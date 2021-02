17-jähriger Randalierer leistet Widerstand

Kleinniedesheim (ots) – In der Wormser Straße in Kleinniedesheim kam es am 23.02.2021 gegen 20:30 Uhr zu einer Widerstandshandlung gegenüber Polizeibeamten. Nachdem der minderjährige Beschuldigte bereits versuchte, dessen Vater zu schlagen, versuchte er dies auch mit einer Glasflasche gegen die Einsatzkräfte. Nachdem der Flaschenschlag unterbunden wurde, äußerte der 17-Jährige durchweg Beleidigungen. Während des Gerangels wurden sowohl der anschließend gefesselte Jugendliche als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Den Jugendlichen erwarten Anzeigen aufgrund der versuchten Körperverletzung gegen seinen Vater sowie aufgrund des Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung. Ob der Konsum von Alkohol zu der erheblichen Aggression führte, ist nicht bekannt.

Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt

Schifferstadt (ots) – Am späten Dienstagabend 23.02.2021 gegen 23:40 Uhr meldet eine Zeugin der Polizei, dass zwei männliche Personen die Fahrradständer am Südbahnhof mit Graffitis besprühen würden. Zwei Streifen machten sich sofort auf den Weg und konnten nach kurzer Absuche die beiden Tatverdächtigen in der Unterführung ausfindig machen. Als diese die Polizisten sahen, flohen sie, konnten aber eingeholt und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Spraydosen und Motivvorlagen. Außerdem waren an den Handflächen frische Farbrückstände vorhanden. Die beiden 21- und 23 -jährigen Männer räumten die Tat letztlich auch ein. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Da bei dem 23-Jährigen auch noch geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurden, kommt auf ihn noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.