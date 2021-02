Stellen Sie sich vor: Sie gehen morgens aus dem Haus, kommen am Abend nach Hause, und Ihre Wohnung wurde durch einen Brand vollkommen zerstört. Möbel, Kleidung, Elektrogegenstände, Schmuck, Kinderspielzeug et cetera. Alles unbrauchbar. Es muss nicht immer gleich so dramatisch enden. Schon ein Wasserschaden, der durch eine defekte Wasserleitung oder gar durch ein Unwetter entstanden ist, kann ziemlich teuer werden. Auch Einbrecher können einen fatalen Schaden anrichten.

Fragen Sie sich jetzt: Kann ich alle Gegenstände von heute auf morgen wieder ersetzen? Die meisten von uns werden diese Frage höchstwahrscheinlich verneinen. Zählen Sie auch dazu? Nun, dann ist eine Hausratversicherung sinnvoll und erspart Ihnen bei einem Vorfall unnötige Ausgaben.

Was ist durch eine Hausratversicherung versichert?

Eine Hausratversicherung deckt den Wert sämtlicher beweglichen Gegenstände in einem Haushalt. Sie tritt unter anderem bei einem Brand, Einbruch, Wasserschäden oder bei Unwetterschäden wie Hagel und Sturm in Kraft. Somit erstattet die Hausratversicherung den Wiederbeschaffungswert des zerstörten Eigentums, dass Sie in derselben Qualität neu anschaffen können. Aber welche Gegenstände fallen genau unter die Kategorie Hausrat und sind versichert?

Einrichtungsgegenstände wie zum Beispiel Möbel, Teppiche, Bilder sowie Dekorationsgegenstände.

Gebrauchsgüter wie unter anderem Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Kleidungsstücke.

Konsumgüter wie Lebensmittel und Genussmittel.

Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck. Achtung: Hierfür existiert ein Grenzwert des versicherten Guts.

Um Ihr Eigentum zu versichern, haben Sie zwei Möglichkeiten. Einerseits können Sie den Wert Ihres Hausrats grob schätzen und pauschal eine Deckungssumme der Versicherung wählen. Andererseits ist ein detailliertes Erstellen einer Inventarliste möglich. Natürlich nimmt dies etwas mehr Zeit in Anspruch, ermöglicht Ihnen bei einem Schadensfall jedoch eine optimale Deckung. Der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall.

Versicherungsschutz – Umfang und ergänzende Versicherungen, die sinnvoll sind

Ganz gleich, ob Sie Eigentümer oder Mieter sind: Eine Haftpflichtversicherung schützt Ihren Besitz innerhalb der vier Wände. Der versicherte Schutz einer Hausratversicherung greift jedoch nicht nur für Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Auch Terrassen, Kellerräume, Anbauten sowie Garagen, die sich auf dem versicherten Grundstück befinden, sind bei einem Schadenfall mitversichert.

Wussten Sie: Anfallende Kosten, die durch Aufräumarbeiten, Reparaturen am Gebäude, Austausch von Wohnungsschlössern entstehen, fallen bei den meisten Versicherungen unter den Versicherungsschutz einer Haftpflichtversicherung. Sollte es aufgrund des entstandenen Schadens unmöglich sein, Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu bewohnen, werden die anfallenden Hotelkosten für einen gewissen Zeitraum von der Versicherung übernommen.

Auch für Eigentümer ist eine Haftpflichtversicherung wichtig. Sie ist die optimale Ergänzung zur Gebäudeversicherung, die bei Schäden am Gebäude aufkommt.

Haftet eine Haftpflichtversicherung auch im Ausland?

Sie reisen gern und möchten auch unterwegs abgesichert sein? Dann ist eine sogenannte Außenversicherung, die ein Vertragsbestandteil der Hausratversicherung ist, sinnvoll. Sie deckt alle Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die von der versicherten Person verursacht wurden, bis zu einer vereinbarten Deckungssumme ab.

Auch der Verlust von Gegenständen, die sich bereits vor Reiseantritt im Besitz der versicherten Person befanden und für einen gewissen Zeitraum im Ausland genutzt werden, sind versichert. Kommt es beispielsweise zu der unangenehmen Situation, dass Ihnen Ihre Fotokamera, ein Smartphone oder andere Wertgegenstände während der Urlaubsreise aus dem Auto oder der Ferienunterkunft gestohlen werden, so sind diese Gegenstände durch die Außenversicherung der Haftpflichtversicherung abgedeckt. Bei den meisten Versicherungen beträgt der versicherte Zeitraum drei Monate.

Wichtig: Bargeld oder sehr preiswerte Gegenstände werden von der Versicherung nur bis zu einem bestimmten Teil ersetzt. Möchten Sie auf Nummer sicher gehen, dann denken Sie über eine Erweiterung Ihres Versicherungsschutzes nach.

Was muss beim Abschluss einer Hausratversicherung beachtet werden?

Der Versicherungsmarkt ist voll von Angeboten. Da ist es manchmal gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten und die passende Versicherung für die eigenen Bedürfnisse herauszupicken. Wer möchte schon zu viel für eine Versicherung zahlen oder gar unterversichert sein und am Ende doch die meisten Schäden aus der eigenen Tasche begleichen.

Achten Sie auf Folgendes, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben:

Entspricht der Umfang der versicherten Schäden meinen Bedürfnissen?

Bin ich bei einem Schadenfall ausreichend durch die Versicherung abgedeckt, oder sollte ich eine Zusatzversicherung abschließen?

Bin ich auch im Ausland ausreichend versichert?

Wie sieht es mit dem Umfang der versicherten Kosten aus?

Fakt ist: Eine Hausratversicherung ist sinnvoll und deckt eine Vielzahl von Schäden ab. Nicht umsonst ist die Hausratversicherung neben der Haftpflichtversicherung einer der meistabgeschlossenen Versicherungen in Deutschland.