Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Am Sonntag 21.02.2021 gegen 11:20 Uhr sollte in der Dudenhofer Straße ein Hyundai i30 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrer den Weisungen der Polizeibeamten zunächst Folge leistete und sein Fahrzeug auf ein Parkplatzgelände lenkte, beschleunigte er dieses plötzlich und entzog sich der Kontrolle. Der Fahrer konnte in der Folge weder im Nahbereich noch an seiner Wohnanschrift nicht festgestellt werden.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Halter des Fahrzeugs derzeit über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Am Sonntagabend erschien dieser, ein 52-jähriger Mann aus Speyer, dann auf der Dienststelle und räumte seine Fahrereigenschaft zum Zeitpunkt der beabsichtigten Kontrolle ein. Zudem bestätigte er, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt – Motorradfahrer leicht verletzt

Speyer (ots) – Schürfwunden und Prellungen erlitt ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Speyer, der am Montag 22.02.2021 gegen 19:52 die Spaldinger Straße in Richtung Waldseer Straße von einem entgegenkommenden, in den Weißdornweg abbiegenden Mercedes übersehen wurde.

Durch die Vorfahrtsmissachtung des 68-jährigen Pkw-Fahrers musste der Motorradfahrer eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern. Hierbei kam er zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Verkehrskontrolle

Speyer (ots) – Am Montag 22.02.2021 zwischen 11:30-12:30 Uhr führte die Polizei Verkehrskontrollen im Schillerweg Höhe Rheinallee durch. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen kam es zur Beanstandung von zwei Gurtverstößen sowie einem verbotswidrigen Wenden eines Fahrzeugs über eine Sperrfläche. Die im Rahmen der Kontrollstelle ebenfalls durchgeführten Fahrradkontrollen verliefen ohne Beanstandung.