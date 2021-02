Baden-Württemberg ist immer eine Reise wert. Wer aber in der kleinen Kurstadt Baden-Baden ankommt, sucht entweder das Höchstmaß an Entspannung oder das Glück in den wunderschönen Hallen des Casinos. Das Casino Baden-Baden gehört aufgrund seiner einmaligen Architektur zu den Schönsten seiner Art.

Baden-Baden gilt besonders bei russischen oder französischen Touristen als beliebter Urlaubsort. Während die geografische Nähe einen spontanen Ausflug in die Stadt am Rande des Schwarzwaldes einfach und unkompliziert macht, sind die luxuriösen Shops und hochpreisigen Läden für russische Millionäre interessant. Kein Wunder, dass das Casino in Baden-Baden jährlich eine ausgewählte Klientel aus der ganzen Welt empfängt.

Für Hobby-Architekten ist das wundervolle Gebäude eine wahre Augenweide. Schon die Lage im Kurhaus, das 1824 von Friedrich Weinbrenner errichtet wurde, spricht für sich. Klassizismus und zeitloser Stil vereinen sich in den verschiedenen Räumen, die mit goldenen Farben und rotem Teppich das edle Ambiente abrunden. Der französische Einfluss ist unverkennbar: Vorbild für die Spielbank war das Schloss von Versailles, in dem der Sonnenkönig Louis XIV. residierte.

Vielfältiges Angebot

Das Casino Baden-Baden bittet seinen Gästen eine ganze Palette an Roulettetischen und Pokerrunden. Je nach Lust und Laune kann zwischen den einzelnen Stationen flaniert werden. Wer für einen Moment aussetzen will, findet an der Bar den passenden Drink zum Erfrischen.

Die beliebten Automatenspiele finden sich ebenfalls in den hohen Hallen wieder. An den Slotautomaten kann einzeln oder im System gespielt werden, was sich jeweils auf die Chancen eines Gewinns auswirkt. Während im Einzelspiel das Glück beim Spieler allein liegt, fließen die Einsätze der anderen Spieler beim Systemspiel in die Auszahlung mit ein. Somit erhöht sich die potenzielle Gewinnsumme. Digitale Anbieter wie Social Tournaments ermöglichen solche Spielmethoden ebenfalls und veranstalten kostenlose Slot-Turniere mit echten Preisen! Über einen gewissen Zeitraum werden alle Einsätze der teilnehmenden Slots getrackt und fließen in die Auswertung ein. Wer den höchsten Gewinn in Bezug auf seinen Einsatz gemacht hat, hat den Jackpot sicher.

Klasse und Stil

Um im Casino Baden-Baden an den Tischen Platz nehmen zu können, muss eine strikte Kleiderordnung eingehalten werden. Herren sind im Sakko, in Hemd und Krawatte sehr gern gesehen. Ist somit ein spontaner Besuch im Casino unmöglich? Nein, denn das Haus bietet einen besonderen Service an und verleiht Sakkos gegen ein kleines Entgelt. Damen sind in schwarzer Robe und zeitlosem Look willkommen. Im Gegensatz zu anderen Casinos, wo die Kleiderordnung je nach Uhrzeit variiert, gilt im Baden-Badener Haus eine durchgehende Pflicht.

Um auch Personen das Haus näherzubringen, die sich nicht für Roulette oder Poker interessieren, finden im Casino auch andere kulturelle Events statt. Vom Literaturfestival und internationale Lesungen bis zum Jazz Festival zeigt sich das Haus offen für alle Formen der Künste über die Nachrichten regional berichten!

Kulturinstanz, Begegnungsstätte und Zeitzeuge: Im Casino Baden-Baden kommen alle Aspekte eines denkwürdigen Gebäudes zusammen. Ob ein kurzer Tagesausflug oder ein romantisches Wochenende: Wer in Baden-Baden Halt macht, darf sich die Spielbank nicht entgehen lassen. So wunderschön wie sich deutsche Architekturkunst an diesem Ort präsentiert, wird das Gefühl des 19. Jahrhunderts wieder zum Leben erweckt. Selbst David und Victoria Beckham haben sich schon vom Zauber Baden-Badens überzeugt.