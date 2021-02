Auf 63-Jährigen mit selbst gebasteltem Beil eingeschlagen

Wiesloch-Frauenweiler (ots) – Ein 54-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, am Samstagnachmittag 20.02.2021 gegen 17.40 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Ortsmitte von Frauenweiler auf einen 63-jährigen Mann mit einem selbstgebastelten beilartigen Gegenstand eingeschlagen zu haben.

Nach der Tat zog sich der Täter in seine unweit des Tatorts gelegene Wohnung zurück. Kurz nach 20.30 Uhr wurde er in der Wohnung von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg widerstandslos festgenommen und von einer Streife zur Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gebracht.

Der beilähnliche Gegenstand wurde sichergestellt. Der 63-Jährige Geschädigte erlitt Schnittwunden an den Armen, die in einer Klinik ambulant behandelt wurden. Das Dezernat Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm hinsichtlich des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts noch am Samstagabend die weiteren Ermittlungen auf.

Während der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und nach einer Haftfähig-keitsuntersuchung durch einen Polizeivertragsarzt erlitt der 54-jährige Mann auf der Dienststelle einen körperlichen Zusammenbruch. Bis zum Eintreffen eines Notarztes wurde er von Kripobeamten reanimiert. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er derzeit noch intensivmedizinisch betreut wird.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Weinheim (ots) – Folgemeldung – Der Unfall ist aufgenommen und die Müllheimer Talstraße ist seit 14.20 Uhr wieder frei befahrbar. Während der ca. 90-minütigen stadtauswärtsführenden Sperrung wurde der Verkehr von Beamten der Motorradstaffel der Verkehrspolizeidirektion und des Polizeireviers Weinheim geregelt.

Bei dem verletzten Kind handelt es sich um einen 8-jährigen Jungen, der die Müllheimer Talstraße auf einem “Zebrastreifen” in Richtung Burggasse überqueren wollte.

Das unfallbeteiligte Fahrzeug war ein Smart, der von einer 26-jährigen Frau, “stadteinwärts” (nicht wie zunächst berichtet stadtauswärts) gesteuert wurde. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erstmeldung 13:40 Uhr:

Weinheim (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Müllheimer Talstraße stadtauswärts derzeit gesperrt. Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Ein Rettungshubschrauber ist auf Anflug.

Über 2 Promille am Steuer – 54-Jährige nach Zeugenhinweis kontrolliert

Brühl (ots) – Am Montag 22.02.2021 meldete ein Zeuge der Polizei eine Golf-Fahrerin, die vor ihm die Ketscher Straße in Brühl befuhr. Diese fiel ihm auf, da sie zunächst bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h plötzlich auf ca. 20 km/h abbremste. Anschließend stieß sie bei der Fahrt durch einen Kreisverkehr erst gegen den rechtsseitigen Bordstein und prallte danach gegen den linksseitigen Bordstein einer Verkehrsinsel. Hiernach kam sie mit beiden linken Reifen auf dem Grünstreifen der Verkehrsinsel zum Stillstand.

Ein weiterer hinzugekommener Zeuge kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um die leicht benommene Dame, die unverletzt blieb. Durch eine Streife des Polizeireviers MA-Neckarau konnte bei der 54-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Dieser bestätigte sich bei einem freiwilligen Atemalkoholtest. Das Ergebnis waren 2,5 Promille.

Die nunmehr Beschuldigte wurde zum Polizeirevier Neckarau verbracht wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein musste sie abgeben. Nach den erforderlichen Maßnahmen konnte die Frau nach Hause.

