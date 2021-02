Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt – Frau mit Hund als Zeugin gesucht

Lohfelden (ots) – Nach dem Raubüberfall auf den Discounter, der sich am Dienstagabend 23.02.2021 in der Kasseler Straße in Lohfelden ereignete, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nun eine wichtige Zeugin.

Wie sich bei den bisherigen Befragungen von Zeugen herausstellte, war den beiden bislang unbekannten Tätern auf ihrer Flucht vermutlich eine Frau mit Hund in der Brunnenstraße entgegengekommen. Diese Frau könnte eine wichtige Zeugin sein und wird dringend gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Der Raub auf den Discounter in der Kasseler Straße hatte sich kurz vor Schließung des Geschäfts gegen 20 Uhr ereignet. Unter Vorhalt eines Messers erzwangen die beiden unbekannten Täter von der Kassiererin die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse und flüchteten anschließend aus dem Discounter in Richtung Wahlebach.

Ein Zeuge hatte die mutmaßlichen Räuber bei der weiteren Flucht gesehen, die zu Fuß von der Kasseler Straße in die Brunnenstraße führte. Dort war den beiden Tätern offenbar die Frau mit dem Hund begegnet, von der leider keine nähere Beschreibung vorliegt.

Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt – Polizei bittet um Hinweise

Lohfelden (ots) – Am Dienstagabend 23.02.2021 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf eine Filiale eines Lebensmitteldiscounters in Lohfelden. Wie die Beamten des Polizeireviers Ost in Kassel berichten, betraten gegen 20:00 Uhr zwei männliche Personen den Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße und trafen im Kassenbereich auf den Marktleiter sowie die Kassiererin. Dieses waren gerade im Begriff das Geschäft zu schließen. Kunden befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Markt.

Unter Vorhalt eines Messers zwangen die Täter die Kassiererin, die Kassenschublade zu öffnen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Kassierin händigte den Tätern daraufhin sowohl Schein- als auch Münzgeld in derzeit noch unbekannter Höhe aus, welche die Räuber in einen mitgebrachten Rucksack verstauten. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht zu Fuß in Richtung Wahlebach und von dort in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 170-175cm groß, sehr schlank, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach deutsch ohne Akzent, dunkle Jacke mit Kapuze, medizinische Mund-Nasenbedeckung, bewaffnet mit Messer.

Täter 2: männlich, ca. 180-185cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, ebenfalls bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke, medizinische Mund-Nasenbedeckung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung aller Kasseler Polizeireviere verlief bislang leider ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Kassel unter 0561/910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Schild von Waschanlage umgefahren und geflüchtet

Baunatal (ots) – 4.000 Euro Schaden sind das Ergebnis einer vermutlich gescheiterten Fahrzeugwäsche bei einer Tankstelle in der Langenbergstraße in Baunatal am vergangenen Wochenende. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug offenbar ein Wendemanöver durchgeführt und war dabei gegen das große blaue Schild mit der Aufschrift “Superwash” gefahren. Das beleuchtete Schild wurde dabei beschädigt sowie einer der beiden einbetonierten Pfosten aus der Erde gerissen und umgeknickt.

Der Fahrer, der “Superwash” zu Fall gebracht hatte, setzte seine Fahrt jedoch trotz der angerichteten 4.000 Euro Schaden unbeirrt fort. Ob er seinen Wagen anschließend noch in der Waschanlage säuberte, ist nicht bekannt. Die Tatzeit der Unfallflucht lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, eingrenzen.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei betraut. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

