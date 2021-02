Marburg: 13-Jähriger begeht eine Reihe von Straftaten

(ots) – Die Liste der Fehler des 13-Jährigen ist lang. Sie endet mit dem Fahren eines Rollers ohne Helm über die B62. Bei der Kontrolle kommen reihenweise Straftaten zu Tage. Als der Junge am Dienstag 23.02.2021 gegen 13:20 Uhr, die bevorstehende Kontrolle durch eine Streife des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf registrierte, unternahm er einen kurzen wie erfolglosen Fluchtversuch.

Nach wenigen Metern fuhr er sich in der feuchten Lahnwiese fest und kam nicht mehr weg. Als sich herausstellte, dass der Fahrer erst 13 Jahren alt ist, war auch klar, dass er weder eine Prüfbescheinigung noch den für den benutzten Roller, ein Kleinkraftrad, notwendigen Führerschein hat.

Der Roller machte optisch einen guten Eindruck. Es stellte sich aber heraus, dass einiges nicht stimmt. Der ursprünglich dunkelblaue Roller war jetzt rot. Montiert war ein Kennzeichen, mit der derzeit gültigen Farbe. Dabei handelte es sich aber um ein altes, für ein anderes Fahrzeug ausgegebenes Kennzeichen aus dem vorangegangenen Gültigkeitszyklus.

Im Zündschloss des Rollers steckte ein Schlüssel und auch sonst gab es keine Anhaltspunkte wie z.B. kurzgeschlossene Kabel, die auf einen Diebstahl des Gefährts hindeuteten. Die Überprüfung ergab dann jedoch, dass der Roller bereits im August des letzten Jahres in Wetter gestohlen wurde.

Nach anfänglich hartnäckigem Leugnen brach das Lügenkonstrukt des Jungen in sich zusammen und er räumte den Diebstahl und die Umbaumaßnahmen ein. Die Polizei übergab den Sprößling seinem Vater und den Roller seiner Besitzerin, die sich sehr darüber freute, das Erbstück ihres verstorbenen Mannes zurückzuerhalten, auch wenn sie es wegen der Veränderungen nicht wiedererkannt hätte.

Ostkreis: 3 x Stadtallendorf – 1 x Kirchhain

(ots) – Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel finden ebenso wie die Polizeikontrollen keinesfalls nur am Abend oder in der Nacht oder am Wochenende statt. Die Polizei kontrolliert auch tagsüber und es sitzen auch über den Tag verteilt Fahrer hinterm Steuer, obwohl sie unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss stehen.

Am Dienstag 23.02.2021 waren es in Stadtallendorf 3 Fahrer und in Kirchhain einer. Schon um 10 Uhr endete die Autofahrt für einen 22-Jährigen, nachdem der Drogentest auf THC reagierte. Der Anhaltegrund war eigentlich der nicht angelegte Sicherheitsgurt. Das gleiche Testergebnis erreichten um 11.40 Uhr und um 13.45 Uhr jeweils 38-jährige Autofahrer.

Auf Amphetamine und Kokain reagierte dann um 14.35 Uhr der Drogentest eines 37 Jahre alten Mannes. Neben der Untersagung der Weiterfahrt veranlasste die Polizei bei allen vier Männern die notwendigen Blutproben.

Marburg: Schlägerei auf dem Parkplatz

(ots) – Am Dienstag 23. Februar 2021 um kurz nach 14.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Neuen Kasseler Straße zu einer Auseinandersetzung mit mehreren z.T. polizeibekannten Beteiligten. Die Ermittlungen zu den Geschehensabläufen und einzelnen Tatbeteiligungen dauern an.

Nach bisherigem Wissen mussten die Verletzungen eines 35-Jährigen im Krankenhaus versorgt werden. Etwaige Zeugen, die sich bislang nicht bei der Polizei meldeten werden gebeten, das nachzuholen. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg: Autodach demoliert

(ots) – Von Freitag auf Samstag 20. Februar 2021 zwischen 21 und 13 Uhr, demolierte ein noch unbekannter Täter das Dach eines schwarz/weißen BMW Mini. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Die Spuren deuten auf ein mutwilliges Draufschlagen mit einem nicht bekannten Gegenstand.

Der Wagen parkte zur Tatzeit in der Straße Auf dem Römer. Sachdienliche Hinweise dazu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg: Mit Wucht in die Leitplanke – Folgeunfälle durch Trümmerteile

(ots) – In der Nacht zum Mittwoch 24. Februar 2021 gegen 02.30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der B3 zwischen dem Cölber Dreieck und der Anschlussstelle Cölbe/Wehrda. Ob der Wagen bereits vor dem Unfall in die falsche Richtung unterwegs war oder eventuell im Anschluss nach einer unfallbedingten Drehung entgegen der Fahrtrichtung bis auf die B 62 fuhr, ist derzeit nicht bekannt. Die Trümmerteile des VW Passat Kombi lagen auf der Strecke von Kirchhain nach Marburg, ca. 150 Meter vor dem auf der anderen Seite liegenden Parkplatz Kupferschmiede.

Der Pkw krachte offenbar mit Vehemenz in die Leitplanke, was u.a. zum Verlust der Stoßstange führte. Der Fahrer, ein 29 Jahre alter Mann, schaffte es trotz des erlittenen Totalschadens noch bis auf die Bundestraße 62 und stellte das Wrack dann zwischen dem Cölber Dreieck und Göttingen am Straßenrand ab. Er selbst blieb unverletzt.

Nach bisherigen Informationen fuhren auf der Autobahn noch Autos über die Trümmerteile. Die Straßen waren nach dem Abschleppen und Reinigen erst gegen 04 Uhr wieder frei. Die Unfallursache steht nicht fest. Etwaige Unfallzeugen oder bislang der Polizei noch weitere Unfallopfer durch Überfahren der Trümmerteile werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lohra – Mülltonne brannte

Ein Zeuge erkannte und meldete in der Nacht zum Mittwoch, 24. Februar, um etwa 02 Uhr, in der Konrad-Becker-Straße Ecke Schwimmbadstraße eine brennende Mülltonne. Die Biomülltonne verbrannte. Ein weiterer Schaden entstand nicht. Die Brandursache ist unbekannt.

Dreihausen – BMW Kombi verkratzt

Zwischen 12 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am folgenden Dienstag, 23. Februar, entstand an einem weißen BMW Kombi ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Nordecker Weg. Die Heckklappe wurde verkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Einbruch am Dienstag um 18 Uhr

Nach der Auswertung der Technik steht fest, dass unbekannte Täter am Dienstag, 23. Februar, um 18.02 Uhr die Eingangstür zum Heizgebäude in der Leipziger Straße aufgebrochen haben. Art und Umfang des gestohlenen Werkzeugs steht noch nicht fest.

Die Kripo ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht in der Wilhelmstraße – Beim Vorbeifahren gestreift

Nach den Spuren streifte ein vorbeifahrendes Auto den ordnungsgemäß geparkten weißen Renault Clio und verursachte am linken Außenspiegel einen Schaden von mindestens 500 Euro. Der Clio parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 23. Februar, zwischen 10 und 11 Uhr vor dem Anwesen Wilhelmstraße 49.

Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen FahrerIn. Meldungen über entsprechende Beobachtungen bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

