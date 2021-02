Kaiserslautern – Das Testzentrum der Stadt, welches nach Überweisung durch den Hausarzt oder das Gesundheitsamt bisher am Warmfreibad die Abstriche abnimmt, zieht in die Alte Eintracht.

Der Abbau des Testzentrums im Warmfreibad ist für diese Woche (KW 8) Donnerstag und Freitag terminiert. Keine Testungen finden folglich am Freitag, 26. Februar statt– auch nicht im Schwedelbacher Testzentrum, welches freitags generell geschlossen hat.

„Wir benötigen diese beiden Tage, um den Bereich im Warmfreibad zu räumen und das Freibad für die kommende Badesaison herzurichten“,

erläutert Kiefer die Hintergründe. Ab 1. März laufe der Testbetrieb wie gewohnt weiter.

„Es ändert sich nur der Ort, die Öffnungszeiten bleiben dieselben.“

Vom Ablauf her gestaltet sich der Abstrich künftig wie folgt: Die Patienten gelangen fußläufig über den Hintereingang in der Straße „Rittersberg“ in die Alte Eintracht. Der Rachenabstrich selbst wird in der Unionskirche genommen, danach verlassen die Personen das Gebäude über die Unionsstraße. Die Zugänge sind barrierefrei.

„Es gibt folglich keinerlei Berührungspunkte mit denjenigen, die in der Alten Eintracht einen Corona-Schnelltest vornehmen lassen“,

unterstreicht der Beigeordnete. Weiterhin bestehen bleibt zudem das PCR-Testzentrum in Schwedelbach. Somit ist gewährleistet, dass unter der Woche täglich eine Anlaufstelle für einen Abstrich, der dann im Labor ausgewertet wird, geöffnet hat.

Die Abstrichstelle für die Schnelltests, die das Westpfalz-Klinikum künftig betreibt, wird voraussichtlich im Laufe der ersten Märzwoche in Betrieb genommen. Hier werden in Kürze für Kita- und Schulpersonal anlasslose Antigen-Schnelltests angeboten. Ebenfalls können im Rahmen von möglichen Ausbruchsgeschehen durch das Gesundheitsamt bei Bedarf Abstriche beauftragt werden. Die Personenströme werden hier über den nebenliegenden Gebäudeteil in den Veranstaltungsraum der „Alten Eintracht“ geleitet, der ebenfalls mit eigenen Zu- und Abgängen barrierefrei erreichbar ist.

„Die Etablierung einer gemeinsamen Einrichtung im Herzen der Stadt ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Corona-Krise schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ist seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 vorbildlich“,

sagt Peter Förster, Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums.

Öffnungszeiten:

PCR-Tests mit ärztlicher Überweisung in der Alten Eintracht:

Montag, Mittwoch und Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr

PCR-Tests mit ärztlicher Überweisung in Schwedelbach:

Dienstag und Donnerstag von 16 Uhr bis 19 Uhr