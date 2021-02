Illegale Müllentsorgung – Wer hat Klinker aus den USA verbaut? (siehe Foto)

Herborn (ots) – Am Donnerstag 18.02.2021 entdeckten Spaziergänger den Unrat an dem in Richtung Grillhütte führenden Weg. Die Täter luden unter anderem Verpackungen der Marke “Eldorado Stone”, ein amerikanischer Hersteller für Klinker ab. Die Polizei Herborn sucht Hausbesitzer, die ihre Fassade neu mit Klinker aus der USA verzierten. Darauf weist Baumüll hin, den Umweltsünder an der Autobahnunterführung oberhalb des Herborner Freibades entsorgten.

Nach Auskunft der umliegenden Baustoffhändler werden Klinker dieses Herstellers selten verbaut und liegen im höheren Preissegment. Außerdem fanden sich auf dem Haufen neben Müllsäcken und Schubladen auch Reste von Dämmplatten der Firma “Climowood”.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wo wurden in der zurückliegenden Zeit Klinker der Marke “Eldorado Stone” oder Dämmplatten des Herstellers “Climowood” verbaut? Wer kann sonst Angaben zur Herkunft des Mülls machen? Wer hat die Umweltsünder beim Abladen beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dietzhölztal: Spiegel abgetreten –

Einen Schaden von ca. 250 Euro ließ ein Unbekannter an einem grauen Ford Focus zurück. Der Wagen parkte zwischen Freitagabend (19.02.2021) und Samstagmorgen (20.02.2021) in der Forststraße, in Höhe der Hausnummer 34. Der Täter trat gegen den linken Außenspiegel. Hinweise zu dem Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Greifenstein: Barrockkirche im Fokus von Dieben –

Lautsprechertechnik ließen Unbekannte Diebe aus der Barockkirche an der Burgruine mitgehen. Am Dienstagmorgen (23.02.2021) entdeckten Zeugen den Einbruch. Über ein Fenster drangen die Diebe gewaltsam in die Kirche ein. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und ließen Lautsprecher, ein Mischpult sowie einen Receiver mitgehen. Ob weitere Gegenstände fehlen, kann momentan nicht gesagt werden. Wann genau sich die Diebe zur Burgkirche Zutritt verschafften ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu den Einbrechern machen? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Vandalen am “Waldhaus” –

Das ehemalige Gasthaus “Waldhaus” rückte in den zurückliegenden Tagen in den Fokus unbekannter Vandalen. Zwischen Donnerstag (18.02.2021), gegen 07.00 Uhr und Montag (22.02.2021), gegen 11.00 Uhr suchten die Täter das seit Jahren geschlossene Lokal auf. Sie beschädigten ein Kellerfenster, zerstörten eine Außenlampe sowie Fassadenschindel und rissen Teile der Elektroinstallation vom Putz. Zudem schoben die Unbekannten Rollläden hoch, stiegen aber nicht in das Gebäude ein. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: In Bäckerei eingebrochen –

Auf Beute aus einer Bäckereifiliale hatten es Diebe in der Aßlarer Hauptstraße abgesehen. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Zeugen, die die Einbrecher am frühen Montagmorgen (22.02.2021), zwischen 00.30 Uhr und 04.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Scheiben beschädigt –

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließen Unbekannte an den Scheiben der Sparkassenversicherung in der Grabenstraße zurück. Bisher ist nicht bekannt wie die Täter die äußere Verglasung der drei Fensterscheiben beschädigten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Unbekannten zwischen dem 15.02.2021 und dem zurückliegenden Freitag (19.02.2021) an den Scheiben vergriffen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu den Vandalen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahn-Dill-Kreis: Schockanrufer fordern hohe Bargeldsummen

Seit heute Morgen (23.02.2021) erreichen vermehrt Hinweise auf Enkeltrickbetrüger die Polizei im Lahn-Dill-Kreis. Senioren aus Wetzlar, Aßlar und Haiger meldeten sich bei der Kriminalpolizei und berichteten von betrügerischen Anrufen.

Die Anrufer gaben sich als Angehörige der betagten Opfer aus und gaben vor in einer Notlage zu stecken. Der mutmaßliche Sohn einer Haigererin erklärte am Telefon einen schweren Unfall verursacht zu haben. Um eine Haftstraße abzuwenden, sei ein hoher Geldbetrag erforderlich. In Wetzlar forderte ein “Enkel” für eine finanzielle Notlage von seiner Oma einen fünfstelligen Euro-Betrag. Die angerufenen Senioren taten das Richtige: Sie beendeten das Gespräch sofort.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe weiter versuchen werden ältere Mitmenschen um ihr Geld zu betrügen. Je mehr die Masche in der Bevölkerung bekannt wird, desto weniger Chancen haben die Gauner auf Beute. Die Ermittler bitten mitzuhelfen Informationen zu dieser Betrugsmasche weiterzugeben: Reden Sie mit älteren Angehörigen oder Bekannten darüber und stellen Sie sich für diese als Ansprechpartner zur Verfügung.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

