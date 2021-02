Kassel: Bisse, Schläge und Flaschenwürfe – Angriffe auf Polizeistreifen

Kassel-Nord (ots) – Gleich 2x wurden Polizeibeamte am Dienstagabend 23.02.2021, unabhängig voneinander, bei Einsätzen in der Kasseler Nordstadt angegriffen. Nachdem sich zunächst ein erheblich alkoholisierter 18-Jähriger am Holländischen Platz gegen die Mitnahme in die Ausnüchterungszelle gewehrt hatte und dabei 2 Polizisten leicht verletzte, wurde eine Streife des Polizeireviers Nord wenige Stunden später bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in der Friedrich-Wöhler-Straße aus einer Gruppe heraus mit Flaschen beworfen. Getroffen oder verletzt wurden die Polizisten hierbei aber glücklicherweise nicht.

Betrunkener 18-Jähriger verletzt Polizisten am “Hopla”

Zu dem Angriff auf die Streife des Polizeireviers Mitte kam es gegen 18 Uhr bei einer Personenkontrolle am Holländischen Platz. Hierbei geriet der aggressive und erheblich alkoholisierte 18-Jährige, der zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, vollkommen außer Rand und Band, indem er die Beamten attackierte.

Einen der beiden Polizisten biss er sogar in die Hand, sodass es ihm gelang, sich loszureißen und zu flüchten. Eine Fahndung nach dem Mann verlief zwar ohne Erfolg, allerdings war der 18-Jährige aus Kassel den Polizisten bereits bekannt, weshalb er sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten muss. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

26-jähriger Bulgare stachelt 20-köpfige Gruppe in der Friedrich-Wöhler-Straße an

Gegen 23 Uhr kam es zum Einsatz der Beamten des Vellmarer Polizeireviers wegen der Ruhestörung. Zuvor hatten sich Beschwerden von Anwohnern über Lärm durch mehrere feiernde Männer in der Friedrich-Wöhler-Straße im Bereich des Treppenaufgangs zur Holländischen Straße gehäuft.

Die eingesetzte Streife traf dann vor Ort auf eine etwa 20-köpfige Gruppe Männer, die dort ein Lagerfeuer entzündet hatte, Alkohol konsumierte und lautstark grölte. Auf Ansprache der Polizisten rannten einige Männer davon, während ein in Kassel wohnender 26-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit den Rest der Gruppe in seiner Landessprache anzustacheln schien.

Kurz darauf kam es während der äußerst aggressiven und aufgeheizten Stimmung zu den Flaschenwürfen, die die Polizisten knapp verfehlten. Mithilfe zahlreicher hinzugeeilter Streifen konnten schließlich 5 Männer im Alter von 19, 26, 29 und 32 Jahren vorläufig festgenommen werden.

Der zuvor bereits aufgefallene “Rädelsführer” setzte sich gegen die Festnahme erheblich zur Wehr, sodass die Polizisten gegen die Angriffe des aggressiven Mannes den Schlagstock einsetzten mussten. Da ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen 2,1 Promille ergab, wurde ihm von einem Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen gegen die Männer ein. Die Ermittlungen dauern an.

49-Jährige stürzt und wird durch anfahrenden Sattelzug schwer verletzt

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Dienstagmorgen 23.02.2021 ist eine Fußgängerin bei einem Unfall auf der Leipziger Straße schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau auf die Straße gefallen und von dem hochstehenden Reifen an der Liftachse eines anfahrenden Sattelzuges überrollt worden. Rettungskräfte brachten die 49-Jährige aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr war nach erster Einschätzung offenbar nicht völlig auszuschließen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 8:20 Uhr auf der Leipziger Straße, im Bereich der Haltestelle “Sandershäuser Straße”. Der aus Staufenberg stammende 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges war stadtauswärts unterwegs und hatte mit seinem Fahrzeug an der roten Linksabbiegerampel in Richtung Sanderhäuser Straße angehalten. Die 49-Jährige überquerte zur gleichen Zeit die stadtauswärts führende Fahrbahn vom Gehweg kommend in Richtung der Haltestelle in der Mitte der Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rutschte sie an der Haltestelle offenbar von der Bordsteinkante ab und fiel in dem Bereich, wo der Sattelauflieger noch am Warten war, auf die Fahrbahn. Dieser fuhr jedoch im nächsten Augenblick an, da die Ampel auf Grün geschaltet hatte. Dabei wurde die 49-Jährige von dem etwa ein Dutzend Zentimeter über dem Erdboden stehenden Reifen der Liftachse überrollt und schwer verletzt.

