Kreis Karlsruhe: Die Polizei-News

Stark betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Bruchsal (ots) – Ein offenbar stark betrunkener Radfahrer pöbelte Montagabend 22.02.2021 gegen 23 Uhr, Polizeibeamte bei ihrer Streifenfahrt an. Der 21-jährige Radfahrer fiel im Bereich des Schlossgartens in Bruchsal auf, als er beim Passieren des Streifenwagens laut herumschrie. Während der anschließenden Personenkontrolle fiel den Beamten offensichtlich starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Dem Mann wurde auf der Dienststelle Blut abgenommen, sein Fahrrad wurde sichergestellt. Er konnte in die Obhut von Angehörigen gegeben werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er, auch wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung, angezeigt.

Klein-Lkw erheblich überladen

Ubstadt-Weiher (ots) – Mit einem erheblich überladenen Klein-Lkw und unter Drogeneinfluss war ein 35-Jähriger am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn A5 unterwegs. Einer Streife der Verkehrspolizei fiel das Fahrzeug gegen 17.00 Uhr in Höhe Ubstadt-Weiher auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug um 920 kg überladen war.

Nachdem sich Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung des Fahrers ergaben wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen. Weiterhin musste der Mann aus Montenegro eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall mit zwei Lkw

A5/Bruchsal-Kronau (ots) – Zu einem Auffahrunfall bei dem zwei Sattelzugmaschinen beteiligt waren, kam es am Dienstagnachmittag 23.02.2021 auf der Bundesautobahn 5, zwischen Bruchsal und Kronau. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.

Gegen 12.35 Uhr fuhr der 47-jährige Unfallverursacher mit seiner Sattelzugmaschine auf der A 5 Richtung Frankfurt. Kurz nach der Tank- und Rastanlage Bruchsal erkannte der 47-jährige das Stauende zu spät. In der Folge fuhr er auf den vor ihn bremsenden Sattelauflieger auf und beschädigte, aufgrund einer Ausweichbewegung nach links, den gesamten Aufbau des Sattelaufliegers.

Durch die Kollision wurden zahlreiche Fahrzeugteile des Aufliegers auf der Fahrbahn verteilt. Glücklicherweise blieben die Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen bis 15.25 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau von zirka 3 km kam. Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihres wirtschaftlichen Totalschadens nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Oberderdingen (ots) – Ein silberner Audi R8 überholte am Montag 22.02.2ß21 gegen 18:40 Uhr mehrere Autos in Oberderdingen. Nach dem Einschervorgang mussten einige Fahrzeuge abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Nach Zeugenangaben befuhr ein Audi die Flehinger Straße in Oberderdingen in Richtung Flehingen. Vor dem Kreisel zum Ortsausgang überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge und scherte vor dem Kreisel vermeintlich äußerst knapp ein.

Lediglich das Bremsen der überholten Autos verhinderte ein Zusammenstoß. Kurz darauf befuhr der Audi den Kreisel mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen den Kreisverkehr in Richtung Oberderdingen. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter 07252/50460.

Polizei sucht Geschädigten und Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen

Ettlingen – Zu zwei Verkehrsunfällen, die sich am Sonntag 21.02.2021 und Montag 22.02.2021 in Ettlingen ereignet haben, sucht die Polizei einen Geschädigten und Zeugen.

(ots) – Ein 56-Jähriger war am Sonntag gegen 19.00 Uhr auf dem Drachenrebenweg in Richtung Horbachpark unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 wollte er in eine Parklücke einparken. Beim Parkvorgang streifte er einen geparkten schwarzen BMW mit Germersheimer Kennzeichen. Er wartete an der Unfallstelle einige Minuten und fuhr dann weiter.

Erst einen Tag später meldete er den Unfall der Polizei. Der bislang unbekannte Halter des beschädigten schwarzen BMW wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07234/3200-0 in Verbindung zu setzen.

(ots) – Am Montagmorgen 22.02.2021 ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hertzstraße ein Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige parkte gegen 07.30 Uhr aus einer Parktasche bei der dortigen Tankstelle rückwärts aus. Da sie einen weißen Sprinter mit Anhänger hinter ihrem Pkw wahrnahm, hielt sie an um ihn durchfahren zu lassen.

Beim weitern Zurücksetzen verspürte die Fahrerin plötzlich einen leichten Schlag am Fahrzeug, nahm jedoch kein weiteres Auto in der Nähe wahr. Der weiße Sprinter war weitergefahren. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher sucht Wohnhaus auf

Ettlingen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagabend 22.02.2021 in ein Einfamilienhaus im Tannenfeldring im Ortsteil Spessart gewaltsam eingedrungen. Ob der Dieb bei seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangte der Eindringling zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr über die Terrassentür in das Einfamilienhaus. Im Innern durchsuchte er nahezu alle Räumlichkeiten im Erdgeschoss sowie Obergeschoss. Anschließend flüchtete der Täter über die Terrassentür nach draußen.

Zeugen die im Bereich des Tannenfeldrings verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Dieb hat es auf Metallspäne abgesehen

Malsch (ots) – Ein bislang Unbekannter betrat am frühen Donnerstagmorgen ein Betriebsgelände im Industriegebiet in Malsch und entwendete verschieden Metallspäne im Wert von mehreren tausend Euro.

Zwischen 03:40 Uhr und 04:30 Uhr begibt sich der Dieb auf das Gelände in der Dieselstraße. Dort entwendete er mehrere Behälter sowie Metallboxen die mit unterschiedlichen Arten von Spänen gefüllt waren.

Zur Tatausführung nutzte der Dieb vermutlich einen weißen 7,5t LKW mit Kofferaufbau, sowie einen orangefarbenen Hubwagen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, untersetzte Statur, dunkle (Woll-) Mütze, dunkle langärmelige Oberbekleidung, dunkle Hose, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle.

Das Polizeirevier Ettlingen bittet Zeugen die Angaben über das gesuchte Fahrzeug oder zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.