Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 25.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Wattenheim: Unfall unter Drogen verursacht – kein Führerschein – Schreckschusswaffe sichergestellt

Wattenheim, Lochberg – 24.02.2021, 10:30 Uhr (ots) – Ein 40-Jähriger aus Wattenheim rangierte mit einem PKW auf einem Parkplatz im Bereich Lochberg. Hierbei stieß er gegen ein parkendes Fahrzeug. Der Verursacher war der Polizei bekannt, u.a. weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten auch drogentypische Auffälligkeiten fest (Zittern, Pupillen…). Ein Test schlug positiv auf Kokain an. Bei der Durchsuchung des PKW konnten Ampullen von Ersatzdrogen und eine Schreckschusswaffe gefunden werden, für die keine Erlaubnis vorlag. Die Blutprobe wurde auf der Dienststelle entnommen.

Deidesheim: Glimpflich ausgegangen…

Deidesheim (ots) – …ist am Mittwochnachmittag (24. Februar 2021, 13:40 Uhr) ein Unfall in der Weinstraße in Deidesheim zwischen einem Rad- und einem Autofahrer. Von Forst kommend in Richtung Ortsmitte fuhr ein 67-Jähriger Mann aus Bad-Dürkheim mit seinem Pedelec auf dem Gehweg, der nicht für Radfahrer freigegeben war, als aus der Seitenstraße, Im Oberen Grain, ein BMW-Fahrer in die Weinstraße einfahren wollte. Vermutlich ungebremst kollidierte der Radfahrer seitlich mit dem Auto und stürzte über die Haube. Obwohl er keinen Helm trug, kam er mit Schürfwunden und Prellungen davon. Durch die Wucht des Aufpralls brach die Fahrradgabel vom Lenker ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000,- EUR.

Haßloch: Kurz nicht aufgepasst…

Haßloch (ots) – …und einen Schaden von ca. 8.000,- EUR verursacht, hat eine junge Frau aus Neustadt am Mittwochnachmittag (24. Februar 2021, 14:45 Uhr) in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße. In Richtung Westrandstraße war die 26-Jährige unterwegs, als sie mit ihrem VW Touran zu weit nach rechts geriet, mit einem parkenden Polo kollidierte und diesen auf deinen BMW schob. Touran und Polo waren nicht mehr fahrbereit, für sie kam ein Abschleppdienst. Verletzte waren nicht zu beklagen.

Grünstadt: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet und leistet Widerstand

Grünstadt, Östlicher Graben -24.02.2021, 20:00 Uhr (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei über einen Kastenwagen, dessen Fahrer am IKEA in Mannheim bei „Rot“ über eine Ampel und auf der Autobahn in Schlangenlinien weiter fuhr. Eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim konnte das Fahrzeug kurz vor Grünstadt sichten. Beamte der PI Grünstadt verfolgten das Fahrzeug, nachdem es mit quietschenden Reifen durch den Polizeikreisel Richtung Innenstadt fuhr. Der Autofahrer wollte die Polizeifahrzeuge abschütteln, ließ seinen Kastenwagen dann vor einem Poller zur Fußgängerzone stehen und flüchtete zu Fuß. Er wurde von Beamten der Autobahnpolizei überwältigt und gefesselt. Auf der Dienststelle beleidigte er mehrere Beamte der PI Grünstadt u.a. als „Vollidioten“. Der Fahrer war offensichtlich alkoholisiert, verweigerte aber einen Alko-Test. Im Krankenhaus musste dann eine Blutprobe genommen werden. Hiergegen sperrte sich der 54-Jährige Grünstadter. Seinen Führerschein ist er erstmal los.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):