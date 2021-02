Er wirbelte ein ganzes Jahr lang die komplette Branche auf, Jens „Knossi“ Knosalla. Eigentlich aus dem Nichts, eroberte Knossi die Twitch Community im Sturm. Binnen weniger Wochen avancierte er zum ernstzunehmenden Konkurrenten der größten Streamer auf der Plattform. Man kann letztlich sagen, dass er im Jahr 2020 die Live-Streams maßgeblich beeinflusst hat.

Live-Streaming und das Potential

Das Live-Streaming ist vermehrt auf Twitch zu großer Bekanntheit gekommen. YouTube übt sich vereinzelt ebenfalls in Live-Streams, kommt aber letztlich nicht am Branchenriesen vorbei. Sind es auf YouTube mit Unge vereinzelte Steamer, die diese Plattform nutzen, tummeln sich auf Twitch die Vielzahl derer die erfolgreich sind oder es noch werden wollen. Dabei ist zu sagen, dass Twitch per se ein Portal zum Live-Streamen ist, wohingegen YouTube eher andere Interessen vertritt und das Live-Streaming nur in Maßen ausübt. Gerade bei Twitch sieht man anhand der stetig steigenden Nutzer, dass das Format des Live-Streaming einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Die Zuschauer, die dafür auch zahlen können, können Zeit mit ihren Idolen verbringen und gleichzeitig mit ihnen kommunizieren. Die meisten Genres, die bei Twitch abgedeckt werden sind Glücksspiel, Shooter und Reactions. Die User selbst switchen selten zwischen diesen Genres und bevorzugen es sich einem Bereich intensiver zu widmen. Knossi war damals vor allem durch seine online Casino Streams berühmt und berüchtigt gewesen. Generell ist das online Glücksspiel bei Twitch in den Live-Streams sehr populär geworden. Viele User geben hierbei Tipps und Tricks bezüglich seriöser Casino-Anbieter und lukrativen Willkommensboni. Was macht einen guten Casino-Willkommensbonus im Jahr 2021 aus? Oder welche Slots sind am unterhaltsamsten? Das Gambling-Segment ist vielumfassend und bietet letztlich für jeden Geschmack etwas. Aktuell ist die Glücksspiel-Branche in puncto Streaming-Präsenz auf dem aufsteigenden Ast.

Der Erfolg von Twitch ist selbsterklärend

Twitch sitzt seit Jahren dem Branchenriesen YouTube im Nacken. Doch wie konnte ein derartiger Zwerg sich mit dem größten aller Video-Portale messen? Experten sehen den schnellen und rasanten Zuwachs der Nutzer im besonderem Konzept. YouTube setzt nämlich vermehrt auf fertig geschnittene, meist kürzere Videos. Twitch hingegen ist ein Live-Streaming-Portal, wo Twitch User mehrere Stunden lang mit den Fans und Zuschauern interagieren können. Ebenso wundert es nicht, dass die Streamer von vielen Zuschauern in Form von Subs sogar bezahlt werden. Obwohl das Zahlen einiger Twitch User kritisch gesehen wird, ist dies mit einem Fernseh-Abo gleichzusetzen. Sofern einem die Sendung gefällt, steht es einem frei, diese mit kleineren Spenden zu supporten.