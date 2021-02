Groß-Gerau

Trio bedroht und erpresst 15-Jährigen – Folge: 1x Fußfessel, 2x U-Haft

Riedstadt/Groß-Rohrheim (ots) – Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntagnachmittag 21.02.2021 von drei, 14-16 jährigen Jugendlichen, am Bahnhof Groß-Rohrheim aufgefordert, 300 Euro herauszugeben. Als der 15-Jährige entgegnete nicht so viel Geld zu besitzen, wurde er unter Androhung von Gewalt gezwungen, mit dem Trio in der Bahn nach Goddelau zu fahren. Laut seinen Aussagen zeigten ihm die jungen Männer Messer vor.

Nach etwa zwei Stunden ließen sie den 15-Jährigen schlussendlich wieder seiner Wege gehen. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnte die Identität des Trios geklärt werden. Es ergaben sich neben des Verdachts der Nötigung und der versuchten räuberischen Erpressung zudem Hinweise darauf, dass die 3 Jugendlichen illegal mit Betäubungsmitteln handeln.

Alle 3 wurden daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen alle Haftbefehle erließ. Der 14-Jährige und einer der 16 Jahre alten Männer wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den zweiten 16-Jährigen, wurde unter der Auflage eine Fußfessel zu tragen, außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zu den weiteren Hintergründen des Sachverhalts dauern derweil an.

16-Jährige mehrfach vom selben Täter belästigt – Vorläufige Festnahme

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 32-jähriger Mann soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in den vergangenen Tagen mehrfach im Bereich einer Bushaltestelle in der Frankfurter Straße vor einer 16-Jährigen entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt haben. Am Dienstagmorgen 23.02.2021 erschien der 32-Jährige erneut an der Örtlichkeit.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen zu verantworten haben.

55 Plomben Marihuana in der Tüte

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zivilbeamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf kontrollierten am Dienstagabend (23.02.) im Tieffurthweg einen 18 Jahre alten Mann, der von den Polizisten zuvor dabei beobachtet wurde, wie er kurzzeitig in einem Gebüsch verschwand.

In seiner mitgeführten Tüte fanden die Ordnungshüter anschließend 55 in Plomben verpacktes Marihuana, mit einem Gewicht von insgesamt rund 90 Gramm. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Der 18-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung seines Zimmers mit einem Rauschgiftspürhund förderte später keine weiteren Drogen mehr zutage. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall mit verletztem Rennradfahrer

Trebur-Geinsheim (ots) – Am Dienstag (23.02.), kam es um 09:40 Uhr im Kreuzungsbereich L3012 / K161 (“Mitsubishi-Kreuzung”) zum Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einem Autofahrer. Bei der Kollision wurde der Rennradfahrer verletzt und anschließend durch einen alarmierten Rettungswagen, in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der unter Schock stehende Autofahrer, konnte nach kurzer Betreuung vor Ort entlassen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1.300 Euro.

Seniorin mit Anlagebetrug um mehr als 1 Mio. Euro gebracht

Kreis Groß-Gerau (ots) – Eine Seniorin aus dem Kreis Groß-Gerau wurde von dreisten Betrügern nach derzeitigem Ermittlungsstand um mehr als eine Million Euro gebracht.

Die Frau wollte ihr Vermögen aus einem Hausverkauf gewinnbringend anlegen und stieß bei ihrer Auswahl an Angeboten auf eine Bitcoin-Werbung. Über ein Internetportal nahm die Frau anschließend Kontakt auf. Bereits im Jahr 2019 begann sie mit der Einzahlung von hohen Geldbeträgen. Die Betrüger bauten mit häufigen Telefonaten eine Art Beziehung zu der Seniorin auf und veranlassten sie letztendlich zu weiteren Überweisungen von insgesamt fast einer Million Euro auf verschiedene, teils ausländische Konten.

Als sie ihr Geld wieder zurückhaben wollte, musste sie, angeblich zur Abwendung von Steuern und Gebühren, weitere Einzahlungen vornehmen und sollte gar 90.000 Euro überweisen, um die Hälfte ihrer Einzahlungen zurück zu bekommen. Alle ihr Bemühungen wieder an ihr eingezahltes Geld zu gelangen, schlugen bislang fehl. Die Frau erstattete daraufhin nun Anzeige bei den Beamten des Rüsselsheimer Betrugskommissariats K 23.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Erfolgsaussichten, dass die Frau jemals wieder an ihr Geld kommt, werden von den Ermittlern als äußerst gering eingeschätzt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Traumhafte Renditen können einen Warnsignal sein. Wer auf der Suche nach einer lukrativen Kapitalanlage ist, sollte sich nicht von Gier leiten lassen und gerade bei der Aussicht auf angeblich hohe Gewinne vorsichtig sein. Denn dahinter können Anlagebetrüger stecken, die mit dem Versprechen auf traumhafte Gewinne, beispielsweise hohe Zinsen, an das Geld leichtgläubiger Anleger wollen. Dabei kommt ihnen die für Laien oft undurchsichtige Komplexität der angebotenen Finanzprodukte entgegen, aber auch die angesichts traumhafter Renditen fehlende Vorsicht potenzieller Anleger.

