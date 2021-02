Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 23.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Auffahrunfall – eine Leichtverletzte

Hassloch (ots) – An der Anschlussstelle Haßloch hielt die Fahrerin eines Skoda am Dienstagmittag (23. Februar 2021, 12:45 Uhr) an einem Stoppschild an, um dann in den Baustellenbereich der A65 in Richtung Ludwigshafen weiterzufahren. Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms erkannte das stehende Auto zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Kleinwagen auf. Mit leichten Verletzungen kam die 44-Jährige ins Krankenhaus. Der Sachschaden lag bei 5.000,- EUR. Gegen den Verursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Freinsheim: Streitigkeiten

Freinsheim (ots) – Am 23.02.2021 um 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde in Freinsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Laut Angaben eines Zeugen hätte ein 28-Jähriger nigerianischer Staatsangehöriger einen 27-Jährigen ägyptischen Staatsangehörigen zunächst festgehalten und zu Boden gedrückt. Anschließend habe er ihm die Schuhe ausgezogen. Der 27-Jährige habe versucht sich von der Örtlichkeit zu entfernen, wurde aber von dem 28-Jährigen festgehalten. Weiterhin schlug dieser mehrmals mit der Faust in die Richtung des Geschädigten. Beide Personen machten gegenüber der Polizei keinerlei Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Der 27-Jährige wäre laut eigenen Angaben nicht verletzt worden. Beiden Parteien wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen den 28-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Weisenheim am Sand: Hoftor beschmiert

Weisenheim am Sand (ots) – Bereits im Zeitraum vom 16.02.2021 bis 17.02.2021, 06:30 Uhr wurde in der Schulstraße in Weisenheim am Sand ein Hoftor beschmiert. Bislang unbekannte Täter beschmierten das Hoftor mit einem Permanentmarker. Trotz einer Reinigung mit einem entsprechenden Mittel konnte die Beschriftung nicht rückstandslos entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Berg: Eingangstor beschädigt

Weisenheim am Berg (ots) – Bereits im Zeitraum vom 15.02.2021 bis 22.02.2021, 15:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg das Eingangstor einer Werkstatt beschädigt. Bislang unbekannte Täter verteilten eine bislang unbekannte Flüssigkeit über das Tor. Diese Flüssigkeit hat die Farbe darunter abplatzen lassen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):