Schwerer Verkehrsunfall auf B 45, Einmündung L 600, Auto kollidiert mit Lkw

Gem. Bammental (ots) – Am Dienstagvormittag 23.02.2021 kurz vor 09 Uhr, ereignete sich an der Einmündung B 45/L600 in Richtung Bammental ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben, war der Lkw zunächst von Neckargemünd in Richtung Mauer unterwegs und musste an der Einmündung zur L600 an einer roten Ampel warten. Hinter ihm hielt der Fahrer eines VW an. Als die Ampel auf “Grün” schaltete und der Lkw anfuhr, wollte der nachfolgende VW-Fahrer zunächst nach rechts in Richtung Bammental abbiegen, zog aus bislang unbekannten Gründen wieder nach links auf die B45 und kollidiert mit dem Heck des 1,8 Tonnen-Lkws.

Dabei zog sich der Autofahrer Kopfverletzungen zu, weshalb er nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Lkw-Fahrer hatte sich offenbar nur leicht verletzt und wurde vor Ort versorgt.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Die B45 war kurzfristig voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend während der Unfallaufnahme von Polizeibeamten geregelt. Die Freiwillige Feuerwehr Bammental war mit einem gesamten Zug zur Bergung des Verletzten und Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Derzeit kommt es im Bereich der Unfallstelle immer noch zu Behinderungen. Eine Fachfirma ist noch zur Reinigung er Fahrbahn im Einsatz. Dies kann noch bis gegen Mittag andauern.

Erstmeldung:

(ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls an der Einmündung B45/L 600 (Abzweig Richtung Bammental) kommt es derzeit zu erheblichen Behinderungen auf der B 45 zwischen Wiesenbach und Neckargemünd.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte kurz vor 9 Uhr ein Auto mit einem Lkw. Über den Unfallhergang und die Anzahl der Verletzten ist noch nichts bekannt.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zwei Verletzte – Hoher Sachschaden

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Montagabend 22.02.2021 gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Daimler-Benz-Fahrer von Seckenheim kommend die Mannheimer Straße in Richtung Edingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 19-Jährige an der Einmündung zur Neckarhauser Straße das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Ford eines 31-Jährigen, der von der Neckarhauser Straße nach rechts auf die Mannheimer Straße einbog.

Durch den Zusammenstoß wurde der Ford abgewiesen und gegen einen Ampelmast und eine Leitplanke geschleudert. Der Unfallverursacher erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Ford-Fahrer wurde schwerer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden zur medizinischen Behandlung in Mannheimer Kliniken gebracht.

Der Schaden an den Fahrzeugen und den verkehrstechnischen Einrichtungen beläuft sich auf ca. 45 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es ergaben sich nur geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Sperrung um 23.55 Uhr aufgehoben werden.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen – Weiterer Täter gesucht

Reilingen (ots) – Ein Zeuge teilte dem Polizeirevier Hockenheim am Montagabend 22.02.2021 gegen 20:30 Uhr mit, dass er gerade einen schwarzgekleideten Mann beobachte, der in der Haydnallee in Reilingen Graffitis auf Stromkästen sprüht. Dieser würde nun in Richtung Sportplatz davonlaufen. Durch die umgehend angefahrene Streife wurde zunächst Rücksprache mit dem Zeugen gehalten, der angab dass der Mann kurz zuvor in einen Pkw einstieg.

Dieser konnte durch die Beamten unweit festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann saß auf dem Beifahrersitz, am Steuer dessen Freundin. Auf Tatvorhalt gab der 19-Jährige an, nichts mit Graffiti zu tun zu haben. Bei einer freiwilligen Nachschau konnten jedoch sowohl im Fußraum, als auch im Kofferraum des Wagens teils benutzte Spraydosen gefunden werden.

Der nunmehr Beschuldigte wurde nach erfolgter Belehrung zum Polizeirevier Hockenheim gebracht und anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Zu den Vorwürfen wollte er sich nicht äußern.

Im Bereich der Haydnallee konnten an insgesamt zwei Stromkästen, einer Scheibe der Bushaltestelle, sowie einer Infotafel schwarze Schriftzeichen festgestellt werden. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Durch den Zeugen wurde bekannt, dass es noch einen weiteren Täter gab. Hinweise über diesen gibt es bislang nicht. Der Polizeiposten Neulußheim ermittelt nun. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Neulußheim unter Tel.: 06205 3079-727 oder beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205 2860-0 zu melden.