Während der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme, die bis kurz vor 10 Uhr andauerte, kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Leipziger Straße stadtauswärts.

Lkw-Auffahrunfall auf Lilienthalstraße – Zwei Verletzte und rund 200.000 Euro Schaden

Kassel-Bettenhausen (ots) – Bei einem Auffahrunfall zweier Lkw sind am Mittwochmorgen 24.02.2021 in der Lilienthalstraße die Fahrer beider Fahrzeuge verletzt worden. Während der 62-jährige Fahrer des vorausfahrenden Lkw nur leichte Verletzungen erlitt und nach ambulanter Behandlung durch die Rettungskräfte wieder entlassen werden konnte, musste der andere Mann schwer verletzt in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 58-jährigen Fahrer einer slowakischen Spedition bestand der Verdacht, dass er akute gesundheitliche Probleme hatte, die letztlich auch zu dem Auffahrunfall geführt haben dürften.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost zum Hergang berichten, waren beide Lkw auf der Lilienthalstraße in Richtung Ochshäuser Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 94 war es dann gegen 7:15 Uhr zu dem Auffahrunfall gekommen, wobei der 58-Jährige mit seinem Sattelzug auf den vorausfahrenden Kipper aufgefahren war. Dabei wurde die Sattelzugmaschine im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Sattelzug musste abgeschleppt und ausgelaufene Betriebsstoffe durch das Bergungsunternehmen beseitigt werden. Auch an dem anderen Lkw war ein Schaden entstanden. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Bedingt durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Lilienthalstraße im Bereich der Unfallstelle bis etwa 9:20 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Diebe stehlen sieben Katalysatoren von abgestellten Gebrauchtwagen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Dienstagnachmittag 23.02.2021 meldete sich ein Gebrauchtwagenhändler aus der Leipziger Straße in Kassel und teilte den Diebstahl von Katalysatoren an sieben Pkw verschiedener Hersteller mit. Die erbeuteten Teile hatten einen Wert von ca. 3.000 Euro. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die am Tatort nahe der Haltestelle “Lindenberg” eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatten die Täter sieben auf dem Gelände abgestellte Gebrauchtwagen angegangen, die Verbindungsstücke der Abgasanlagen durchtrennt und jeweils die Katalysatoren entwendet.

Der dadurch entstandene Schaden an den Pkw beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmittag, 13 Uhr. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Verkehrskontrollen durch Revier Süd-West – Drei zu schnelle Fahrer erwartet Fahrverbot

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte des Polizeireviers Süd-West in der vergangenen Nacht eine Verkehrskontrolle auf der Druseltalstraße/Höhe der Frankenstraße durch. Dabei überprüften die Polizisten mit einem Laserhandmessgerät auch die Geschwindigkeit der stadteinwärts fahrenden Verkehrsteilnehmer.

Zwischen 22:00 und 23:40 Uhr passierten 58 Fahrzeuge die Messstelle. 14 der Fahrer überschritten dabei die dort erlaubten 50 km/h, sodass sie von den Beamten in der Folge in die Kontrollstelle gewinkt wurden. Bei drei Kasseler Autos hatte das Messgerät so hohe Geschwindigkeiten angezeigt, dass die Fahrer nun mit einem Fahrverbot, zwei Punkten in “Flensburg” sowie 160 Euro Bußgeld rechnen müssen:

Ein Ford Focus war gegen 22:30 Uhr mit 87 km/h gemessen worden, gegen 23:20 Uhr fuhr ein VW Bora 84 km/h und um 23:40 Uhr war ein 4er BMW mit Tempo 83 unterwegs.

Ein weiterer Autofahrer, der mit einem 5er BMW gegen 22:15 Uhr mit 74 km/h gestoppt wurde, muss sich auf einen Bußgeldbescheid über 80 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister einstellen.

