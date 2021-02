Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Hausfriedensbruch und Fahrraddiebstahl

Gensingen (ots) – Sportplatz, 22.02., 11:05 Uhr – Eine Anruferin meldete eine männliche Person in ihrem Schrebergarten, die trotz mehrfacher Aufforderung nicht gehen wollte. Die Frau erklärte, dass sich die Person bereits seit einem Jahr dort aufhalte. Die Beamten trafen auf einen amtsbekannten, schlafenden 49-Jährigen.

Nachdem dieser endlich aufgewacht war, wurde er belehrt und aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Dabei fielen den Polizisten auf dem Grundstück auch 5 Fahrräder auf, welcher der Mann angeblich gefunden hatte. Mindestens eines der Fahrräder war wegen Diebstahls ausgeschrieben. Da es sich bei den restlichen Fahrrädern vermutlich ähnlich verhielt, wurden alle Räder sichergestellt. Der Mann wurde auf die Dienststelle gebracht. In seinem Rucksack fanden sich mehrere gefälschte Rolex-Uhren. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Parkplatz

Bodenheim (ots) – Am Montag, den 22.02.2021, zwischen 08:45 Uhr und 09:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi in Bodenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 81-jährige Geschädigte aus Mainz parkte in oben genannten Zeitraum sein Fahrzeug auf besagtem Parkplatz. Als er 20 Minuten später zurück kam, stellte er Schäden auf der Fahrerseite am hinteren Stoßfänger und Scheinwerfer fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 3.000,- geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 – 9330 entgegen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise – Einbruch im Palais

Bingen (ots) – 19.02., Hindenburganlage, 11:00 Uhr – Bei Reinigungsarbeiten stellte die Reinigungskraft den Aufbruch des Holzvorbaus der ehemaligen Diskothek Palais fest. Dabei wurde die Registrierkasse aufgebrochen, gestohlen wurde aber nichts.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – Horrweiler, 22.02., Feststellungszeit 11:00 Uhr – Ein unbekannter Fahrer fuhr auf dem landwirtschaftlichen Weg in der Gemarkung Horrweiler. Die Spuren verrieten, dass er rückwärts in die Weinberge gefahren sein musste. Dabei beschädigte er ca. 30 Rebstöcke und verursachte einen Schaden von knapp 1.000 EUR. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.