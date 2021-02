Brand vom 20.02.2021

Frankenthal (ots) – Abschlußmeldung – Nach Abschluss der Ermittlungen steht ein technischer Defekt als Ursache des Brandes fest. Unklar ist, welche Kosten für die erneute Instandsetzung der Anlage anfallen werden. Je nachdem, auf welche Bereiche sich die Wiederherstellung erstreckt, beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 bis 100.000 Euro.

Am 20.02.2021 löste die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in Frankenthal-Petersau gegen 07:14 Uhr Alarm aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Kesselhaus fest. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Den ersten Ermittlungen nach entzündete sich Thermalöl. Anzeichen auf einen strafrechtlichen Hintergrund konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zu Personenschäden kam es nicht.

Städtisches Krankenhaus – Verkehrsunfallflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 23.02.2021 befand sich im Zeitraum von 07:30-21:00 Uhr der blaue PKW Citroen auf dem Mitarbeiterparkplatz des städtischen Krankenhauses in der Elsa-Brändström-Straße in Frankenthal. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidiert ein unbekannter Unfallverursacher mit dem hinteren Kotflügel des Citroen und beschädigt diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Anschließend entfernt sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