Tipps der Polizei:

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen zeigen.

Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen.

Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach.

Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition. Bestimmte Produkte (z.B. Inhaberschuldverschreibungen) sind beispielsweise nicht über einen so genannten Einlagensicherungsfonds abgesichert – das heißt, bei einer Insolvenz des ausgebenden Unternehmens sind diese Gelder verloren.

Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.

Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen.

Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere “Siegel”) sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.

Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als “Limited” (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Darmstadt

Straßenraub – Trio bedroht Jugendliche mit Messer ?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Unter Vorhalt eines Klappmessers mit rotem Griff und der Androhung von Gewalt haben 3 noch unbekannte Täter am Dienstagabend (23.2.) drei 14 und 15-Jährige auf einem Kinderspielplatz in der Lagerstraße aufgefordert, die Taschen zu leeren. Gegen 20.50 Uhr war das kriminelle Trio mit ihrer noch unbekannten weiblichen Begleitung an die Jugendlichen herangetreten und hatte mit der Forderung, Wertgegenstände herauszugeben, die Taschen der Bedrohten geleert.

Sie erbeuteten zwei Paar Air-Pods, eine “Lacoste”-Weste, eine silberne Kette sowie eine geringe Summe Bargeld, bevor sie die Flucht in Richtung Reuterallee antraten. Eine sofort nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Die Täter wurden als etwa 15-16 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Einer der Flüchtenden, der auch das Klappmesser gehalten haben soll, trug zum Zeitpunkt der Tat eine helle Jeans. Das noch unbekannte Mädchen hatte schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K35) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat beziehungsweise Hinweisgeber, die sachdienliche Informationen zu den Identitäten der Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Kriminalbeamten gegeben.

Trickdiebe bestehlen 43-Jährige auf Supermarktparkplatz / 63-Jähriger festgenommen / Komplize flüchtet

Darmstadt (ots) – Ein 63 Jahre alter Mann und sein noch unbekannter Komplize haben am Dienstag (23.2.) ihr Unwesen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leydheckerstraße getrieben und eine 43-jährige Kundin des Geschäftes bestohlen. Während der 63- Jährige gegen 11 Ihr die Frau an ihrem Auto ansprach und in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein noch unbekannter Begleiter offenbar die Gelegenheit, näherte sich seitlich dem Auto, öffnete die Tür und schnappte sich die EC-Karte aus der Geldbörse.

Dabei konnte er von weiteren Kunden beobachtet werden, die durch lautes Rufen auf den Dieb aufmerksam machten und ihn damit ihn die Flucht schlugen. Hierauf versuchte auch der 63-Jährige sich zügig zu entfernen. Glücklicherweise konnte er von hinzueilenden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Derzeit gehen die Beamten von einer arbeitsteiligen Handlung der beiden Männer aus und haben in diesem Zusammenhang ein Verfahren wegen des Verdachts des Trickdiebstahls eingeleitet.

Die Beamten des Kommissariats 24 sind mit dem Fall betraut und nehmen unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise zu dem noch unbekannten Komplizen entgegen.

Unbekannter entblößt sich im Schreberweg – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat sich am Dienstag (23.2.) gegen 11 Uhr auf einer Grünfläche nahe der Bahnüberführung im Schreberweg gegenüber einer Fahrradfahrerin mit entblößtem Unterleib gezeigt. Als sich zwei weitere Fahrradfahrerinnen näherten, ließ der Exhibitionist von seiner Handlung ab und entfernte sich in Richtung Maulbeerallee.

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des noch Unbekannten geben können.

Täterbeschreibung:

Er wurde auf etwa 50 Jahre alt geschätzt, hatte eine schlanke Statur und trug zum Zeitpunkt seiner Handlung eine Regenjacke in der Farbe Lila, Boxershorts und eine Basecap.

Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

VW Bus und Audi im Visier Krimineller – Täter bauen Bordelektronik aus

Darmstadt (ots) – Gleich zwei Autos sind in der Nacht zum Mittwoch (23.-24.2.) in das Visier von noch unbekannten Kriminellen geraten.

