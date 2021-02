Betrügerische Anrufe durch “Bundesfinanzverwaltung”

Stadt und Landkreis Kassel (ots) – Aktuell melden sich vermehrt Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Kassel bei der Polizei und berichten von Anrufen durch eine angebliche “Bundesfinanzverwaltung”. Sowohl eine weibliche Stimme als auch eine Bandansage meldeten sich bei den Angerufenen am heutigen Donnerstag. Im weiteren Verlauf der bislang bekannt gewordenen Anrufe kam es zu verschiedenen Mitteilungen durch die mutmaßlichen Betrüger:

Mal wurde behauptet, es gehe um Ansprüche auf Coronahilfen, in einem anderen Fall wurde eine hohe staatliche Auszahlung in Aussicht gestellt, für die aber zuvor eine Bearbeitungsgebühr überwiesen werde müsste. In den bisher bekannt gewordenen Fällen hatten die Angerufenen glücklicherweise Verdacht geschöpft und das Gespräch schnell beendet.

Die Polizei warnt vor diesen betrügerischen Anrufen und gibt folgende Tipps:

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser neuen Masche.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor.

Vier Wahlplakate beschädigt – Polizei nimmt 3 Jugendliche fest

Kassel-Wehlheiden (ots) – Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Donnerstag 25.02.2021, drei Jugendliche die entlang der Ludwig-Mond-Straße aufgehängte Wahlplakate abrissen und beschädigten. Nachdem der Zeuge gegen 00:30 Uhr die Kasseler Polizei verständigt hatte, gelang eine Streife des Polizeireviers Mitte nur wenige Augenblicke später in unmittelbarer Nähe die Festnahme von 3 tatverdächtigen Jugendlichen aus Kassel im Alter von 16 und 17 Jahren.

Wie die Polizisten dann feststellten, waren insgesamt 4 Wahlplakate der Partei “AfD” an der Ludwig-Mond-Straße, zwischen Sternbergstraße und Bantzerstraße, abgerissen, beschädigt und teilweise in Vorgärten geworfen worden. Gegen den 16-Jährigen und die beiden 17-Jährigen, die sich zu dem Tatvorwurf bislang nicht äußerten, wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Da die Jugendlichen zu dritt unterwegs waren, leiteten die Beamten zudem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen ein. Nach Feststellung ihrer Identität verständigten die Polizisten die Eltern der Jugendlichen, die ihre Söhne anschließend vor Ort abholten.

