Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Wer hat den Transporter zerkratzt?

Otterberg (ots) – Unbekannte Täter haben in Otterberg in der Ortsmitte einen Transporter mutwillig beschädigt. Am Montag 22.02.2021 meldete der betroffene Fahrzeughalter, dass an seinem Ford Transit in der Lauerstraße die Motorhaube und die Tür auf der Beifahrerseite zerkratzt wurden.

Hinweise auf mögliche Täter konnte der 29-Jährige nicht geben und auch die Tatzeit nur vage eingrenzen, da das Fahrzeug über mehrere Tage hinweg abgestellt war. Bemerkt hatte der Mann den Schaden am Freitagmorgen (18. Februar).

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Vorfahrt missachtet – hoher Sachschaden

Olsbrücken (ots) – Hoher Sachschaden ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Olsbrücken entstanden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen löste ein 60-jähriger Mann den Unfall aus, als er gegen 17 Uhr mit seinem Dacia Dokker von einer Seitenstraße auf die B270 auffuhr und dabei einem Ford Fiesta die Vorfahrt nahm, der in Richtung Hirschhorn unterwegs war.

Am Dacia entstand bei der Kollision ein erheblicher Frontschaden, der Ford wurde auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt, insbesondere an der Beifahrertür und dem vorderen Kotflügel. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Beide Fahrer kamen unverletzt davon. |cri