Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 23.02.2021 ist gegen 16:03 Uhr eine 30-jähriger Mann, von der Kurt-Schumacher-Brücke in den Rhein gesprungen. Der Mann der linksrheinisch, bei Rheinkilometer 425,7 trieb, konnte nach wenigen Metern von der Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizeistation Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei Mannheim geborgen werden.

Im Anschluss wurde der gerettete Mann landseitig, an die Kräfte des Rettungsdienstes übergeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befindet sich der Mann nicht in Lebensgefahr.