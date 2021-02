Es kracht beim Abbiegen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – In der Lauterstraße hat es am Montagabend 22.02.2021 mächtig gekracht. Kurz vor halb 8 stießen im Kreuzungsbereich zur Mühlstraße 2 Fahrzeuge fast frontal aufeinander. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und beide Fahrzeuge stark beschädigt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 22-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Mercedes in der Lauterstraße in Fahrtrichtung Brücke/Berliner Straße unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Mühlstraße abbiegen.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Seat Ibiza, der in der Lauterstraße in Richtung Ludwigstraße fuhr, die Ampelkreuzung also geradeaus passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dabei so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Sowohl die 22-Jährige als auch der 24-jährige Seat-Fahrer erlitten leichte Verletzungen; sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Drogen bei Verdächtigem gefunden

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag bei einem von zwei Verdächtigen Drogen gefunden. In der Merkurstraße machten sich die Männer kurz nach 1 Uhr an der Tür eines Autohauses zu schaffen. Sie zogen daran, allerdings war die Tür verschlossen. Einer Polizeistreife fiel das verdächtige Verhalten auf, sie kontrollierte die Männer.

Als das Duo die Beamten bemerkte, ließ einer der beiden ein kleines Plastiktütchen fallen. Darin fanden die Polizisten Amphetamin und Ecstasy. Außerdem hatte der Mann Marihuana und in einem Beutelchen weiteres Amphetamin einstecken. Bei dem anderen fanden die Einsatzkräfte kein Rauschgift.

Nachdem die Personalien der Männer fest- und die Drogen sichergestellt waren, wurden die Verdächtigen aus der Polizeikontrolle entlassen. Den 25-Jährigen, der die Betäubungsmittel einstecken hatte, erwartet ein Strafverfahren. |erf

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol war bei einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Mannheimer Straße im Spiel. Kurz nach 21 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, weil sich dort mehrere Personen prügeln würden. Als die Streife vor Ort ankam, trafen sie im Treppenhaus auf einen jungen Mann und eine junge Frau; der 22-jährige Mann hatte blutende Wunden und gab an, von einem anderen Mann geschlagen und gebissen worden zu sein. Der Täter halte sich in seiner Wohnung auf.

Als sich die Beamten auf den Weg zu der Wohnung machen wollten, stellte sich ihnen die Frau in den Weg, um dies zu verhindern. Mehrfachen Aufforderungen, den Weg freizumachen, kam die 19-Jährige nicht nach; sie wurde deshalb zur Seite geschoben. Sie trat daraufhin nach den Beamten, traf sie aber nicht. Um weitere Angriffe zu verhindern, wurde die Frau fixiert, wobei sie Widerstand leistete, um sich schlug, spuckte und die Beamten beleidigte.

In der beschriebenen Wohnung konnten die Einsatzkräfte den anderen Mann ausfindig machen. Er blutete ebenfalls im Gesicht.

Sowohl die beiden Männer als auch die Frau standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Erste Atemtests bescheinigten ihnen Alkoholpegel von 1,94 und 2,01 Promille (Männer) sowie 1,43 Promille (Frau). Alle drei mussten sich eine Blutprobe entnehmen lassen, und einer der Männer wurde wegen seines aggressiven Verhaltens zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen.

Doch damit nicht genug: Während des Einsatzes wurde in der Wohnung ein Behältnis mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch gefunden. Wem es gehörte, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen.

Auf die beiden 22-jährigen Männer kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung zu, die 19-jährige Frau muss mit einem Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung rechnen. |cri

Transporter mit massiven Mängeln

Kaiserslautern (ots) – Massive Mängel haben Polizeibeamte am Montag an einem Mercedes Sprinter festgestellt. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen, die Kennzeichen vorsorglich sichergestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Auf den Verantwortlichen kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Das Zustellerfahrzeug war am Vormittag in der Mainzer Straße während einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Die vordere Stoßstange war gebrochen, locker und ragte in Bruchstücken in die vorderen Radkästen; der Motor verlor Öl; es war kein Luftfilter eingebaut; die Beleuchtungsanlage hatte Mängel und am Heck fehlte ein Reflektor. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten an dem Transporter massive Korrosionsschäden, die teilweise dazu führten, dass Teile der Karosserie abstanden.

Der Wagen musste stehen bleiben. Die Zulassungsstelle wird über das Kontrollergebnis informiert. |cri

Gestapelte Mülltonnen und ein offenes Fenster

Kaiserslautern (ots) – Einen ungewöhnlichen Weg nahm am Sonntag eine 84-Jährige, um in ihre Wohnung zu gelangen. Über Abfalleimer kletterte sie durch ein Fenster in ihre vier Wände. Einem Zeugen fielen das offenstehende Fenster und die darunter gestapelten Mülltonnen auf, weshalb er die Polizei informierte. Die Sache kam ihm verdächtig vor. Eine Polizeistreife konnte den Fall aufklären: Die 84-Jährige hatte ihren Wohnungsschlüssel verloren. |erf

Diebe machen sich an Garage zu schaffen

Kaiserslautern (ots) – Einen Fechtanzug, Schlittschuhe, Stiefel und zwei Eimer mit Farbe haben sich Diebe am Wochenende aus einer Garage im Kaiserbergring unter den Nagel gerissen. Vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag machten sich die Täter an der Garage zu schaffen. Sie war nicht abgeschlossen. Der Wert ihrer Beute wird auf mindestens 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Haustür-Verkäufer ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen ist die Polizei den Verkäufern auf der Spur, die am Wochenende an Haustüren im Stadtgebiet Obst und Gemüse zu überteuerten Preisen angeboten haben. Eine Frau aus dem nördlichen Stadtgebiet hatte der Polizei gemeldet, dass ihrem Sohn von den Verkäufern ein 5-Kilo-Sack Kartoffeln für 20 Euro angedreht wurde.

Nach unserem Zeugenaufruf gingen mehrere Hinweise von Betroffenen ein, die ebenfalls an der Haustür Besuch von den Verkäufern hatten. Einer der Hinweise war sozusagen ein Volltreffer, denn der Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert, mit dem die Verkäufergruppe von Haus zu Haus fuhr.

Mit dieser wichtigen Information konnten die Ermittler die Halterin des Fahrzeugs in Hessen ausfindig machen. Die Frau ist bereits einschlägig polizeilich aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Unser Dank geht an die aufmerksamen Zeugen und Hinweisgeber! |cri

Bei Kontrolle Messer ausgehändigt

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag bei einer routinemäßigen Polizeikontrolle eingehandelt. Der 42-Jährige wurde am Vormittag in der Gabelsbergerstraße von Polizeibeamten angesprochen und überprüft.

Auf die Frage, ob er gefährliche Gegenstände mit sich führe, händigte der Mann ein Einhandmesser aus, das er in seiner Kleidung trug. Weil es sich dabei um einen verbotenen Gegenstand handelt, wird gegen den 42-Jährigen jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. |cri

Unfall: Auto überschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein Auto hat sich am Montag auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und Weilerbach überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der 58-jährige Mann verlor am Nachmittag die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Völlig demoliert blieb das Fahrzeug im Straßengraben liegen.

Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro. Das Auto wurde aus dem Graben geborgen und abgeschleppt. Der 58-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Wegen der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung war die Landstraße etwa 20 Minuten lang vollgesperrt. |erf