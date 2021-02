Einbruch in Jugendhilfeeinrichtung

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von 21.02.2021 um 00.30 Uhr bis 22.02.21 gegen 07.00 Uhr, in eine Jugendhilfeeinrichtung im Foltzring ein. Hierzu schoben sie den Rollladen einer Terrassentür hoch und brachen diese auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Kleintresor mit einer niedrigen vierstelligen Bargeldsumme entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Bäckereifiliale

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 19.02.2021, 18.00 Uhr, bis 20.02.2021, 04.30 Uhr, traten bislang unbekannte Täter die Glaseingangstür einer Bäckereifiliale am Jakobsplatz ein. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

