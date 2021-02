Polizei Eschwege

Unbekannte beschädigen Funkstreifenwagen der Eschweger Polizei; Zeugen gesucht

(ots) – Nachdem die Beamten der Eschweger Polizei am Mittwochabend nach einem Einsatz in Meinhard-Grebendorf zu ihrem Funkstreifenwagen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter zwischenzeitlich die Kunststoffabdeckung des rechten Außenspiegels an dem polizeilichen Mercedes Vito beschädigt hatten. Der Vorfall muss gegen etwa 21.10 Uhr in der Straße Bernstal passiert sein.

Für die Tat infrage kommt eventuell eine 4-köpfige Personengruppe von Jugendlichen, die allesamt dunkel gekleidet waren und einen Hund mit sich führten. Zudem war eine Person mit einem Skateboard unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise an die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0.

Schockanrufe – Angebliche Ärzte bieten ein teures Corona-Medikament an

Eschwege (ots) – Aktuell vermelden die Kollegen der Polizeistation in Eschwege mehrere eingehende Hinweise von älteren Mitbürgern, die heute Morgen in der zurückliegenden Stunde Opfer von Telefonbetrügern geworden sind. Letztlich blieben alle betrügerischen Anrufe glücklicherweise im Versuchsstadium stecken, da die Opfer nicht weiter auf den Schwindel eingegangen sind.

Offenbar versuchen die Betrüger sich am Telefon als Ärzte des örtlichen Krankenhauses auszugeben, wobei die Betrüger dabei auch die real existierenden Namen von dort praktizierenden Ärzten verwenden.

Die älteren Mitbürger werden in dem Telefonat mit dem angeblich schweren Krankheitsverlauf eines nahen Angehörigen im Krankenhaus konfrontiert, dessen Heilungschancen sich durch den Kauf eines angeblich neuen und teuren Medikamentes aus den USA verbessern ließe. Für die Verabreichung derartiger Medikamente würde laut den Anrufern aber ein Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich fällig.

Die Opfer erkannten in den bislang bekanntgewordenen Fällen allerdings den vermeintlichen Schwindel und beendeten die Gespräche, bevor es zu einem schädigenden Ereignis kam. Anschließend zeigten die Opfer den Sachverhalt bei der Polizei an.

Bei derartigen Anrufen sollen Sie Folgendes beachten:

Bedienstete des Krankenhauses / bzw. Ärzte werden niemals versuchen, sie zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu veranlassen oder am Telefon von jetzt auf gleich die Bezahlung eines teuren Medikamentes verlangen.

Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen („…sonst stirbt der Patient…“oder “…der Krankheitsverlauf wird immer schlimmer…” o.ä.).

Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihren Angehörigen oder in dem Fall bei dem betreffenden Krankenhaus, ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer (keine Wahlwiederholung).

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) am Telefon preis.

Händigen Sie auf keinen Fall Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen aus. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Im Vorbeifahren Spiegel abgefahren

In Eschwege in der Straße Schützengraben hat ein 30-jähriger Autofahrer aus Wanfried am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr aus Unachtsamkeit den geparkten Pkw eines

42-Jährigen aus Eschwege im Vorbeifahren gestreift.

Während der Verursacher offenbar unbeschädigt blieb, ist bei dem geparkten Auto der linke Außenspiegel zu Bruch gegangen. Der Schaden liegt bei 200 Euro.

Diebstahl von Kennzeichen

Von einem weißen Opel Corsa F haben Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen ESW-QI 99 im Wert von 25 Euro geklaut. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes An den Anlagen in Eschwege. Die Tat geschah offenbar zwischen Mittwochmittag 12.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Mit geklauter Kreditkarte verbotswidrig Geld abgehoben; Polizei ermittelt gegen 20-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Betruges

Die Beamten der Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermitteln aktuell gegen einen 20-jährigen Mann aus Eschwege der verdächtigt wird, einem 81-jährigen Rentner aus Bad Sooden-Allendorf letzte Woche im Rahmen eines Besuchs an dessen Wohnanschrift eine Kreditkarte geklaut zu haben. Anschließend soll der junge Mann die Kreditkarte dazu benutzt haben, unberechtigt einen 4-stelligen Bargeldbetrag vom Konto des 81-Jährigen abzuheben.

Der Tatverdächtige soll bei früheren Besuchen und persönlichen Erledigungen zusammen mit dem Opfer die Geheimzahl der geklauten Kreditkarte in Erfahrung gebracht haben, mit welcher der Tatverdächtige sich dann letzte Woche unrechtmäßig das Bargeld verschafft hat. Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt daraufhin jetzt gegen den 20-Jährigen wegen Diebstahls und Betruges.