In der Moltkestraße hatten es die Täter auf einen geparkten Audi abgesehen. Sie verschafften sich Zugang zum Innenraum und bauten dort die Bordelektronik aus. Und auch aus einem im Alfred-Messel-Weg geparkten VW Bus entwendeten die Täter das Infotainmentsystem inklusive Navigationsgerät. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mit beiden Fällen ist die Darmstädter Kripo (K21/22) betraut und hat Verfahren wegen der besonders schweren Diebstahlsdelikte eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Abstandsmessung auf A 5 – Bei 157 km/h nur 9 Meter zum Vordermann

Darmstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten am 4. Februar Abstandskontrollen auf der A 5, zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz durch. In einem Zeitraum von 90 Minuten wurden von den Ordnungshütern insgesamt 108 Abstandsverstöße festgestellt.

Ein Abstandsverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird. Da sich solche Verstöße immer im Bußgeldbereich befinden, hat dies auch Punkte in Flensburg zur Folge.

Für 9 Verkehrsteilnehmer bedeutet dies sogar, dass sie demnächst für einen Monat ihren Führerschein abgeben müssen, weil sie den Sicherheitsabstand erheblich unterschritten haben. Eine erhebliche Unterschreitung liegt vor, wenn der Abstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes oder noch weniger beträgt. Zudem erwartet diese Verkehrsteilnehmer ein Bußgeld von mindestens 160 Euro und zwei Punkte.

Besonders negativ aufgefallen war ein Wagenlenker, der bei einer Geschwindigkeit von 157 km/h gerade einmal einen Abstand von 9 Metern zu seinem Vordermann einhielt. Ihm drohen nun 320 Euro Bußgeld, mindestens zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte.

In rund einem Viertel der festgestellten Verstöße müssen sich Brummifahrer verantworten, die den für sie vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern nicht einhielten. Der Fahrer eines Sattelzugs hielt in diesem Zusammenhang lediglich einen Abstand von 20 Metern zu seinem vorausfahrenden Kollegen ein.

Mangelnder Sicherheitsabstand ist eine der Hauptursachen für teils schwere Verkehrsunfälle. Die Kontrollen auf den südhessischen Autobahnen werden deshalb fortgesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Streit um geparktes Auto eskaliert

Rüsselsheim (ots) – Am Dienstagabend 23.02.2021 wurden um kurz nach 18.00 Uhr durch Anwohner Schüsse auf einem Parkplatz im Rugbyring gemeldet. Mehrere Funkwagen wurden sofort in diesen Bereich geschickt. Vor Ort konnte ein 33-jähriger Rüsselsheimer angetroffen werden. Dieser gab an, dass eine ihm unbekannte männliche Person mit einer Waffe in sein Gesicht geschossen hätte. Er wurde durch die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte erstversorgt und danach in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Eine knappe halbe Stunde später stellte sich der Schütze, ein 32-jähriger Rüsselsheimer, selbständig auf der Polizeistation. Er gab an, im Rahmen der Auseinandersetzung durch seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen worden zu sein und sich daraufhin mit einer Schreckschusswaffe zur Wehr gesetzt zu haben. Beide Personen wurden leicht verletzt. Gegen sie wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Autoanhänger gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Zimmern (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (21.2.) und Dienstag (23.2.) hatten es Kriminelle auf einen Autoanhänger des Herstellers “Neptun” in der Chemnitzer Straße abgesehen. Dort war das Gefährt, an welchem zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen DI-MB 3407 angebracht war, auf dem Parkplatz eines Privatgrundstückes abgestellt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg hat ein Verfahren eingeleitet, sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots) – Am Montag 22.02.21 gegen 16:50 Uhr kam es auf der A 67 zwischen den Anschlussstellen Büttelborn und DA-Stadtmitte/Griesheim, in dem dortigen Baustellenbereich, zu einem Verkehrsunfall in welchem ein Kraftomnibus mit Anhänger und ein Daimler-Benz Coupe beteiligt waren.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei die Fahrerin/den Fahrer des hellfarbenen Daimler-Benz Coupe mit DA-Kennzeichen. Das Fahrzeug soll im Heckbereich auffällig schwarze “Streifen” haben. Näheres ist bisher nicht bekannt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Darmstadt, Tel: 06151/87560.

Kreis Bergstraße

Weißer VW Transporter gestohlen

Bensheim (ots) – Der Firmentransporter einer Metzgerei wurde am Dienstagabend (23.2.) zwischen 18.45 Uhr und 22 Uhr im Unteren Grabengäßchen gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mitarbeiter, der zuletzt mit dem Wagen unterwegs war, den Schlüssel im Transporter liegengelassen.

Unbekannte haben diesen Umstand wohl ausgenutzt und sind mit dem weißen VW Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen HP-CA 175 weggefahren.

Wer Hinweise, insbesondere zu dem aktuellen Standort des Transporters, geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

