver des Busfahrers reichte nicht mehr aus, um den Zusammenstoß zu

verhindern. Bei dem Unfall wurde das Kind und im Bus ein Fahrgast verletzt. Der

Zwölfjährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |erf

Seniorin von eigenem Pkw überrollt

Kaiserslautern (ots) – Eine 70-Jährige Autofahrerin ist am Dienstag in Erfenbach

von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Die Frau hielt am Vormittag an einem

Briefkasten in der Siegelbacherstraße an, um Post einzuwerfen. Sie stieg aus und

ließ den Wagen stehen. Weil die Automatik des Pkw nicht in Parkstellung stand,

machte sich das Fahrzeug selbstständig. Der Wagen rollte los und gegen eine

Mauer. Beim Versuch, den Wagen aufzuhalten, stürzte die Seniorin. Das Auto

überrollte ihre Beine. Wie durch ein Wunder erlitt sie keine Verletzungen.

Sanitäter kümmerten sich um die Frau. Ein Rettungswagen und die Feuerwehr waren

im Einsatz. Der Unfallschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. |erf

Eisenbahnwagen mit Graffiti besprüht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben auf einem Betriebsgelände in der Pariser

Straße vier Eisenbahnwagen mit Graffiti besprüht und dadurch einen teuren

Schaden verursacht. Die Güterwagen standen mindestens seit Mittwoch (10. Februar

2021) auf dem Gelände. Am Sonntagmorgen wurden die Schmierereien entdeckt. Weil

Unbekannte die Waggone seitlich großflächig verunstalteten, waren die für den

Einsatz im Schienenverkehr notwendigen Kennzeichnungen nicht mehr lesbar. Die

Wagen konnten somit nicht mehr eingesetzt werden. Sie müssen zunächst aufwendig

gereinigt, neu gekennzeichnet und teilweise beschädigte Wagenplanen

wiederinstandgesetzt werden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 5.000

Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen

haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Falscher Bankmitarbeiter

Kaiserslautern (ots) – Ein 58-jähriger Mann ist auf einen mutmaßlichen Betrüger

hereingefallen. Der Mann wurde von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Bank

angerufen. Dabei wurde die Nummer der Bank aus Kaiserslautern auf dem Display

angezeigt. Der angebliche Mitarbeiter erzählte dem 58-Jährigen, dass sein Konto

gehackt wurde und er nun die TAN bestätigen soll, damit die Abbuchungen wieder

rückgängig gemacht werden können. Daraufhin gab er mehrere TANs durch. Der

Betrüger konnte so von dem Konto Abbuchungen vornehmen. Ersten Ermittlungen zur

Folge wurde das Geld direkt ins Ausland transferiert. Der Schaden liegt im hohen

fünfstelligen Bereich.

Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon niemals eine PIN oder TAN preis. Kein

Bankmitarbeiter wird das je von Ihnen verlangen. Sollten Sie auch einen solchen

Anruf erhalten haben oder bereits Opfer der Masche geworden sein, wenden Sie

sich umgehend an die Polizei. |elz

Unfallfluchten am Kleeblatt

Kaiserslautern (ots) – Zwei Fahrerfluchten haben sich am Dienstag im Bereich des

sogenannten Kleeblatts der Pariser Straße / Bundesstraße 270 ereignet. Die

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Der erste Unfall ereignete sich um 8.45 Uhr auf der B 270 zwischen Weilerbach

und Kaiserslautern in Fahrtrichtung Hohenecken. Der unbekannte Unfallverursacher

fuhr vermutlich von der Pariser Straße auf die Bundesstraße auf. Beim

Spurwechsel touchierte der Unbekannte einen grauen Mazda. Die 23-jährige

Fahrerin des Wagens war Richtung Kaiserslautern unterwegs. Das Auto des

Verantwortlichen könnte auch grau sein. Ohne Anzuhalten fuhr der Verursacher

weiter. Die 23-Jährige meldete den Unfall bei der Polizei. An ihrem Auto

entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 200 Euro geschätzt.

Der zweite Unfall ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr in der Pariser Straße. Aus

Weilerbach kommend fuhr der später Unfallflüchtige auf die Pariser Straße

stadteinwärts auf. Dabei missachtete der unbekannte Fahrer die Vorfahrt einer

73-jährigen Autofahrerin. Mit seinem Wagen streifte er den Pkw der Frau. Ohne

Anzuhalten fuhr der Unbekannte gleich wieder auf die B 270 auf, zurück in

Fahrtrichtung Weilerbach. Der Unfallverursacher fuhr ein weißes Fahrzeug mit

Stufenheck, vermutlich ein Wagen älteren Baujahres. Am Auto der 73-Jährigen

entstand Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die einen der Unfälle beobachtet

haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 in Verbindung zu setzen.

|erf