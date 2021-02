Auto zerkratzt

Lauterbach – Zwischen Sonntag (21.02.) und Dienstag (23.02.) zerkratzen Unbekannte in der Lindenstraße den Lack eines schwarzen Skoda Octavia. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 38. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Blockhütte einer Freizeiteinrichtung

Schlitz – Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag (17.02.) und Dienstagmorgen (23.02.) in der Straße „An der Berleburg“ in eine Blockhütte, die als Aufenthaltsraum und Lager dient, ein. Die Täter stahlen ein Stromaggregat und mehrere Feldbogen im Gesamtwert von circa 2.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Flüchtling auf Ladefläche festgestellt (FOTO)

Fulda (Hessen) (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt gegen einen

16-jährigen Afghanen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise.

Der junge Mann war am Dienstag (23.2.) auf der Ladefläche eines LKW festgestellt

worden. Der aus Mazedonien kommende Sattelzug sollte gegen 17 Uhr bei einem

Baumarkt in Fulda-Petersberg entladen werden. Als der Fahrer den blinden

Passagier entdeckte informierte er sofort die Polizei.

Beamte der Bundespolizei Fulda nahmen den 16-Jähigen vorübergehend in Gewahrsam

und übergaben ihn später an eine Jugendeinrichtung in Fulda.

Der 27-jährige LKW-Fahrer konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

seine Fahrt fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 816160.

Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Kalbach/Mittelkalbach – Nach derzeitigem Kenntnisstand hat am Dienstag (23.02.), gegen 17 Uhr, ein unbekannter Mann vor zwei Kindern in einer Unterführung unter der Hauptstraße exhibitionistische Handlungen vorgenommen. Dabei soll er an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 45 Jahre alt, circa 180 cm groß, hatte ein mitteleuropäisches Aussehen und kurze dunkle Haare. Er trug eine blaue Jeans und eine braune Fleece-Jacke.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Schulzaun beschädigt

Großenlüder – Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Dienstag (23.02.) in der Sudetenstraße einen Zaun der dortigen Schule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Parkendes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Schotten – Am Dienstag (23.02.), parkte ein Ford-Transit-Kleinbus rechtsseitig auf dem Gehweg in Höhe des Anwesens Zum Alten Feld 49. Gegen 04:00 Uhr wurde der Kleinbus von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken Seite touchiert, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Schwerer Unfall – Mercedes Benz landete im Straßengraben

Haunetal. Am Dienstag (23.02.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw die B27 von Hünfeld in Richtung Bad Hersfeld. Als der Lkw-Fahrer dort einen Radfahrer überholte, überfuhr er dabei die Fahrbahnmitte und geriet in den Gegenverkehr. Hier berührte er den Mercedes eines 71-jährigen Mannes aus Haunetal. Dadurch verlor der Mercedesfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet mit der rechten Fahrzeugseite in die Leitplanke und wurde von dort in den gegenüberliegenden Straßenverkehr geschleudert. Der 71-jährige Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchheim. Am Montag (22.02.), gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau aus Kirchheim mit ihrem grauen Audi Q3 die Landstraße 3159 von Reckerode kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, als ein bislang unbekanntes, entgegenkommendes, Fahrzeug ihren Audi am linken Außenspiegel streifte und anschließend weiterfuhr ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online über www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Montag (22.02.), gegen 15:10 Uhr, beobachtete ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, wie ein 53-jähriger litauischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug zunächst von der Breslauer Straße kam und nach rechts in die Sudetenstraße einbog. Hier hielt er seinen Sattelzug an, setzte ihn ein Stück zurück und fuhr weiter geradeaus in die Schlesische Straße. In der Schlesischen Straße kam der 53-jährige Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Dekorationsstein in einem Blumenbeet. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem Lkw vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro. Es stellte sich heraus, dass derselbe Mann bereits ein Verfahren wegen Unfallflucht am gleichen Tag laufen hat.

Weitere Zeugen für den Unfall melden sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall – Alkohol im Spiel?

Rotenburg-Lispenhausen- Am Dienstag (23.02.), gegen 17:45 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Bebra mit ihrem Audi die Nürnberger Straße in Richtung Rotenburg. Hinter ihr fuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer mit seinem Opel. Dieser wurde während der Fahrt durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah hierdurch den vorausfahrenden Audi. Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Da der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.