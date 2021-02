66. Heimatwettbewerb des ADAC Pfalz – Touristische Suchfahrten zu „Kapellen in der Pfalz“

Neustadt an der Weinstraße – Der ADAC Pfalz lädt mit seinem Heimatwettbewerb dazu ein, in der Region auf Entdeckungstour zu gehen. Die diesjährige Ausgabe seiner Suchfahrten trägt den Titel „Kapellen in der Pfalz“. Diese volkstümliche Art des Sakralbaus hat sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Oft wurden Kapellen an Stellen errichtet, an denen in früherer Zeit vorchristliche Kultstätten gestanden hatten. Viele wurden in den zahlreichen Kriegen der vergangenen Jahrhunderte zerstört und wiederaufgebaut. Sie waren Totenkapellen, Wallfahrtsziele, Votiv- und Dankeszeichen. Der ADAC Pfalz führt mit seinem Heimatwettbewerb zu Zeugnissen dieser Volkskultur.

Im Teilnehmerheft werden 18 Suchaufgaben beschrieben und Hinweise gegeben, wo die gesuchten Kapellen zu finden sind. Wer bis zum 30. September mindestens fünf Suchziele findet und die Fragen richtig beantwortet, erhält gegen ein Nenngeld von 10 Euro (8 Euro für ADAC Mitglieder) eine Erinnerungsplakette – je nach Punktezahl in Gold, Silber oder Bronze.

Die Teilnehmer-Broschüre ist in den Geschäftsstellen des ADAC Pfalz in Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Neustadt, Pirmasens und Worms erhältlich. Sie kann auch kostenfrei unter der Telefonnummer 0 800 5 10 11 12 (Mo – Sa: 8 – 20 Uhr) oder per Mail an heimatwettbewerb@pfa.adac.de angefordert werden.