Verkehrsunfall; Schaden 4000 Euro; eine Person leicht verletzt

Ein 20-Jähriger aus Treffurt hat gestern Morgen gegen 08.55 Uhr einer 53-jährigen Autofahrerin aus Wehretal die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der Mann befuhr mit einem Kleinbus samt Anhänger in Eschwege die Hubertusstraße in Richtung Döhlestraße. Beim Überqueren der Ernst-Metz-Straße übersah er dann offenbar die von rechts aus der Ernst-Metz-Straße kommende 53-Jährige, die in Richtung Hubertusstraße unterwegs war und stieß mit ihr zusammen.

Am Pkw der Frau entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Zudem erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen in Form eines HWS.

An dem Fahrzeuggespann des Verursachers stellten die Beamten keinen Schaden fest.

Wildunfälle

(ots) – Eine 24-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3243 von Germerode in Richtung Abterode unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort.

An dem Wagen der Frau entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

(ots) – Bei Waldkappel-Stölzingen hat ein 28-jähriger Autofahrer aus Sontra heute Morgen um 06.45 Uhr einen Hasen erfasst, als er auf der Landesstraße L 3226 in Richtung Dankerode unterwegs war. Das Tier verstarb bei dem Unfall.

Am Auto entstand ein Schaden von 100 Euro.

Polizei Sontra

Unfallflucht; Schaden 800 Euro

Auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes in Sontra am Niedertor ist ein schwarzer Hyundai Tucson beschädigt worden. Gegen den unbekannten Verursacher, der den Hyundai beim Ein-oder Ausparken am rechten hinteren Kotflügel beschädigt haben muss, ermittelt die Polizei in Sontra jetzt wegen Unfallflucht.

Den Schaden beziffert die Polizei in Sontra auf 800 Euro.

Die Unfallzeit soll am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr gewesen sein.

Hinweise unter der Nummer 05653/9766-9.

Wildunfall

Eine 34-jährige Autofahrer hat sich an ihrem Auto einen Schaden von 500 Euro zugezogen, als sie heute Morgen gegen 05.20 Uhr auf der Kreisstraße K 28 zwischen Sontra und Ulfen mit einem Reh kollidierte.

Polizei Witzenhausen

Drei Fälle von Unfallflucht

Die Polizei in Witzenhausen ermittelt aktuell in drei Fällen von Unfallflucht. Es sind jeweils geparkte Autos von unbekannten Verkehrsteilnehmern beschädigt worden, die anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben. Die Polizei sucht nun in allen Fällen Zeugen bzw. bittet um Hinweise zu den flüchtigen Verursachern.

Am Dienstag ist zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Steinstraße in Witzenhausen ein silbernen VW Golf auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis beschädigt worden. Der Schaden entstand an der hinteren Stoßstange des VW Golf und wird auf 500 Euro taxiert. Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort.

Bereits am 17.02.2021 ist es in der Zeit von 07.50 Uhr bis 14.05 Uhr zur Unfallflucht in der Südbahnhofstraße von Witzenhausen gekommen, wo ein blauer Hyundai i 20 an der rechten, hinteren Fahrzeugseite beschädigt worden ist. Den vorhandenen Streifschaden an dem Auto, das auf einem Parkplatz gegenüber dem Finanzamt geparkt stand, beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Am gestrigen Mittwoch wurde zudem in Witzenhausen in der Südbahnhofstraße/Ecke In der Aue auf dem dortigen Parkplatz ein blauer VW Golf beschädigt. Das Auto war in der Zeit von 07.00 Uhr bis etwa 13.00 Uhr dort geparkt. In dieser Zeit hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Auto an der Beifahrerseite im Bereich des hinteren Kotflügels bzw. der hinteren Stoßstange beschädigt.

Den Schaden beziffert die Polizei in diesem Fall auf ca. 500 Euro. Zudem waren an dem Auto Anhaftungen roter Fremdfarbe erkennbar. Hinweise zu den Verursachern in allen drei Fällen an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz An der Schlagd in Witzenhausen hat eine 18-jährige Autofahrerin aus Flörsbachtal gestern Nachmittag gegen 17.10 Uhr beim Ausparken den Pkw eines

23-Jährigen aus Großalmerode beschädigt.

An den Autos entstand dabei jeweils leichter Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Sachbeschädigung – Verstoß gegen Corona-Beschränkungen

Die Polizei in Witzenhausen hat am Mittwochabend 24.02.2021 gegen 19.30 Uhr Platzverweise an insgesamt 14, größtenteils jugendliche, Personen erteilt. Sie hatten sich in Witzenhausen an einem Wirtschaftsweg, in der Verlängerung zur Straße Am Sande, getroffen und dabei gegen geltende Corona-Regeln verstoßen.

Hinzugerufen wurden die Beamten, nachdem Zeugen beobachtet hatten, wie ein 16-Jähriger der Gruppe ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen hatte und dabei einen Sachschaden von 100 Euro angerichtet hatte.

Gegen den 16-Jährigen aus Birstein wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zudem werden gegen die 14 Personen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die geltenden Corona-Beschränkungen eingeleitet.

