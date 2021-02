Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: Boden mit mehreren Litern Altöl verunreinigt (siehe Foto)

(ots) – Offenbar bei einem unsachgemäßen Ölwechsel hinterließ ein bislang Unbekannter auf einer Wiese In der Alböhn Ecke Schorbachstraße mehrere Liter Altöl. Zeugen stellten den Umweltfrevel am Sonntagnachmittag 21.02.2021 fest und verständigten gegen 13.20 Uhr die Polizei. Die örtliche Feuerwehr nutzte Bindemittel und konnte dieses so beseitigen.

Auf Anordnung der zuständigen Wasserschutzbehörde wurde das betroffene Erdreich entsorgt. Nun ermittelt die Butzbacher Polizei wegen des besonders schweren Falles einer Umweltstraftat und bittet um Hinweise möglicher Zeugen, Tel. 06033/70430. Wem war im Vorhinein ein verdächtiges Fahrzeug im genannten Bereich aufgefallen? Konnte der Vorgang gar beobachtet werden?

Karben: Wohnmobil-Kennzeichen gestohlen

Beide amtlichen Kennzeichen eines Wohnmobils haben Diebe zwischen Sonntag, 17.30 Uhr und Montag, 18 Uhr in der Straße “Auf der Warte” im Ortsteil Groß-Karben gestohlen. Die Schilder tragen die Kennung “FB-AP 33”. Hinweise zum Verbleib oder den bislang unbekannten Langfingern erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Navigationssystem ausgebaut

Diebe haben in der vergangenen Nacht das Navigationssystem eines im Preungesheimer Weg geparkten BMW der 5er-Reihe gestohlen. Zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr waren sie auf bislang nicht feststehende Art und Weise in den Fahrzeuginnenraum gelangt und hatten die etwa 5.000 Euro teure Sonderausstattung ausgebaut. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe hatte beobachten können, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen, Tel. 06101/54600.

Wölfersheim: Unfallflucht in der Niddaer Straße

An einem schwarzen BMW hinterließ ein bisher nicht bekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 9 Uhr mehrere Tausend Euro Schaden. Der 1er stand in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand in der Niddaer Straße, in Höhe der 10er-Hausnummern. Da am Auto rote Fremdlackanhaftungen gesichert werden konnten, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass das flüchtige Fahrzeug eine Lackierung in ebendieser Farbe aufweisen dürfte. Anhand der Unfallspurenlage müsste dieses wahrscheinlich im vorderen, rechten Bereich einige Beschädigungen aufweisen. Die Polizei fragt: Wo ist im Raum Wölfersheim ein rotes Fahrzeug mit bezeichneten Beschädigungen aufgefallen? Konnten Zeugen den Unfallhergang beobachten? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

