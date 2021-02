Vorsicht: Falsche Polizistin am Telefon! – Trickbetrüger gingen leer aus,

Wiesbaden-Nordenstadt, Dienstag, 23.02.2021, 14:00 Uhr,

(jka)Trickbetrüger geben sich am Telefon immer wieder als Polizisten,

Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus, um vorwiegend ältere Menschen zur

Herausgabe ihrer Wertsachen zu bringen. Dabei nutzen sie oftmals eine spezielle

Technik, die bei einem Anruf auf der Nummernanzeige ihrer Opfer die Notrufnummer

110, die Rufnummer der örtlichen Polizeidienststelle oder des Bundeskriminalamts

(BKA) erscheinen lässt. Gestern Nachmittag versuchten Trickbetrüger bei einer

Wiesbadenerin mehrere Tausend Euro Bargeld zu erbeuten, gingen jedoch leer aus.

Gegen 14:00 Uhr erhielt die 75-Jährige einen Anruf einer angeblichen

Mitarbeiterin eines Wiesbadener Polizeireviers. Diese überbrachte der Seniorin

die erschütternde Nachricht, dass das Patenkind in Frankfurt einen

Verkehrsunfall verursacht hätte. Bei dem Unfall sei die Mutter zweier schwer

verletzter Kinder verstorben. Das Patenkind wäre festgenommen worden und würde

nur bei Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro frei gelassen.

Als schließlich das wirkliche Patenkind bei der Dame auftauchte, wurde der

Schwindel glücklicherweise aufgedeckt. Solch oder ähnliche Sachverhalte nutzen

skrupellose Trickbetrüger aus, um sich an älteren Menschen zu bereichern. Seien

Sie daher wachsam!

Fahrausweisprüfer bei Kontrolle angegriffen und verletzt – Täter festgenommen,

Wiesbaden, Bleichstraße, Dienstag, 23.02.2021 21:40 Uhr,

(jka)Am Dienstagabend waren im Stadtgebiet Kontrolleure einer Wiesbadener

Verkehrsgesellschaft unterwegs und führten Fahrausweiskontrollen im ÖPNV durch.

Gegen 21:40 Uhr sollte eine dreiköpfige Personengruppe in einem Linienbus am

Platz der Deutschen Einheit nach gültigen Fahrausweisen überprüft werden. Ein

18-Jähriger versuchte jedoch unverzüglich den Bus zu verlassen und schlug einen

Prüfer mehrfach ins Gesicht. Der zweite Kontrolleur wurde mehrfach getreten und

der zur Hilfe eilende Busfahrer auch noch bespuckt. Durch hinzugerufene

Polizisten des 1. Polizeireviers wurde der junge Mann festgenommen. Er muss sich

jetzt in Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen sowie

Körperverletzung verantworten. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte beim

Haus des Jugendrechts der Polizeidirektion Wiesbaden unter 0611 / 345-0.

Sachbeschädigung an PKW – Täter bestieg Auto – Zeugen gesucht, Wiesbaden,

Friedrich-Ebert-Allee, Montag, 22.02.2021, 17:00 Uhr bis Dienstag, 23.02.2021,

08:00 Uhr,

(jka)Auf einem Parkplatzgelände in der Friedrich-Ebert-Allee hat ein unbekannter

Täter ein geparktes Auto beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro verursacht. Den Spuren am Tatort zufolge hat der

Unbekannte offenbar das Fahrzeug bestiegen und anschließend die

Windschutzscheibe des betroffenen Mazda eingetreten. Da dieses auffällige und

lärmintensive Verhalten möglicherweise von Zeugen beobachtet wurde, bittet die

Polizei Hinweisgeber, sich beim 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 zu

melden.

Unfallfahrer flüchtet – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Schulberg, Dienstag, 23.02.2021, 11:45 Uhr,

(jka)Am Dienstagvormittag beschädigte ein Unfallfahrer auf einem Parkplatz am

Schulberg eine Metallkette und verursachte erheblichen Sachschaden. Ein

Unbekannter fuhr gegen 11:45 Uhr beim Einparken mit seinem Fahrzeug gegen die

Metallkette, die eine Parkfläche absperrte. Durch den Zusammenstoß mit dem

Fahrzeug wurde die Kette derart gespannt, dass sie abriss und gegen einen

geparkten PKW schleuderte. An dem dort geparkten Hyundai wurden sowohl Heck- und

Frontscheibe sowie eine Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines

weißen Transporters gesucht, der sich zum besagten Zeitpunkt am Schulberg

befand. Zeugen melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst

-Unfallfluchtgruppe- der Polizeidirektion Wiesbaden unter 0611 / 345-0.

Auffahrunfall – drei Autos beteiligt – mehrere Tausend Euro Sachschaden,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Mittwoch, 24.02.2021, 05:30 Uhr,

(jka)Am Mittwochmorgen entstand bei einem Auffahrunfall, von drei Fahrzeugen, im

Bereich Konrad-Adenauer-Ring – Schiersteiner Straße, Sachschaden von mehreren

Tausend Euro. In den frühen Morgenstunden befuhren ein Hyundai, ein BMW und ein

Ford den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Biebrich. Im Bereich der Schiersteiner

Straße bremste die 39-jährige Fahrerin des Hyundai. Die nachfolgenden Autos

fuhren aufeinander auf. Es entstand Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro.

Zeugen dies Unfalls setzen sich bitte mit dem 3. Polizeirevier unter 0611 /

3452340 in Verbindung.

Rheingau-Taunus

Kennzeichendiebe auf Pendlerparkplatz zugange,

Idstein, Kreisstraße 707, 23.02.2021, 21.00 Uhr bis 24.02.2021, 06.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch waren auf dem Pendlerparkplatz an der

Autobahnanschlussstelle Idstein Kennzeichendiebe zugange. Die Diebe hatten es

auf die beiden amtlichen Kennzeichen eines dort über Nacht abgestellten

schwarzen VW Polo abgesehen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in

Verbindung zu setzen.

Zwei Unfallfluchten auf Einkaufsmarktparkplätzen, Oestrich-Winkel, Winkel, Hauptstraße, Aarbergen, Michelbach, Im Aartal, 23.02.2021,

(pl)Am Dienstag kam es in Winkel und in Michelbach zu zwei Unfallfluchten auf

den Parkplätzen von Einkaufsmärkten. Die erste Flucht ereignete sich zwischen

12.50 Uhr und 13.40 Uhr in der Hauptstraße in Winkel. Dort wurde auf dem

Parkplatz ein schwarzer Ford Kuga im hinteren, rechten Bereich beschädigt. Gegen

14.30 Uhr stießen auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Straße „Im Aartal“ in

Michelbach zwei rückwärts ausparkende Fahrzeuge, ein grauer VW Polo und ein

schwarzer Kombi, mit dem Heck zusammen. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des

schwarzen Kombis mit einem Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis entfernte sich

nach der Kollision einfach von der Unfallstelle, ohne sich um den am Polo

angerichteten Schaden von über 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 oder aber mit der Polizei in Bad Schwalbach unter

der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.