Mit frisiertem Roller, unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Epfenbach (ots) – Am Montagnachmittag 22.02.2021 wurde in Epfenbach ein 28-jähriger Motorrollerfahrer routinemäßig von einer Streife des Polizeirevier Sinsheim kontrolliert. Nachdem der Mann kurz vor 17 Uhr in der “Schildwach” angehalten worden war, entdeckten die geschulten Augen der Beamten sofort, dass das Zweirad “frisiert” war. Darüber hinaus stand der 28-Jährige unter Drogeneinfluss, weshalb später eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Nachdem weiteren Erkenntnissen zufolge die erzielbare Höchstgeschwindigkeit des Gefährts mehr als 50 km/h betrug, hätte es nur mit einer Fahrerlaubnis gefahren werden dürfen. Diese hatte der 28-Jährige jedoch nicht mehr. Sie wurde ihm bereits im Jahr 2012 entzogen. Eine Nachschulung in der damaligen Probezeit hatte er bislang nicht vorgenommen, weshalb er zusätzlich noch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird.

Sein Motorroller wurde beschlagnahmt und soll im Hinblick auf desse Höchstgeschwindigkeit technisch untersucht werden. Ob der Mann in den vergangenen etwas mehr als acht Jahren andere fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge fuhr, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zwei Motorsägen aus Garage gestohlen

Waibstadt (ots) – Zwischen Samstag 20.02.2021 gegen 15 Uhr und Montag 22.02.2021 um 9 Uhr, wurden aus einer Garage im Speckerweg zwei Motorsägen der Marken “Stihl” und “Husquarna” gestohlen. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Als der Besitzer der Motorsägen am Montagmorgen zum “Holzmachen” gehen wollte, entdeckte er den Diebstahl.

Hinweise zu dem oder den Tätern liegen noch nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen müssen er oder sie gezielt die Motorsägen gestohlen haben. Andere Gegenstände, die in der Garage gelagert wurden, blieben unberührt.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Zeugen und gefährdete Personen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Samstagnachmittag 20.02.2021 sollte ein bislang unbekannter Rollerfahrer im Stadtteil Steinsfurt kontrolliert werden. Der Unbekannte war gegen 15 Uhr in der Schindwaldstraße durch seine leichtsinnige und riskante Fahrweise aufgefallen. Beim Erblicken der Streife des Polizeireviers Sinsheim machte er jedoch kehrt und fuhr in Richtung Ansbachstraße davon.

Die Flucht ging in der Folge über den Fahrrad- und Fußgängerverbindungsweg in Richtung Reihen. Da sich hier viele Spaziergänger befanden, wurde die Verfolgung abgebrochen. Einige der Passanten machten die Streife auf dem Weg nach Reihen auf die riskante Fahrweise des Bikers aufmerksam. Ob durch dessen Fahrweise jemand gefährdet wurde, steht noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Erittlungen.

Rund eine Stunde später, als sich eine weitere Streife in Reihen befand, wurde der unbekannte Rollerfahrer kurz in der Wingertsbergstraße gesichtet, als er in Richtung Rheinweg fuhr. In der Lindenstraße verlor sich schließlich seine Spur.

Der Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: normale Statur, dunkelblauer/anthrazitfarbener Parka mit Fellkragen. Bei dem Motorroller handelt es sich um ein weißes Fahrzeug, möglicherweise im eine Yamaha.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder dem noch unbekannten Fahrer, möglicherweise aus Reihen oder Steinsfurt, geben können, werden gebeten, sich zu melden. Darüber hinaus werden die Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die gegen 15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Steinsfurt und Reihen unterwegs waren und durch die riskante Fahrweise des Bikers gefährdet wurden, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.