Brand in Friesenheim

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(JH) – Am 24.02.2021 um 15:17 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Carl-Bosch-Straße nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen bereits abgelöschten Brand im Sanitärbereich des Erdgeschosses vor.

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät hatte den Brand ausgelöst. Die Feuerwehr führte im Gebäude maschinelle Entrauchungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten durch. Beim Löschversuch wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide Personen wurden notärztlich und rettungsdienstlich versorgt und in umliegende Kliniken transportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 9 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, ein Notarzt und die Polizei.

PKW Einbrüche

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag 22.02.2021 auf Dienstag 23.02.2021 registrierte die Polizei insgesamt 3 PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet Ludwigshafen. Bei allen betroffene PKW wurden die Beifahrerscheibe eingeschlagen und Gegenstände (u.a. Handtaschen) aus dem Fahrzeuginnern entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Die Taten ereigneten sich in der Saarlandstraße, Ganghoferstraße und Pfarrer-Krebs-Straße.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots) – Am 23.02.2021 gegen 16:23 Uhr, kam es an der Abfahrt von der B37 in Richtung Bruchwiesenstraße zu einem Unfall. Ein 54-Jähriger hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen und der hinter ihm fahrende 30-Jährige war auf sein Auto aufgefahren. Der 54-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 22.02.2021 und Dienstag 23.02.2021 meldeten sich insgesamt 5 Senioren bei der Polizei, dass sie von Betrüger telefonisch kontaktiert wurden. Die betroffenen Personen im Alter von 66-83 Jahren reagierten alle vorbildlich und beendeten rechtzeitig die Gespräche. Bei allen Fällen gaben die Betrüger einen falschen Sachverhalt vor oder gaben sich als falsche Microsoft-Mitarbeiter oder falscher Enkel aus.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: – Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. – Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. – Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! – Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. – Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. – Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. – Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! – Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Unfallflucht dank aufmerksamen Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 22.02.2021 gegen 06:10 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Unfall in der Pfalzgrafenstraße und meldete dies der Polizei. Ein Autofahrer habe ein geparktes Auto gestreift und sei weggefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank des Zeugenhinweises konnte der Unfallverursacher ermittelt werden und der Besitzer des beschädigten Autos bleibt nicht auf seinem Schaden sitzen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.