Einbruch in PKW – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Ein unbekannter Täter konnte am Dienstagabend 23.02.2021 gegen 21:15 Uhr in der Daimlerstraße dabei beobachtet werden wie er eine Scheibe eines PKW einschlug und aus dem Innenraum Diebesgut im Wert von ca. 70 EUR entwendete. Im Anschluss gelang dem Mann die Flucht zu Fuß.

Wer hat am Dienstag im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 21:15 Uhr eine männliche Person, ca. 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, schwarze kurze Haare und schmaler Statur im Bereich der Daimlerstraße beobachtet, die verdächtig erschien.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Drogenfund bei Personenkontrolle

Speyer (ots) – Eine geringe Menge an Cannabis fanden die Polizeibeamten am Dienstagabend 23.02.2021 um 18:20 Uhr bei einem 23-Jährigen, der im rückwärtig gelegenen Park der Stadthalle einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den jungen Mann ein Strafverfahren in Bezug auf den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Leicht verletzt wurde am Dienstagmittag 23.02.2021 um 13:50 Uhr ein 73-jähriger Radfahrer, als dieser die Industriestraße queren wollte. Zur gleichen Zeit verließ ein 33-jähriger PKW Fahrer das gegenüberliegende Tankstellengelände und bog nach links in Richtung Heinkelstraße ab.

Auf der Fahrbahnmitte kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, wodurch dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca.700 EUR.