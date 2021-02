22-Jähriger mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Karlsruhe-Waldstadt (ots) – Einen 22-Jährigen konnte eine Streife Montagnacht 22.02.2021 in der Waldstadt kontrollieren. Der junge Mann fiel gegen 22:20 Uhr den Beamten auf. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens bestand der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Urintest, erhärtete den Verdacht der Streife.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten eine kleine Menge an Marihuana. Der 22-Jährige musste die Polizisten mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe abgeben. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

30-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots9 – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Dienstagnachmittag 23.02.2021 ein 30-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Ihm wird schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Der Beschuldigte soll am Montagnachmittag 22.02.2021 in einem Einkaufsmarkt in Karlsruhe Waren im Wert von über 100 Euro entwendet haben.

Nachdem er nach Verlassen des Kassenbereichs von einem Ladendetektiv angesprochen und nach einem kurzen Fluchtversuch von einem Sicherheitsmitarbeiter festgehalten worden war, soll der Beschuldigte den Sicherheitsmitarbeiter mit einem Elektroschocker bedroht haben. Mit vereinten Kräften gelang es dem Sicherheitsmitarbeiter und dem Ladendetektiv letztlich, den Mann zu überwältigen. Nach Eintreffen einer Polizeistreife wurde er vorläufig festgenommen.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer kurz vor 14:30 Uhr auf der Autobahn A 5 von Karlsruhe kommend in Richtung Frankfurt auf dem mittleren Fahrstreifen.

Zwischen der Anschlussstelle Bruchsal und der Tank- und Rastanlage, wechselte der Unfallverursacher vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer. In der Folge prallte der 57-Jährige mit seiner Maschine gegen die Betonschutzplanke und stürzte zu Boden.

Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Landung des Rettungshubschraubers für kurze Zeit voll gesperrt werden. Aufgrund der Unfall- und Bergungsmaßnahmen bildete sich ein Stau von zirka 4 km. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.