Goldringe und Akkordeon aus Wohnhaus gestohlen

Spangenberg (ots) – 20.02.2021, 14:30 Uhr bis 23.02.2021, 10:00 Uhr – In der Zeit von Samstagnachmittag 20.02.2021 bis Dienstagvormittag 23.02.2021 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Untergasse ein. Sie stahlen zwei goldene Ringe und ein defektes Akkordeon. Die Täter brachen eine Kellertür auf und gelangten hierdurch in das Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räume und stahlen die Ringe und das Akkordeon.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 oder die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Versucht Automat aufzubrechen

Neukirchen (ots) – 23.02.2021, 00:00 Uhr bis 23.02.2021, 01:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten unbekannte Täter bei den Versuch einen Automaten an einem Wohnhaus in der Untergasse aufzubrechen.

Die Täter hatten in der Nacht zu Dienstag erfolglos versucht mit Werkzeugen einen Zigarettenautomaten an der Wand eines Wohnhauses aufzubrechen. Der Hauseigentümer hatte in der Nacht Geräusche gehört und am Morgen den Schaden am Automaten bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

